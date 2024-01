SH Hotels & Resorts se embarca en una gran expansión mundial

"En SH Hotels & Resorts creemos en la creación de espacios que trasciendan lo ordinario y sean algo más que un lugar donde alojarse: son una celebración de la vida en armonía con nuestro entorno", afirmó Sternlicht. "Nuestra última expansión no consiste sólo en ampliar nuestro alcance; es una oportunidad de dar a conocer nuestra misión a más personas. En 1 Hotels, se trata de fusionar el lujo sostenible con el poder restaurador de la naturaleza. En Baccarat Hotels, combinamos la elegancia atemporal con la sofisticación moderna. Y en Treehouse Hotels, encendemos la imaginación con un encanto caprichoso y un diseño lúdico. Cada nueva propiedad es un paso adelante en nuestro viaje para redefinir lo que significa el lujo hoy y para las generaciones futuras".

Las propiedades actuales, que incluyen lugares emblemáticos como 1 Hotel Hanalei Bay en la isla de Kauai, Baccarat Hotel & Residences Nueva York y Treehouse Londres, han sentado las bases para una rápida expansión mundial que incluye la conversión de edificios históricos en Europa, proyectos que definen el horizonte en Oriente Medio, espacios pioneros en los Estados Unidos, cautivadores retiros en México y desarrollos que marcan tendencias en la región de Asia-Pacífico.

" Nuestra visión es amplia y precisa. Estamos creciendo en mercados en los que nuestros huéspedes buscan las experiencias en las que nosotros destacamos por ofrecer", indicó Raúl Leal, consejero delegado de SH Hotels & Resorts.

1 Hotels: Diseñado por la naturaleza

1 Hotels, como la primera marca de hoteles de estilo de vida impulsada por una misión inspirada en la naturaleza, combina el diseño biofílico y las prácticas sostenibles con niveles extraordinarios de confort y servicio. La marca se lanzó en 2015 con la apertura de 1 Hotels & Homes South Beach, que introdujo un nuevo punto de referencia en la hospitalidad: santuarios que nutren el planeta mientras combinan a la perfección el mundo natural con un ambiente interior de lujo. Tras el éxito en South Beach, la marca ha visto crecer su colección en mercados clave como Central Park y Brooklyn en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Nashville, Toronto (Canadá) y Sanya (China). En 2023 se inauguraron dos hoteles emblemáticos: 1 Hotel Hanalei Bay (Kauai), en Hawai, y 1 Hotel Mayfair (Londres), lo que consolida el influyente papel de la marca en el sector hotelero. Todos los hoteles son líderes en sus mercados.

Los próximos desarrollos en la cartera de 1 Hotels marcan el comienzo de una emocionante era de crecimiento, subrayando el compromiso de la marca con la hospitalidad responsable con el medio ambiente a escala mundial. He aquí un avance de lo que está por llegar.

Baccarat Hotels: Elegancia y artesanía

Baccarat Hotels toma el glamour icónico de su legendaria marca de cristal de 260 años de antigüedad y trasciende su espíritu de perfección en cristal en una experiencia de hospitalidad distintiva y súper lujosa. El hotel insignia de la marca, Baccarat Hotel New York, abrió sus puertas en 2015 y rápidamente se estableció como el pináculo del lujo urbano, combinando el chic parisino con la energía de Nueva York.

La expansión de la marca seguirá reflejando su compromiso con un diseño asombrosamente lujoso, combinado con un servicio excepcional. Algunos de los hoteles Baccarat más esperados son:

Treehouse Hotels: Un caprichoso hogar lejos de casa

Treehouse Hotels, inspirados en la nostalgia del mundo despreocupado y mágico de la casa del árbol de un niño, son lugares de alegría, diversión y comodidad relajada. El primer hotel de la marca -Treehouse London, que abrió sus puertas en 2019- se ha convertido en un elemento muy querido en esta capital urbana, ofreciendo una escapada lúdica con toques reflexivos y ecológicos.

A medida que Treehouse se expande por todo el mundo, la marca destaca en la creación de nuevas propiedades y en la transformación de activos existentes. No se trata sólo de ofrecer una experiencia de alojamiento única, sino de revitalizar y transformar los centros urbanos y los barrios. Cada propiedad está diseñada para ser un centro vital de la comunidad, haciéndose eco del compromiso de la marca con la diversión, la imaginación y la sostenibilidad. Algunas de las aperturas más destacadas son:

Una visión para el futuro

SH Hotels & Resorts no sólo está ampliando su cartera, sino también profundizando en su compromiso de revolucionar los viajes de lujo. "A medida que crecemos y evolucionamos, nos anticipamos a las tendencias que definirán el futuro de la hostelería", comentó Leal. "Nuestro compromiso es garantizar que SH Hotels & Resorts siga siendo sinónimo de innovación, sostenibilidad y experiencias inigualables para los huéspedes".

Como empresa arraigada en la sostenibilidad, la resistencia a largo plazo de los inmuebles impulsa su estrategia de crecimiento e impacto. La cartera global de proyectos en desarrollo se está ampliando mediante nuevas construcciones y transformaciones imaginativas. Una característica clave de la expansión es su incursión en proyectos residenciales de marca, y todas las marcas, pero en particular 1 Hotels y Baccarat, pasarán a centrarse en destinos turísticos que respondan al resurgimiento y la resistencia de lo que buscan los viajeros de todo el mundo.

El compromiso de la empresa con el diseño y la arquitectura innovadores es evidente en cada propiedad. Aprovechando la tecnología más avanzada, SH Hotels & Resorts mejora las experiencias de los huéspedes, ofreciendo un lujo personalizado que se adapta a las preferencias individuales. El bienestar es también un pilar importante, y cada propiedad ofrece experiencias holísticas que reflejan la dedicación de la empresa a la salud y el bienestar de sus huéspedes.

Y mientras SH Hotels & Resorts mira hacia el futuro, sigue fiel a sus principios de sostenibilidad. Con el objetivo de reducir sustancialmente las emisiones de CO2 y lograr operaciones de cero residuos, la empresa no sólo está ampliando su huella, sino también su impacto. "Hemos desencadenado una ola de responsabilidad en la hostelería de lujo", explicó Sternlicht. "Nuestra estrategia de crecimiento está entrelazada con nuestro compromiso con el planeta, y esto es sólo el principio. A medida que nos expandimos, seguimos redefiniendo la narrativa de lo que significa viajar conscientemente".

Acerca de SH Hotels & Resorts

SH Hotels & Resorts, una filial de la firma global de inversión privada Starwood Capital Group, es una empresa de gestión de marcas hoteleras sostenibles que opera 1 Hotels, una marca de estilo de vida inspirada en la naturaleza que se lanzó en 2015 con propiedades en South Beach y Manhattan y ahora incluye Brooklyn Bridge, West Hollywood, Sanya (China), Toronto, San Francisco, Nashville, la recientemente inaugurada propiedad insignia Hanalei Bay y la primera propiedad europea de la marca en Mayfair (Londres), con proyectos en desarrollo en Cabo San Lucas, París, Elounda Hills (Creta), Austin, Copenhague, Riad, Melbourne, Seattle y San Miguel de Allende; Baccarat Hotels & Resorts, una marca de lujo que debutó en marzo de 2015 con la apertura de su propiedad insignia en Nueva York, con proyectos en desarrollo en Brickell (Miami), Florencia, Riad, Dubái y Roma; y Treehouse Hotels, que se estrenó en Londres en 2019 y con proyectos en desarrollo en Mánchester, Sunnyvale, Brickell (Miami), Adelaida y Riad. Aprovechando su experiencia en marketing, diseño, operaciones y tecnología, SH Hotels & Resorts es la fuerza detrás de algunas de las marcas hoteleras más rompedoras y dinámicas del mundo.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/786192/SH_Hotels_and_Resorts_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2320915/1_Hotels_LDN_Architecture_Greenpark_Penthouse_717_02_0006.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2320917/Grand_Salon__1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2320920/Lobby_Garden__Image_Credit__AVABLU.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2320922/The_Nest.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/958530/1Hotels_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1916849/Baccarat_Hotel_Resorts_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/897844/Treehouse_Hotels_Logo.jpg

By signing up you agree to receive content from us.Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive.