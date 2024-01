SH HOTELS & RESORTS SE LANCE DANS UNE EXPANSION MONDIALE MAJEURE

« Chez SH Hotels & Resorts, nous croyons en la création d'espaces qui transcendent l'ordinaire et représentent bien plus qu'un simple lieu de séjour : ils sont une célébration de la vie en harmonie avec notre environnement », a déclaré M. Sternlicht. « Notre dernière expansion n'a pas pour seul but d'étendre notre portée ; c'est l'occasion de faire connaître notre mission à un plus grand nombre d'individus. Pour 1 Hotels, il s'agit de fusionner le luxe durable avec le pouvoir réparateur de la nature. Chez Baccarat Hotels, nous associons l'élégance intemporelle à la sophistication moderne. Et au sein de Treehouse Hotels, nous attisons l'imagination avec un charme fantaisiste et un design ludique. Chaque nouvel établissement représente un pas en avant dans notre parcours visant à redéfinir ce que le luxe signifie aujourd'hui et pour les générations futures. »

Les établissements actuels, dont des sites phares comme le 1 Hotel Hanalei Bay sur l'île de Kauai, le Baccarat Hotel & Residences New York et le Treehouse London, ont ouvert la voie à une expansion mondiale rapide qui comprend des conversions de bâtiments historiques en Europe, des projets définissant la ligne d'horizon au Moyen-Orient, des espaces pionniers aux États-Unis, des retraites captivantes au Mexique et des développements avant-gardistes dans la région Asie-Pacifique.

« Notre vision est à la fois large et précise. Nous nous développons sur des marchés où nos clients recherchent les expériences que nous excellons à offrir », a expliqué Raul Leal, PDG de SH Hotels & Resorts.

1 Hotels : la nature à l'honneur

En tant que première marque d'hôtels lifestyle inspirée par la nature, 1 Hotels associe un design biophilique et des pratiques durables à des niveaux de confort et de service extraordinaires. La marque a été lancée en 2015 avec l'ouverture de 1 Hotels & Homes South Beach, qui a instauré une nouvelle référence en matière d'hospitalité : des sanctuaires qui prennent soin de la planète tout en associant de manière transparente le monde naturel à un environnement intérieur luxueux. Après le succès de South Beach, la marque a vu sa collection s'agrandir sur des marchés clés tels que Central Park et Brooklyn à New York, Los Angeles, San Francisco, Nashville, Toronto (Canada) et Sanya (Chine). L'année 2023 a marqué l'ouverture de deux établissements phares, le 1 Hotel Hanalei Bay (Kauai) et le 1 Hotel Mayfair (Londres), renforçant ainsi le rôle influent de la marque dans le paysage de l'hôtellerie. Tous les hôtels sont des leaders sur leurs marchés.

Les développements à venir dans le portefeuille de 1 Hotels ouvrent une ère de croissance passionnante, soulignant l'engagement de la marque en faveur d'une hospitalité respectueuse de l'environnement à l'échelle mondiale. Voici un aperçu de ce qui se profile à l'horizon.

1 Hotel & Homes Melbourne (2025) : situé sur le fleuve Yarra, ce sanctuaire en bord de mer à couper le souffle comprendra 277 chambres, 114 logements et un centre de bien-être ultramoderne.

situé sur le fleuve Yarra, ce sanctuaire en bord de mer à couper le souffle comprendra 277 chambres, 114 logements et un centre de bien-être ultramoderne. 1 Hotel Copenhagen (2025) : avec ses 288 chambres, cet hôtel sera un phare de la durabilité dans la capitale du Danemark, incarnant les objectifs ambitieux de la ville en matière de neutralité carbone.

avec ses 288 chambres, cet hôtel sera un phare de la durabilité dans la capitale du Danemark, incarnant les objectifs ambitieux de la ville en matière de neutralité carbone. 1 Hotel Seattle (2025) : doté de 153 chambres, cet établissement alliera la beauté naturelle emblématique de Seattle à un style urbain contemporain.

doté de 153 chambres, cet établissement alliera la beauté naturelle emblématique de à un style urbain contemporain. 1 Hotel Austin (2026) : ce complexe de 252 chambres – la plus haute tour du Texas – sera une merveille architecturale et un témoignage de la durabilité urbaine.

ce complexe de 252 chambres – la plus haute tour du Texas – sera une merveille architecturale et un témoignage de la durabilité urbaine. 1 Hotel & Homes Elounda Hills, Crète (2026) : ce projet à couper le souffle de 143 chambres et 178 résidences sera construit le long d'une colline escarpée sur cette ancienne île grecque.

ce projet à couper le souffle de 143 chambres et 178 résidences sera construit le long d'une colline escarpée sur cette ancienne île grecque. 1 Hotel Paris (2027) : offrant un luxe durable à Paris , cette propriété de 140 chambres intégrera la biophilie dans une structure étonnante conçue par Kengo Kuma et située dans un quartier animé le long de la Seine, face à la Grande Bibliothèque nationale de France et à proximité de la gare d' Austerlitz et de la gare de Lyon .

offrant un luxe durable à , cette propriété de 140 chambres intégrera la biophilie dans une structure étonnante conçue par Kengo Kuma et située dans un quartier animé le long de la Seine, face à la Grande Bibliothèque nationale de et à proximité de la gare d' et de la gare de . 1 Hotel & Homes San Miguel de Allende (2027) : avec 105 chambres et 40 résidences, cette propriété est en passe de devenir un point de repère culturel et durable dans cette ville coloniale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

avec 105 chambres et 40 résidences, cette propriété est en passe de devenir un point de repère culturel et durable dans cette ville coloniale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 1 Hotel Cabo (2027) : inspiré par la beauté naturelle de Baja , cet hôtel de 133 chambres et 55 résidences offre un accès direct à la seule plage de Cabo San Lucas où l'on peut se baigner toute l'année et une vue imprenable sur Land's End.

inspiré par la beauté naturelle de , cet hôtel de 133 chambres et 55 résidences offre un accès direct à la seule plage de Cabo San Lucas où l'on peut se baigner toute l'année et une vue imprenable sur Land's End. 1 Hotel Diriyah, Riyad (2027) : lancé au Moyen-Orient, le 1 Hotel offrira à ses clients une expérience durable unique à Dariya, une destination à usage mixte consacrée au patrimoine, au tourisme et au lifestyle, située dans le cœur historique de l'Arabie saoudite.

Baccarat Hotels : élégance et savoir-faire

Baccarat Hotels s'inspire du glamour emblématique de sa marque légendaire de cristal, qui existe depuis 260 ans, et transcende son éthique de la perfection dans le cristal en une expérience d'hospitalité distinctive et ultra-luxueuse. L'établissement phare de la marque, le Baccarat Hotel New York, a ouvert ses portes en 2015 et s'est rapidement imposé comme le summum du luxe urbain, mêlant le chic parisien à l'énergie new-yorkaise.

L'expansion de la marque continuera à refléter son engagement en faveur d'un design étonnamment luxueux, associé à un service exceptionnel. Parmi les propriétés très attendues de Baccarat Hotel, citons les suivantes :

Baccarat Hotel Rome (2025) : cet établissement de 87 chambres réimaginera la grandeur de la capitale historique de l'Italie, en fusionnant la riche histoire de la ville avec le style caractéristique de Baccarat.

cet établissement de 87 chambres réimaginera la grandeur de la capitale historique de l'Italie, en fusionnant la riche histoire de la ville avec le style caractéristique de Baccarat. Baccarat Hotel Florence (2026) : mélange de luxe Renaissance et d'élégance contemporaine, cet hôtel de 75 chambres offrira à ses clients un aperçu de la sophistication toscane dans un cadre historique.

mélange de luxe Renaissance et d'élégance contemporaine, cet hôtel de 75 chambres offrira à ses clients un aperçu de la sophistication toscane dans un cadre historique. Baccarat Hotel & Residences Dubai (2026) : alliant l'héritage artisanal de Baccarat, l'expérience et l'énergie de Dubaï, et une attention méticuleuse aux moindres détails, cette propriété de 144 chambres et 49 résidences incarnera l'élégance authentique, le confort raffiné, la vie exquise et le design inspirant.

alliant l'héritage artisanal de Baccarat, l'expérience et l'énergie de Dubaï, et une attention méticuleuse aux moindres détails, cette propriété de 144 chambres et 49 résidences incarnera l'élégance authentique, le confort raffiné, la vie exquise et le design inspirant. Baccarat Residences Brickell, Miami (2027) : illuminant la skyline de Miami , ces 360 résidences apporteront une élégance étincelante au cœur de la ville.

illuminant la skyline de , ces 360 résidences apporteront une élégance étincelante au cœur de la ville. Baccarat Hotel & Residences Diriyah, Riyad (2027) : bénéficiant d'un emplacement de choix à Dariya, la cité de la terre, cet hôtel et ces résidences d'inspiration najdi insuffleront un luxe intemporel à la capitale historique de l'Arabie saoudite.

Treehouse Hotels : un foyer fantaisiste loin de chez soi

Les Treehouse Hotels, inspirés par la nostalgie de l'insouciance et du monde magique de la cabane d'un enfant, sont des lieux de joie, d'amusement et de confort décontracté. Le premier hôtel de la marque, Treehouse London, qui a ouvert ses portes en 2019, est devenu un incontournable de cette capitale urbaine, offrant une escapade ludique avec des touches réfléchies et respectueuses de l'environnement.

Alors que Treehouse se développe à l'échelle mondiale, la marque excelle dans la création de nouvelles propriétés et la transformation des actifs existants. Ces développements ne visent pas seulement à offrir une expérience d'hébergement unique, mais aussi à redynamiser et à transformer les centres-villes et les quartiers. Chaque établissement est conçu pour être un centre communautaire vital, faisant écho à l'engagement de la marque en matière de divertissement, d'imagination et de durabilité. Parmi les ouvertures notables, citons :

Treehouse Sunnyvale (2024) : avec 254 chambres, cette escapade dans la Silicon Valley fusionnera la créativité, l'innovation et l'aventure dans un espace dynamique où les clients pourront se détendre, se restaurer et se reconnecter.

avec 254 chambres, cette escapade dans la Silicon Valley fusionnera la créativité, l'innovation et l'aventure dans un espace dynamique où les clients pourront se détendre, se restaurer et se reconnecter. Treehouse Manchester (2024) : réhabilitation d'un hôtel existant de 14 étages, cet établissement situé au bord de la rivière ouvrira ses portes avec 224 chambres.

réhabilitation d'un hôtel existant de 14 étages, cet établissement situé au bord de la rivière ouvrira ses portes avec 224 chambres. Treehouse Brickell , Miami (2026) : cet établissement de 191 chambres s'élèvera dans un parc magnifiquement aménagé et offrira à ses clients une vue imprenable sur la skyline de Miami .

cet établissement de 191 chambres s'élèvera dans un parc magnifiquement aménagé et offrira à ses clients une vue imprenable sur la skyline de . Treehouse Adelaide (2027) : cet hôtel de 248 chambres combinera l'esprit de la ville côtière animée d'Australie avec l'éthique fantaisiste de la marque.

cet hôtel de 248 chambres combinera l'esprit de la ville côtière animée d'Australie avec l'éthique fantaisiste de la marque. Treehouse Diriyah, Riyad (2028) : cette oasis urbaine ajoutera une touche de fantaisie au paysage culturel en évolution de Dariya.

Une vision de l'avenir

SH Hotels & Resorts ne se contente pas d'élargir son portefeuille, mais renforce également son engagement à révolutionner le voyage de luxe. « À mesure que nous nous développons et évoluons, nous anticipons les tendances qui définiront l'avenir de l'hôtellerie », a souligné M. Leal. « Nous nous engageons à faire en sorte que SH Hotels & Resorts reste synonyme d'innovation, de durabilité et d'expériences incomparables pour les clients. »

En tant qu'entreprise ancrée dans la durabilité, la résilience à long terme des propriétés guide sa stratégie de croissance et d'impact. Le pipeline de développement mondial s'agrandit grâce à des constructions originales et à des transformations imaginatives. Une caractéristique clé de l'expansion est son incursion dans les projets résidentiels de marque, et toutes les marques – mais en particulier, 1 Hotels et Baccarat – vont se concentrer sur les destinations de villégiature qui répondent à la résurgence et à la résilience de ce que recherchent les voyageurs du monde entier.

L'engagement de l'entreprise en faveur d'un design et d'une architecture innovants est évident dans chaque établissement. S'appuyant sur des technologies de pointe, SH Hotels & Resorts améliore l'expérience de ses clients en leur offrant un luxe personnalisé qui s'adapte aux préférences de chacun. Le bien-être est également un pilier important, chaque établissement proposant des expériences holistiques qui reflètent l'engagement de l'entreprise en faveur de la santé et du bien-être de ses clients.

SH Hotels & Resorts se tourne vers l'avenir tout en restant fidèle à ses principes de durabilité. En s'efforçant de réduire considérablement ses émissions de CO2 et de réduire à zéro ses déchets, l'entreprise élargit non seulement son empreinte, mais aussi son impact. « Nous avons déclenché une vague de responsabilité dans l'hôtellerie de luxe », a précisé M. Sternlicht. « Notre stratégie de croissance est étroitement liée à notre engagement en faveur de la planète, et ce n'est que le début. À mesure que nous nous développons, nous continuons de redéfinir la notion de voyage conscient. »

À propos de SH Hotels & Resorts

SH Hotels & Resorts, une filiale de la société d'investissement privé mondiale Starwood Capital Group, est une société de gestion de marques hôtelières durables qui exploite 1 Hotels, une marque inspirée par la nature et axée sur le lifestyle qui a été lancée en 2015 avec des établissements à South Beach et Manhattan, qui est désormais présente à Brooklyn Bridge, West Hollywood, Sanya (Chine), Toronto, San Francisco, Nashville, et possède depuis peu la propriété phare de Hanalei Bay et la première propriété européenne de la marque à Mayfair (Londres). Elle a des projets en développement à Cabo San Lucas, Paris, Elounda Hills (Crète), Austin, Copenhague, Riyad, Melbourne, Seattle et San Miguel de Allende ; Baccarat Hotels & Resorts, une marque de luxe qui a fait ses débuts en mars 2015 avec l'ouverture de sa propriété phare à New York, et qui a des projets en cours de développement à Brickell (Miami), Florence, Riyad, Dubaï et Rome ; et Treehouse Hotels, qui a fait ses débuts à Londres en 2019 et a des projets en cours de développement à Manchester, Sunnyvale, Brickell (Miami), Adélaïde et Riyad. Grâce à son expertise en matière de marketing, de design, d'exploitation et de technologie, SH Hotels & Resorts est le moteur de certaines des marques hôtelières les plus novatrices et les plus dynamiques au monde.

