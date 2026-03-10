A mineração de minerais essenciais para a transição energética não é uma fonte importante de emissões globais de gases de efeito estufa, segundo pesquisa do ICMM

Novo conjunto de dados global coloca as emissões de mineração e metais em perspectiva à medida que a demanda por minerais de transição energética cresce

LONDRES, 10 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Hoje, o ICMM publica seu novo Conjunto de Dados Globais de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) de Mineração e Metais, juntamente com um relatório de insights que fornece a imagem mais abrangente e atualizada de como as emissões do escopo 1 e do escopo 2 do setor de mineração e metais contribuem para as emissões globais de GEE [1].

Principais conclusões:

Global Mining & Metals Greenhouse Gas (GHG) Emissions Dataset

A mineração de minerais importantes para a transição para a energia verde e o desenvolvimento sustentável não é uma importante fonte de emissões de GEE.

- A mineração sem carvão representou apenas 0,54% das emissões globais de GEE em 2024.

- Em comparação, as emissões fugitivas do carvão, que devem ser eliminadas para atingir as metas climáticas globais, são responsáveis por 2,46% das emissões globais de GEE.

- A mineração sem carvão representou apenas 0,54% das emissões globais de GEE em 2024. - Em comparação, as emissões fugitivas do carvão, que devem ser eliminadas para atingir as metas climáticas globais, são responsáveis por 2,46% das emissões globais de GEE. No total, as emissões de escopo 1 e 2 da mineração (3%) e do processamento de metais (8%) em 2024, posicionam o setor como a sexta maior fonte de emissões globais de GEE, contribuindo menos do que os setores de geração de energia, transporte e agricultura e quase tanto quanto todas as outras atividades de processamento industrial.

A produção de aço e alumínio, juntamente com a mineração de carvão, foram as maiores fontes de emissões de GEE em geral, responsáveis por 93% das emissões de escopo 1 e 2 do setor em 2024.

Prevê-se que a demanda por aço e alumínio, que são importantes para a infraestrutura que sustenta a transição verde, aumente nos próximos anos

- a descarbonização da siderurgia e a fundição de alumínio representam as oportunidades mais significativas para a descarbonização em nível setorial

- a descarbonização da siderurgia e a fundição de alumínio representam as oportunidades mais significativas para a descarbonização em nível setorial Aproximadamente 80% das emissões globais de escopo 1 e 2 do setor são originárias da Ásia, refletindo tanto a concentração de minas primárias quanto as instalações de processamento para a maioria das commodities globais na região.

Ao combinar dados de nível de instalação de 1.700 instalações em 14 commodities, representando 87% da produção global, e modelar as emissões usando médias regionais de nível de commodity para o volume de produção restante (13%), o conjunto de dados captura um total de emissões de escopo 1 e 2 em toda a indústria em 2024. O conjunto de dados é projetado apenas para insights setoriais e regionais de alto nível e não é adequado para comparar empresas ou ativos, ou para avaliar o progresso corporativo em relação às metas. Em contraste com os dados de nível corporativo, este conjunto de dados oferece uma imagem de toda a indústria, explora perfis de emissões regionais e específicos de commodities e permite a comparação das emissões de GEE de mineração e metais com as emissões de outras grandes indústrias. As descobertas oferecem um contexto importante em um momento em que a demanda por minerais e metais está aumentando rapidamente para apoiar a transição energética global e as necessidades de infraestrutura e urbanização de uma população em crescimento.

À medida que o mundo progride em direção à meta de triplicar a capacidade de energia renovável até 2030, projeta-se que a demanda por minerais e metais cresça significativamente, refletindo o papel essencial do setor na construção de tecnologias limpas. Ao mesmo tempo, a produção desses materiais consome muita energia, o que significa que a indústria de mineração e metais contribui para as emissões de GEE e é um dos principais facilitadores da transição energética. Ao publicar este conjunto de dados – o segundo de uma série planejada de relatórios baseados em dados - a intenção do ICMM é fortalecer nossa compreensão coletiva da contribuição do setor de mineração e metais para as emissões de GEE e apoiar a tomada de decisões informadas para formuladores de políticas, investidores e todas as partes interessadas relevantes.

Dra. Emma Gagen, diretora de dados e pesquisa do ICMM: "Faltam dados atualizados, disponíveis ao público e de toda a indústria, que reflitam a importância do nosso setor para a transição energética, contribuindo para a circulação de estimativas enganosas. O Conjunto de Dados Global de Emissões de GEE do ICMM para Mineração e Metais fornece dados e percepções baseadas em dados para sustentar um diálogo mais informado sobre a contribuição do setor para as emissões globais de GEE, ao mesmo tempo em que fornece os blocos de construção para o desenvolvimento sustentável e a transição energética global.

"Como todos os conjuntos de dados de grande escala, este vai evoluir, mas estabelecer uma linha de base transparente para toda a indústria é um ponto de partida necessário. As implicações inferidas do conjunto de dados são fornecidas separadamente dos próprios dados para permitir que outras pessoas sejam curiosas e façam seus próprios julgamentos. Convidamos todas as partes interessadas a se envolver com os dados, fornecer feedback ou dados suplementares para ajudar a melhorar sua cobertura e colaborar conosco ainda mais."

Notas aos editores

Como todos os conjuntos de dados de grande escala, os dados têm limitações com base nos limites que estabelecemos para o controle de qualidade e evoluirão por meio de novas colaborações. Certos estágios de refino (por exemplo, ouro, prata, cobalto, metais do grupo da platina, chumbo) e alguns gases (por exemplo, hidrocarbonetos, SF) são excluídos devido a limitações de dados. Consulte a seção Limitações do nosso relatório para obter mais informações.

Este conjunto de dados e relatório fazem parte do Projeto Global de Dados de Mineração do ICMM, que visa melhorar significativamente a qualidade e acessibilidade de informações em todo o setor, criando dados robustos e transparentes que possam informar políticas e promover discussões mais amplas sobre o papel em evolução da mineração e dos metais no desenvolvimento sustentável.

Metodologia

Para preparar o conjunto de dados, fizemos uma parceria com a Wood Mackenzie, que usou um método proprietário alinhado com o GHG Protocol para calcular as emissões em nível de instalação para aproximadamente 1.700 instalações sobre as quais eles têm informações suficientes e para modelar as emissões da lacuna de produção não cobertas por informações em nível de instalação. Para as emissões em nível de instalação, os dados não foram agregados de fontes públicas; foram calculados de modo a garantir um método consistente em todo o conjunto de dados. Essa abordagem de modelagem em nível de instalação é distinta dos inventários corporativos de GEE preparados por empresas de mineração individuais sob o Protocolo de GEE, que são compilados no nível organizacional com base no controle operacional e na materialidade, e para as emissões de escopo 2, normalmente determinadas usando métodos baseados em localização e baseados no mercado.

A Wood Mackenzie calculou a cobertura de seus dados de nível de instalação comparando os volumes de produção dessas instalações com os volumes de produção global para cada uma das 14 commodities incluídas em nossa análise. A modelagem em nível de instalação cobre ~87% da produção das 14 commodities; os ~13% restantes foram aproximados usando médias regionais de commodities. Os dados em nível de instalação não serão tornados públicos no conjunto de dados ou no relatório, pois são dados proprietários da Wood Mackenzie. No entanto, foi usado para nos permitir estimar as emissões de escopo 1 e 2 para o volume de produção global ausente que não foi coberto com seus cálculos no nível da instalação.

Consulte a seção Metodologia do Relatório para obter mais detalhes.

Sobre o ICMM

O ICMM representa a mineração com princípios. A organização reúne um terço do setor global de metais e mineração, junto a parceiros estratégicos, para fomentar liderança, ação e inovação em prol do desenvolvimento sustentável, contribuindo positivamente para a sociedade. Por meio da cooperação, as empresas-membro do ICMM estabelecem o padrão para a produção responsável de minerais e metais em um mundo seguro, justo e sustentável.

[1] O conjunto de dados é uma estimativa modelada em nível de setor, não uma agregação de estoques relatados pela empresa. Não se destina a inferir o progresso corporativo em direção às metas de descarbonização ou ao desempenho do nível de ativos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927456/ICMM.jpg

FONTE ICMM