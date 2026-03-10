بحث صادر عن "المجلس الدولي للتعدين والمعادن" يكشف أن تعدين المعادن الرئيسية لانتقال الطاقة لا يمثل مصدرًا رئيسيًا للانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة

مجموعة البيانات العالمية الجديدة توفر نظرة واضحة عن انبعاثات التعدين والمعادن مع نمو الطلب على معادن انتقال الطاقة

لندن, 10 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- نشر اليوم "المجلس الدولي للتعدين والمعادن" (ICMM) مجموعة البيانات الجديدة للانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة للتعدين والمعادن الخاصة به، إلى جانب تقرير إحصائي يقدم الصورة الأكثر شمولية وتحديثًا لكيفية مساهمة انبعاثات النطاق (1) والنطاق (2) في قطاع التعدين والمعادن في الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة[1].

أبرز النتائج:

Global Mining & Metals Greenhouse Gas (GHG) Emissions Dataset

تعدين المعادن المهمة للانتقال إلى الطاقة الخضراء والتنمية المستدامة ليس مصدرًا رئيسيًا لانبعاثات غازات الدفيئة.

- مثل التعدين في غير الفحم 0.54% فقط من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في عام 2024.

- بالمقارنة ، تمثل الانبعاثات الهاربة من الفحم ، التي يجب التخلص منها تدريجيًا لتحقيق أهداف المناخ العالمية ، 2.46% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.

إجمالاً، فإن انبعاثات النطاق (1) و(2) من التعدين (3٪) ومعالجة المعادن (8٪) في عام 2024 ، تضع هذا القطاع كسادس أكبر مصدر للانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة ، ما يمثل مساهمة أقل من قطاعات توليد الطاقة والنقل والزراعة وتقريبًا ما يكافئ جميع أنشطة المعالجة الصناعية الأخرى.

كان إنتاج الصلب والألمنيوم ، إلى جانب تعدين الفحم ، أكبر مصادر انبعاثات غازات الدفيئة بشكل عام ، مسؤولين مجتمعين عن 93 في المائة من انبعاثات القطاعين (1) و(2) في عام 2024.

من المتوقع أن يزداد الطلب على الصلب والألومنيوم ، وهو أمر مهم للبنية التحتية التي تدعم الانتقال الأخضر ، في السنوات المقبلة.

- إزالة الكربون من صناعة الصلب وصهر الألومنيوم تمثل أهم الفرص لإزالة الكربون على مستوى القطاع.

حوالي 80٪ من انبعاثات النطاق العالمي (1) و(2) في هذا القطاع تنبع من آسيا ، مما يعكس تركز المناجم الأولية ومرافق المعالجة لمعظم السلع العالمية في المنطقة.

من خلال الجمع بين البيانات على مستوى المنشآت من 1700 منشأة عبر 14 سلعة تمثل 87٪ من الإنتاج العالمي ، ونمذجة الانبعاثات باستخدام المتوسطات على مستوى السلع الإقليمية لحجم الإنتاج المتبقي (13٪) ، تبرز مجموعة البيانات إجمالي انبعاثات النطاق (1) و(2) على مستوى الصناعة في عام 2024. تم تصميم مجموعة البيانات لرؤى القطاعات والرؤى الإقليمية عالية المستوى فقط، وهي غير مناسبة لقياس أداء الشركات أو الأصول، أو لتقييم تقدم الشركات مقابل الأهداف. على النقيض من البيانات على مستوى الشركات ، تقدم مجموعة البيانات هذه صورة على مستوى الصناعة ، وتستكشف ملامح الانبعاثات الإقليمية والخاصة بالسلع ، وتسمح بمقارنة انبعاثات غازات الدفيئة من التعدين والمعادن مع انبعاثات الصناعات الرئيسية الأخرى. تقدم النتائج سياقًا مهمًا في وقت يزداد فيه الطلب على المواد المعدنية والمعادن بسرعة لدعم انتقال الطاقة العالمي واحتياجات البنية التحتية والتنمية الحضرية لتعداد سكاني متزايد.

مع تقدم العالم نحو الهدف المتمثل في مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 ، من المتوقع أن ينمو الطلب على المواد المعدنية والمعادن بشكل كبير ، مما يعكس الدور الأساسي للقطاع في بناء التقنيات النظيفة. في الوقت نفسه ، يعد إنتاج هذه المواد كثيف الاستهلاك للطاقة ، مما يعني أن صناعة التعدين والمعادن مساهمة في انبعاثات غازات الدفيئة ومساعد رئيسي في انتقال الطاقة. من خلال نشر مجموعة البيانات هذه، وهي الثانية في سلسلة مخطط لها من التقارير المدعومة بالبيانات، يهدف "المجلس الدولي للتعدين والمعادن" إلى تعزيز فهمنا الجماعي لمساهمة قطاع التعدين والمعادن في انبعاثات غازات الدفيئة ودعم صنع القرار المستنير لصناع السياسات والمستثمرين وجميع أصحاب المصلحة المعنيين.

الدكتورة "إيما جاجن"، مديرة البيانات والبحوث ، "المجلس الدولي للتعدين والمعادن": "على الرغم من أهمية قطاعنا لتحول الطاقة ، إلا أن البيانات المحدثة والمتاحة للجمهور العام والصناعة بأسرها كانت دومًا مفقودة، مما يسهم في تداول التقديرات المضللة. توفر مجموعة بيانات الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة في مجال التعدين والمعادن من "المجلس الدولي للتعدين والمعادن" بيانات وأفكار قائمة على البيانات لدعم حوار أكثر استنارة حول مساهمة القطاع في الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة مع توفير اللبنات الأساسية للتنمية المستدامة والانتقال العالمي للطاقة.

" مثل جميع مجموعات البيانات واسعة النطاق ، سوف تتطور مجموعات البيانات هذه ، ولكن إنشاء خط أساس شفاف على مستوى الصناعة هو نقطة انطلاق ضرورية. يتم توفير الآثار المستنتجة من مجموعة البيانات بشكل منفصل عن البيانات نفسها لإتاحة الفرصة للآخرين للاستكشاف وإصدار أحكامهم الخاصة. ندعو جميع أصحاب المصلحة المهتمين إلى التفاعل مع البيانات ، وتقديم تعليقات أو بيانات تكميلية للمساعدة في تحسين تغطيتها ، والتعاون معنا أكثر."

ملاحظات للمحررين

مثل جميع مجموعات البيانات واسعة النطاق ، تخضع البيانات لقيود بناءً على الحدود التي وضعناها للسيطرة على الجودة وستتطور من خلال مزيد من التعاون. يتم استبعاد بعض مراحل التكرير (على سبيل المثال ، الذهب والفضة والكوبالت ، معادن مجموعة البلاتين ، الرصاص) وبعض الغازات (على سبيل المثال ، الهيدروفلوروكربونات ، سداسي فلوريد الكبريت [SF 6 ]) بسبب قيود البيانات. راجِع قسم "القيود" في تقريرنا للحصول على مزيد من المعلومات.

تعتبر هذه المجموعة من البيانات والتقرير جزءًا من "مشروع بيانات التعدين العالمي" الأوسع نطاقًا التابع لـ "المجلس الدولي للتعدين والمعادن"، والذي يهدف إلى تحسين جودة وإمكانية الوصول إلى المعلومات على مستوى الصناعة بشكل كبير من خلال بناء بيانات قوية وشفافة يمكن أن توفر معلومات وافية للسياسة وتعزز إجراء مناقشات أوسع حول الدور المتطور للتعدين والمعادن في التنمية المستدامة.

المنهجية

لإعداد مجموعة البيانات ، تعاونا مع شركة "وود ماكنزي" (Wood Mackenzie) التي استخدمت طريقة خاصة بها تتماشى مع بروتوكول غازات الدفيئة لحساب الانبعاثات على مستوى المنشآت لنحو 1700 منشأة تملك الشركة معلومات كافية حولها ولنمذجة الانبعاثات من فجوة الإنتاج التي لا تغطيها المعلومات على مستوى المنشآت. بالنسبة إلى الانبعاثات على مستوى المنشآت، لم يتم تجميع البيانات من مصادر عامة ؛ بل تم حسابها لضمان طريقة متسقة عبر مجموعة البيانات. يختلف هذا النهج للنمذجة على مستوى المنشآت عن مخزونات غازات الدفيئة للشركات التي تعدها شركات التعدين الفردية بموجب بروتوكول غازات الدفيئة ، والتي يتم تجميعها على المستوى التنظيمي بناءً على التحكم التشغيلي والأهمية ، وللانبعاثات في النطاق (2) ، والتي يتم تحديدها عادةً باستخدام كل من الأساليب القائمة على الموقع والأساليب القائمة السوق.

حسبت شركة "وود ماكنزي" تغطية بياناتها على مستوى المنشآت من خلال مقارنة أحجام الإنتاج من هذه المنشآت مع أحجام الإنتاج العالمية لكل من السلع الأساسية الـ 14 التي تم تضمينها في تحليلنا. تغطي النمذجة على مستوى المنشآت 87٪ تقريبًا من الإنتاج للسلع الـ 14 ؛ بينما تم تقريب نسبة 13٪ المتبقية باستخدام المتوسطات الإقليمية للسلع. لن يتم الإعلان عن البيانات على مستوى المنشآت في مجموعة البيانات أو التقرير ، لأنها بيانات مملوكة لشركة "وود ماكنزي". ومع ذلك ، تم استخدامها للسماح لنا بتقدير انبعاثات النطاق (1) و(2) لحجم الإنتاج العالمي المفقود الذي لم يتم تغطيته بحساباتهم على مستوى المنشآت.

يُرجى الاطلاع على قسم "المنهجية" في "التقرير" لمزيد من التفاصيل.

نبذة عن "المجلس الدولي للتعدين والمعادن"

"المجلس الدولي للتعدين والمعادن" يناصر ممارسات التعدين الملتزمة بالمبادئ. نحن نجمع ثلث صناعة المعادن والتعدين العالمية ، إلى جانب الشركاء الرئيسيين لدفع القيادة والعمل والابتكار من أجل التنمية المستدامة ، وتقديم مساهمة إيجابية في المجتمع في نهاية المطاف. من خلال التعاون ، تضع الشركات الأعضاء في "المجلس الدولي للتعدين والمعادن" معيارًا للمعادن والمعادن المنتجة بطريقة مسؤولة في عالم آمن وعادل ومستدام.

[1] تعد مجموعة البيانات تقديرًا نموذجيًا على مستوى القطاع ، وليس تجميعًا للمخزونات التي أبلغت عنها الشركات. فعي لا تهدف إلى استنتاج تقدم الشركات نحو أهداف إزالة الكربون ، أو الأداء على مستوى الأصول.

