بدء SH HOTELS & RESORTS في عملية توسع عالمية كبرى

يقول ستيرنليخت: "في SH Hotels & Resorts، نؤمن بأهمية إنشاء مساحات تخرج عن حدود المألوف وتتجاوز كونها مجرد مكان للإقامة، بل تجسد الاحتفاء بالثقافات والبيئات المحيطة بها. ولا يقتصر توسعنا الأخير على زيادة نطاق وصولنا فحسب، بل يمثل فرصة لتعريف المزيد من الأفراد بمهمتنا. في Hotels 1، نعمل على المزج بين الفخامة المستدامة وقوة الطبيعة المجددة. وفي فنادق Baccarat Hotels، نجمع بين الأناقة العريقة والرقي الحديث. وفي فنادق Treehouse Hotels، نثري الخيال بالتفاصيل الغريبة والتصميم المرح. ويعد كل فندق جديد خطوة إلى الأمام في رحلتنا لوضع معايير جديدة لمعنى الرفاهية اليوم وللأجيال القادمة."

عملت الفنادق الحالية - بما في ذلك المواقع الرئيسية مثل Hotel Hanalei Bay 1 في جزيرة كاواي، وBaccarat Hotel & Residences New York، وTreehouse London - على تمهيد الطريق لتوسُّع عالمي سريع يتضمن تغييرات طرأت على المباني التاريخية في أوروبا، والمباني البارزة في آفاق مدن الشرق الأوسط، ومساحات رائدة في الولايات المتحدة، ومنتجعات آسرة في المكسيك، وتجمعات عقارية رائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

يقول راؤول ليل (Raul Leal)، الرئيس التنفيذي لشركة SH Hotels & Resorts: "إن رؤيتنا واسعة ودقيقة. ونطور أعمالنا في الأسواق التي يبحث فيها الضيوف عن التجارب التي نتميز في تقديمها."

Hotels 1: تصميمات مستوحاة من الطبيعة

لما كانت Hotels 1 أول علامة تجارية فندقية ذات أسلوب حياة مستوحى من الطبيعة، فإنها تجمع بين التصميم الحيوي والممارسات المستدامة وتقدم لضيوفها مستويات استثنائية من الراحة والخدمة. تم إطلاق العلامة التجارية في عام 2015 مع افتتاح فندق 1 Hotels & Homes South Beach، والذي قدم بُعدًا جديدًا في مجال الضيافة يتجسد في ملاذات تراعي سلامة كوكب الأرض بينما تمزج بسلاسة بين العالم الطبيعي والبيئة الداخلية الفاخرة. وبعد النجاح الذي حققته في ساوث بيتش، شهدت العلامة التجارية نمو مجموعتها في الأسواق الرئيسية مثل سنترال بارك في مدينة نيويورك وبروكلين ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وناشفيل وتورنتو (كندا) وسانيا (الصين). لقد شهد عام 2023 افتتاح فندقين رئيسيين - فندق Hotel Hanalei Bay 1 في هاواي (كاواي) وفندق Hotel Mayfair 1 (لندن) - مما عزز الدور المؤثر للعلامة التجارية في عالم الضيافة اليوم. وتتربع كل هذه الفنادق على قمة الريادة في الأداء ضمن أسواقها.

وتبشر التطورات القادمة في مجموعة مشروعات Hotels 1 بعصر لافت يزخر بالنمو والازدهار، مما يؤكد التزام العلامة التجارية بالضيافة المسؤولة بيئيًا على نطاق عالمي. وفي ما يلي لمحة على المشروعات المستقبلية.

Hotel & Homes Melbourne (2025) 1 : يقع هذا الملاذ الخلاب على الواجهة البحرية على نهر يارا، وسيحتوي على 277 غرفة وجناحًا، و114 منزلاً ومركزًا صحيًا على أحدث طراز.

( Hotel Copenhagen (2025 1 : من المقرر افتتاح هذا الفندق متضمنًا 288 غرفة، وسيكون منارة للاستدامة في عاصمة الدنمارك، ويجسد أهداف المدينة الطموحة للخلو من الكربون.

( Hotel Seattle (2025 1 : يضم هذا الفندق 153 غرفة وجناحًا، وسيمزج بين الجمال الطبيعي المميز لمدينة سياتل والذوق الحضري المعاصر.

( Hotel Austin (2026 1 : سيكون هذا الفندق المؤلف من 252 غرفة وجناحًا - وهو أطول برج في تكساس - أعجوبة معمارية وشهادة على الاستدامة الحضرية.

1 Hotel & Homes Elounda Hills ، كريت (2026): سيتم بناء هذا المشروع المذهل الذي يضم 143 غرفة وجناحًا و178 مسكنًا على طول أحد التلال الشديدة الانحدار في هذه الجزيرة اليونانية القديمة.

Hotel Paris (2027 ) 1 : من خلال جلب الرفاهية المستدامة إلى باريس، سيدمج هذا الفندق المكون من 140 غرفة وجناحًا مظاهر الولع بالطبيعة والحياة في تصميم كينغو كوما ( Kengo Kuma ) الذي يقع داخل منطقة مزدحمة على طول نهر السين مقابل المكتبة الوطنية الكبرى في فرنسا وعلى مقربة من غار دوسترليتز وغار دي. ليون.

( Hotel & Homes San Miguel de Allende (2027 1 : يضم هذا الفندق 105 غرف وأجنحة و40 مسكنًا، ومن المتوقع أن يصبح معلمًا ثقافيًا ومستدامًا في هذه المدينة المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

( Hotel Cabo (2027 1 : هذا الملاذ المستوحى من الجمال الطبيعي لولاية باجا، سيتكون من 133 غرفة وجناحًا و55 مسكنًا توفر وصولاً مباشرًا إلى شاطئ كابو الوحيد القابل للسباحة على مدار العام وإطلالات رائعة على Land's End.

Hotel Diriyah 1 ، الرياض (2027): لأول مرة في الشرق الأوسط، سيقدم 1 Hotel للضيوف تجربة مستدامة وفريدة من نوعها في الدرعية، وهي وجهة ثرية بالتراث والسياحة ومظاهر أسلوب الحياة تقع في القلب التاريخي للمملكة العربية السعودية.

فنادق Baccarat Hotels: الأناقة والحرفية

تأخذ فنادق Baccarat السحر الأيقوني من علامتها التجارية المتألقة الأسطورية التي يبلغ عمرها 260 عامًا وتقدم تجربة ضيافة مميزة وفاخرة. تم افتتاح فندق Baccarat Hotel New York، الفندق الرائد لهذه العلامة التجارية، في عام 2015. وسرعان ما أثبت نفسه كقامة رفيعة تزدان بالفخامة الحضرية، حيث يمزج بين الأناقة الباريسية وحيوية نيويورك.

وسيستمر توسع العلامة التجارية ليعكس التزامها بالتصميم الفاخر والمذهل المقترن دومًا بالخدمة الاستثنائية. ومن فنادق Baccarat Hotel المرتقبة ما يلي:

( Baccarat Hotel Rome (2025: تم تصميم هذا الفندق المكون من 87 غرفة وجناحًا لإعادة تصور عظمة عاصمة إيطاليا العريقة، وسيدمج تاريخ المدينة الغني مع طابع Baccarat المميز.

( Baccarat Hotel Florence (2026: إنه مزيج من فخامة عصر النهضة والأناقة المعاصرة، وسيوفر هذا الفندق المكون من 75 غرفة وجناحًا لضيوفه تجربة محفوفة بالأجواء التاريخية التي تميز توسكانا.

( Baccarat Hotel & Residences Dubai (2026: يضم هذا الفندق 144 غرفة وجناحًا و49 مسكنًا، ويمزج ما بين تراث Baccarat من الاحترافية، وخبرة دبي وطاقتها، والاهتمام الدقيق بالتفاصيل الدقيقة، والأناقة الأصيلة والراحة الراقية والمعيشة الرائعة والتصميم الملهم.

Baccarat Residences Brickell ، ميامي (2027): تضيء هذه المساكن الـ 360 أفق ميامي الخلاب، وستضفي أناقة منقطعة النظير على مركز المدينة.

Baccarat Hotel & Residences Diriyah، الرياض (2027): في موقع بارز داخل الدرعية، مدينة الأرض، سيضفي هذا الفندق والمساكن المستوحاة من الطراز النجدي فخامة آسرة على العاصمة التاريخية للمملكة العربية السعودية.

فنادق Treehouse Hotels: بيتك الثاني، من عالم الأحلام

تتميز فنادق Treehouse Hotels بملامح الحنين إلى العالم السحري الخالي من الهموم وبيوت الأشجار من أيام الطفولة، ما يجعلها أماكن للبهجة والمرح والراحة. أصبح أول فندق للعلامة التجارية – Treehouse London، الذي افتتح أبوابه في عام 2019 – مكانًا مفضلاً في هذه العاصمة الحضرية، يسوده الترحاب والمتعة مع لمسات مدروسة ومراعية للبيئة.

ومع توسع Treehouse عالميًا، تتفوق العلامة التجارية في إنشاء عقارات جديدة وإدخال التغييرات على الأصول الحالية. ولا تقتصر هذه التطورات على تقديم تجربة إقامة فريدة فحسب؛ بل تتعلق أيضًا بإعادة تنشيط مواقع وأحياء في وسط المدينة وتغييرها بشكل شامل. لقد تم تصميم كل فندق ليكون مركزًا مجتمعيًا حيويًا، مما يعكس التزام العلامة التجارية بالمتعة والخيال والاستدامة. ومن الفنادق التي ستُفتتح لاحقًا:

( Treehouse Sunnyvale (2024: سيكون هذا ملاذًا مكونًا من 254 غرفة وجناحًا، يقع في سيليكون فالي ويتميز بالإبداع والابتكار والمغامرة في مساحة ديناميكية حيث يمكن للضيوف الاسترخاء واستعادة النشاط وإعادة التواصل.

( Treehouse Manchester (2024: سيتم إدخال التغييرات على هذا الفندق القائم والمطل على النهر والمكون من 14 طابقًا، وسيفتتح متضمنًا 224 غرفة وجناحًا.

Treehouse Brickell، ميامي (2026): يطل هذا الفندق المكون من 191 غرفة وجناحًا على حديقة خلابة ذات مناظر طبيعية جميلة، مما يوفر للضيوف إطلالات جذابة على أفق ميامي.

( Treehouse Adelaide (2027: سيجمع الفندق المؤلف من 248 غرفة وجناحًا بين روح المدينة الساحلية النابضة بالحياة في أستراليا وروح العلامة التجارية الفريدة الطابع.

Treehouse Diriyah، الرياض (2028): ستضيف هذه الواحة الحضرية لمسة من الجمال الأخاذ إلى المشهد الثقافي المتطور في الدرعية.

رؤية تتطلع نحو المستقبل

لا تقتصر جهود SH Hotels & Resorts على زيادة مشروعاتها فحسب، بل تعمل أيضًا على تعميق التزامها بإحداث ثورة في السياحة الفاخرة. يقول ليل: "بينما ننمو ونتطور، نتوقع الاتجاهات التي ستحدد مستقبل الضيافة. ونلتزم بضمان تميز SH Hotels & Resorts بالابتكار والاستدامة وتوفير تجارب الضيوف التي لا مثيل لها."

ولما كانت الشركة ذات باع طويل في الاستدامة، فإن مرونة الفنادق على المدى الطويل هي العامل الأهم في رسم استراتيجيتها للنمو والتأثير. وتتم توسعة خطة التنمية العالمية من خلال عمليات البناء الأساسية والتغييرات التصورية. وتعد إحدى السمات الرئيسية للتوسع هي خوض الشركة مجال المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية، وستتحول جميع العلامات التجارية - لا سيَّما Hotels 1 وBaccarat - إلى التركيز على المنتجعات السياحية التي تلبي ما يبحث عنه المسافرون على مستوى العالم.

ويتجلى التزام الشركة بالتصميم المبتكر والهندسة المعمارية في كل فندق في مجموعات استثماراتها. ومن خلال الاستفادة من أحدث التقنيات، تعزز SH Hotels & Resorts تجارب الضيوف، وتقدم فخامة لكل ضيف على حدة تتكيف مع تفضيلاته الفردية. وتعد الصحة أيضًا ركيزة أساسية، حيث يقدم كل فندق تجارب شاملة تعكس تفاني الشركة في الحرص على صحة ورفاهية ضيوفها.

وبينما تتطلع SH Hotels & Resorts إلى المستقبل، فإنها تظل ملتزمة بمبادئ الاستدامة. ومع سعيها نحو الحد بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق عمليات خالية من النفايات، تحرص الشركة على توسيع نطاق بصمتها وما تُحدثه من تأثير. يقول ستيرنليخت: "كنا رواد الدعوة إلى الاضطلاع بالمسؤولية في مجال الضيافة الفاخرة. وتتضافر استراتيجية النمو التي نتبعها مع التزامنا تجاه سلامة الكوكب، وهذه مجرد البداية. ومع توسعنا، نواصل إعادة تعريف معنى السفر والسياحة بأساليب واعية ومسؤولة."

معلومات عن SH Hotels & Resorts

تعد SH Hotels & Resorts إحدى الشركات التابعة لمجموعة الاستثمار الخاص العالمية Starwood Capital Group، هي شركة إدارة العلامات التجارية الفندقية المستدامة التي تدير Hotels 1، وهي علامة تجارية تحتفي بأسلوب الحياة المستوحى من الطبيعة تم إطلاقها في عام 2015 بسلسلة فنادق في ساوث بيتش ومانهاتن وتشمل الآن جسر بروكلين، وغرب هوليوود، وسانيا (الصين)، وتورونتو، وسان فرانسيسكو، وناشفيل، إلى جانب الفندق الرئيسي الذي تم افتتاحه مؤخرًا في خليج هانالي وأول فندق أوروبي للعلامة التجارية في مايفير (لندن) وفضلاً عن مشاريع قيد التطوير في كابو سان لوكاس، وباريس، وإيلوندا هيلز (كريت). وأوستن، وكوبنهاغن، والرياض، وملبورن، وسياتل، وسان ميغيل دي الليندي؛ وBaccarat Hotels & Resorts، العلامة التجارية الفاخرة التي ظهرت لأول مرة في مارس 2015 مع افتتاح فندقها الرائد في نيويورك، مع مشاريع قيد التطوير في بريكل (ميامي)، وفلورنسا، والرياض، ودبي، وروما؛ وTreehouse Hotels، التي تم افتتاحها لأول مرة في لندن عام 2019 مع مشاريع قيد التطوير في مانشستر، وصنيفيل، وبريكل (ميامي)، وأديلايد، والرياض. ومن خلال الاستفادة من خبرتها التسويقية والتصميمية والتشغيلية والتكنولوجية، تعد SH Hotels & Resorts القوة الدافعة وراء بعض العلامات التجارية الفندقية الأكثر ابتكارًا ونشاطًا في العالم.

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