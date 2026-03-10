La minería de minerales clave para la transición energética no es una fuente importante de emisiones globales de gases de efecto invernadero, según la investigación del ICMM

Un nuevo conjunto de datos mundiales pone en perspectiva las emisiones de la minería y los metales a medida que crece la demanda de minerales de transición energética

LONDRES, 10 de marzo de 2026 Hoy, el ICMM publica su nuevo Global Mining & Metals Greenhouse Gas (GHG) Emissions Dataset, junto con un informe de perspectivas que proporciona la imagen más completa y actualizada de cómo el alcance 1 y el alcance 2 del sector de la minería y los metales contribuyen a las emisiones globales de GEI [1].

Principales conclusiones:

Global Mining & Metals Greenhouse Gas (GHG) Emissions Dataset

La minería de minerales importantes para la transición a la energía verde y el desarrollo sostenible no es una fuente importante de emisiones de GEI.

- La minería sin carbón representó solo el 0,54 % de las emisiones mundiales de GEI en 2024.

- En comparación, las emisiones fugitivas del carbón, que deben eliminarse gradualmente para cumplir con los objetivos climáticos mundiales, representan el 2,46 % de las emisiones mundiales de GEI.

La producción de acero y aluminio, junto con la minería del carbón, fueron las mayores fuentes de emisiones de GEI en general, responsables en conjunto del 93 por ciento de las emisiones del alcance 1 y 2 del sector en 2024.

Se prevé que la demanda de acero y aluminio, que son importantes para la infraestructura que sustenta la transición ecológica, aumente en los próximos años

: la descarbonización de la fabricación de acero y la fundición de aluminio representan las oportunidades más importantes para la descarbonización a nivel sectorial

: la descarbonización de la fabricación de acero y la fundición de aluminio representan las oportunidades más importantes para la descarbonización a nivel sectorial Aproximadamente el 80 % de las emisiones de alcance global 1 y 2 del sector se originan en Asia, lo que refleja tanto la concentración de minas primarias como las instalaciones de procesamiento para la mayoría de los productos básicos globales en la región.

Al combinar datos a nivel de instalación de 1700 instalaciones en 14 productos básicos que representan el 87 % de la producción mundial, y modelar las emisiones utilizando promedios regionales a nivel de productos básicos para el volumen de producción restante (13 %), el conjunto de datos captura un total de emisiones de alcance 1 y 2 en toda la industria en 2024. El conjunto de datos está diseñado solo para conocimientos sectoriales y regionales de alto nivel y no es adecuado para evaluar empresas o activos, ni para evaluar el progreso corporativo en relación con los objetivos. A diferencia de los datos a nivel corporativo, este conjunto de datos ofrece una imagen de toda la industria, explora los perfiles de emisiones regionales y específicos de los productos básicos y permite comparar las emisiones de GEI de la minería y los metales con las emisiones de otras industrias importantes. Los hallazgos ofrecen un contexto importante en un momento en que la demanda de minerales y metales está aumentando rápidamente para apoyar la transición energética mundial y las necesidades de infraestructura y urbanización de una población en crecimiento.

A medida que el mundo avanza hacia el objetivo de triplicar la capacidad de energía renovable para 2030, se prevé que la demanda de minerales y metales crezca significativamente, lo que refleja el papel esencial del sector en la construcción de tecnologías limpias. Al mismo tiempo, la producción de estos materiales consume mucha energía, lo que significa que la industria minera y metalúrgica contribuye a las emisiones de GEI y es un facilitador clave de la transición energética. Al publicar este conjunto de datos, el segundo de una serie planificada de informes respaldados por datos, la intención del ICMM es fortalecer nuestra comprensión colectiva de la contribución del sector de la minería y los metales a las emisiones de GEI y apoyar la toma de decisiones informadas para los responsables políticos, los inversores y todas las partes interesadas relevantes.

Dra. Emma Gagen, Directora de Datos e Investigación del ICMM: "A pesar de la importancia de nuestro sector para la transición energética, se carece de datos actualizados, disponibles públicamente y de toda la industria, lo que contribuye a la circulación de estimaciones engañosas. El conjunto de datos sobre las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero de la minería y los metales del ICMM proporciona datos e información basada en datos para respaldar un diálogo más informado sobre la contribución del sector a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, al tiempo que proporciona los componentes básicos para el desarrollo sostenible y la transición energética mundial.

"Como todos los conjuntos de datos a gran escala, este evolucionará, pero establecer una línea de base transparente para toda la industria es un punto de partida necesario. Las implicaciones inferidas del conjunto de datos se proporcionan por separado de los datos en sí para permitir que otros sean curiosos y hagan sus propios juicios. Invitamos a todas las partes interesadas a interactuar con los datos, proporcionar comentarios o datos complementarios para ayudar a mejorar su cobertura y colaborar aún más con nosotros ".

Notas para los editores

Al igual que todos los conjuntos de datos a gran escala, los datos tienen limitaciones basadas en los límites que hemos establecido para el control de calidad y evolucionarán a través de nuevas colaboraciones. Ciertas etapas de refinación (por ejemplo, oro, plata, cobalto, metales del grupo del platino, plomo) y algunos gases (por ejemplo, hidrofluorocarbonos, SF6) están excluidos debido a limitaciones de datos. Consulte la sección Limitaciones de nuestro informe para obtener más información.

Este conjunto de datos y el informe forman parte del Proyecto Global de Datos Mineros más amplio del ICMM que tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad y la accesibilidad de la información de toda la industria mediante la creación de datos sólidos y transparentes que puedan servir de base para las políticas y promover debates más amplios sobre la función cambiante de la minería y los metales en el desarrollo sostenible.

Metodología

Para preparar el conjunto de datos, nos asociamos con Wood Mackenzie, que utilizó un método patentado alineado con el Protocolo de GEI para calcular las emisiones a nivel de instalación para aproximadamente 1700 instalaciones sobre las que tienen información suficiente y para modelar las emisiones de la brecha de producción no cubierta por la información a nivel de instalación. Para las emisiones a nivel de instalación, los datos no se agregaron de fuentes públicas; se calcularon para garantizar un método coherente en todo el conjunto de datos. Este enfoque de modelado a nivel de instalación es distinto de los inventarios corporativos de GEI preparados por empresas mineras individuales bajo el Protocolo de GEI, que se compilan a nivel organizacional en función del control operativo y la materialidad, y para las emisiones de alcance 2, generalmente determinadas utilizando métodos basados en la ubicación y en el mercado.

Wood Mackenzie calculó la cobertura de sus datos a nivel de instalación comparando los volúmenes de producción de estas instalaciones con los volúmenes de producción global para cada uno de los 14 productos que se incluyen en nuestro análisis. La modelización a nivel de instalación cubre ~87 % de la producción de los 14 productos básicos; el ~13 % restante se aproximó utilizando promedios regionales de productos básicos. Los datos a nivel de instalación no se harán públicos en el conjunto de datos o en el informe, ya que son datos propiedad de Wood Mackenzie. Sin embargo, se utilizó para permitirnos estimar las emisiones de alcance 1 y 2 para el volumen de producción global faltante que no se cubrió con sus cálculos a nivel de instalación.

Consulte la sección Metodología del informe para más información.

Acerca de ICMM

ICMM es sinónimo de minería con principios. Reunimos a un tercio del sector metalúrgico y minero mundial, junto con socios clave para impulsar el liderazgo, la acción y la innovación en favor del desarrollo sostenible, lo que en última instancia representa una contribución positiva para la sociedad. A través de la colaboración, las empresas miembros del ICMM establecen el estándar para la producción responsable de minerales y metales en un mundo seguro, justo y sostenible.

[1] El conjunto de datos es una estimación modelada a nivel sectorial, no una agregación de inventarios informados por la empresa. No pretende inferir el progreso corporativo hacia los objetivos de descarbonización o el rendimiento a nivel de activos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927456/ICMM.jpg

FUENTE ICMM