ICMMの調査 、 重要な エネルギー移行鉱物の採掘は 世界の 温室効果ガス排出の主要因ではない と指摘

新しいグローバルデータセットにより、エネルギー転換鉱物の需要が増加する中、鉱業と金属の排出量が視野に入る

ロンドン, 2026年3月10日 /PRNewswire/ -- 本日、ICMMは、新たな世界の鉱業・金属部門の温室効果ガス（GHG）排出データセット、鉱業・金属部門のスコープ1およびスコープ2排出量が世界のGHG排出量にどのように寄与しているかについて、最も包括的で最新の全体像を示す洞察レポート}を発表しました。

主な調査結果：

Global Mining & Metals Greenhouse Gas (GHG) Emissions Dataset

グリーン・エネルギー移行と持続可能な開発にとって重要な鉱物の採掘は、GHG排出の主要因ではありません。

- 非石炭鉱業は、2024年の世界の GHG排出量のわずか0.54%を占めるにすぎません。

- これと比較すると、世界的な気候変動目標を達成するために段階的に廃止しなければならない石炭由来の漏えい排出は、世界全体の GHG排出量の2.46%を占めています。

合計すると、2024年における鉱業（3%）および金属加工（8%）由来のスコープ1・2排出量により、この部門は世界のGHG排出源として第6位に位置づけられ、発電、運輸、農業の各部門を下回る一方で、その他すべての産業加工活動の合計とほぼ同程度を占めています。

鉄鋼とアルミニウムの生産は、石炭採掘とともに、全体として最大の温室効果ガス排出源であり、2024年の部門スコープ1と2の排出量の93％を占めています。

グリーン転換を支えるインフラとして重要な鉄鋼とアルミニウムの需要は、今後数年間で増加すると予測されています

。脱炭素化した鉄鋼製造とアルミニウム製錬は、セクターレベルの脱炭素化にとって最大の機会をもたらします。

このセクターの世界のスコープ1および2排出量の約80%はアジアに由来しており、これは同地域に一次鉱山と加工施設が集中していること、ならびに同地域で世界の主要商品の大半が生産されていることを反映しています。

このデータセットは、世界生産量の87%を占める14品目・1,700施設の施設レベルデータと、残る13%の生産量について地域別・品目別平均値を用いて排出量をモデル化したデータを組み合わせることで、2024年における業界全体のスコープ1・2排出量の総量を捉えています。 このデータセットは、高水準のセクターおよび地域別の洞察を得ることのみを目的としており、企業や資産のベンチマーキングや、目標に対する企業の進捗評価には適していません。企業レベルのデータとは対照的に、このデータセットは業界全体の姿を示し、地域別および商品別の排出プロファイルを明らかにするとともに、鉱業・金属部門のGHG排出量を他の主要産業の排出量と比較できます。本調査結果は、世界的なエネルギー移行を支え、増加する人口に伴うインフラ需要や都市化ニーズに対応するために、鉱物・金属の需要が急速に高まっている現在、重要な背景情報を提供します。

世界が2030年までに再生可能エネルギー容量を3倍にするという目標に向けて進む中、クリーン技術の構築においてこの部門が不可欠な役割を果たしていることを反映し、鉱物・金属の需要は大幅に増加すると予測されています。同時に、これらの材料の生産はエネルギー集約型であるため、鉱業・金属産業はGHG排出の一因であると同時に、エネルギー移行の重要な担い手でもあります。このデータセットは、 計画された データに裏打ちされた報告書シリーズの第2弾として公表されたものであり、 ICMMはこれにより、鉱業・金属部門のGHG排出への寄与に関する理解を深め、政策立案者、投資家、その他すべての利害関係者による情報に基づく意思決定を支援することを目指しています。

ICMMのデータおよびリサーチ部門のディレクターを務めるDr Emma Gagen： 「エネルギー移行における当部門の重要性にもかかわらず、最新かつ一般に入手可能な業界全体のデータが不足しており、 誤解を招くような推計が広まる一因となっています。ICMMのGlobal Mining & Metals GHG Emissions Datasetは、持続可能な開発と世界的なエネルギー移行の基盤を提供するとともに、この部門の世界のGHG排出への寄与について、より十分な情報に基づく対話を支えるデータとデータに基づく洞察を提供します。

"他の大規模データセットと同様に、このデータセットも進化していきますが、透明性のある業界全体のベースラインを確立することは、必要な出発点です。データセットから導かれる示唆は、データそのものとは切り離して提供されており、他者が自ら関心を持ち、独自の判断を下せるようにしています。我々は、すべての関係者がデータの活用に参加し、そのカバレッジ向上に役立つフィードバックや補足データを提供し、さらに私たちと協力することを求めています。」

編集者への注記

他の大規模データセットと同様に、このデータにも、当社が品質管理のために設定した範囲に基づく限界があり、今後のさらなる協業を通じて進化していきます。一部の精製段階（例：金、銀、コバルト、白金族金属、鉛）および一部のガス（例：ハイドロフルオロカーボン、SF6など）は、データ上の制約により除外されています。詳細については、報告書の「限界」のセクションを参照してください。

このデータセットと報告書は、ICMMのより広範なGlobal Mining Data Projectの一環であり、堅牢で透明性の高いデータを構築する ことで業界全体の情報の質とアクセス性を大幅に向上させ、持続可能な開発における鉱業・金属部門の進化する役割に関する政策立案や幅広い議論の前進に資することを目的としています。

方法論

データセットの作成に当たり、当団体はWood Mackenzieと提携しました。Wood Mackenzieは、GHG Protocolに整合した独自手法を用いて、十分な情報が得られている約1,700施設について施設レベルの排出量を算出し、施設レベルの情報でカバーできない生産ギャップ由来の排出量をモデル化しました。施設レベルの排出量については、データを公開情報源から集計したのではなく、データセット全体で一貫した手法を確保するために算出しました。この施設レベルのモデリング手法は、GHG Protocolに基づき個々の鉱業会社が作成する企業のGHGインベントリとは異なります。企業のGHGインベントリは、運用管理権と重要性に基づいて組織レベルで集計され、スコープ2排出量については通常、ロケーション基準法とマーケット基準法の両方を用いて算定されます。

Wood Mackenzieは、分析対象に含まれる14品目それぞれについて、これらの施設の生産量を世界の生産量と比較することで、施設レベルデータのカバレッジを算出しました。施設レベルのモデリングは、14品目の生産量の約87%をカバーしており、残る約13%については地域別の品目平均値を用いて推計しました。施設レベルのデータはWood Mackenzieの専有データであるため、データセットや報告書では公開されません。ただし、これは、同社の施設レベルの算定でカバーされていない世界の生産量について、当社がスコープ1および2排出量を推計できるようにするために用いられました。

詳細は報告書の「方法論」を参照してください。

ICMMについて

ICMMは「Mining with Principles」を掲げています。ICMMは、世界の金属・鉱業業界の3分の1と主要パートナーを結集し、持続可能な開発のためのリーダーシップ、行動、イノベーションを推進し、最終的には社会への積極的な貢献を実現します。協働を通じて、ICMM会員企業は、安全で公正かつ持続可能な世界における責任ある鉱物・金属生産の基準を打ち立てています。

[1] このデータセットは、企業が報告したインベントリの集計ではなく、モデル化されたセクターレベルの推計です。脱炭素化目標に向けた企業の進捗状況や、資産レベルのパフォーマンスを推し量ることを意図したものではありません。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2927456/ICMM.jpg

