SH HOTELS & RESORTS STARTET EINE GROSSE GLOBALE EXPANSION

„Bei SH Hotels & Resorts glauben wir daran, Räume zu schaffen, die über das Gewöhnliche hinausgehen und mehr sind als ein Ort zum Übernachten – sie sind eine Hommage an das Leben in Harmonie mit unseren Umgebungen", sagt Sternlicht. „Bei unserer neuesten Expansion geht es nicht nur darum, unsere Reichweite zu vergrößern – sie ist eine Chance, mehr Menschen unsere Mission näherzubringen. In 1 Hotels geht es darum, nachhaltigen Luxus mit der erholsamen Kraft der Natur zu verbinden. In Baccarat Hotels kombinieren wir zeitlose Eleganz mit moderner Raffinesse. Und in Treehouse Hotels entfachen wir die Vorstellungskraft mit fantasievollem Charme und verspieltem Design. Jede neue Immobilie ist ein Schritt nach vorne auf unserer Reise, die Bedeutung von Luxus heute und für zukünftige Generationen neu zu definieren."

Die aktuellen Gebäude – darunter Vorzeigeobjekte wie das 1 Hotel Hanalei Bay auf der Insel Kauai, das Baccarat Hotel & Residences New York und das Treehouse London – haben die Grundlage für eine rasante globale Expansion geschaffen, zu der auch die Umwandlung historischer Gebäude in Europa, spektakuläre Projekte im Nahen Osten, bahnbrechende Räumlichkeiten in den Vereinigten Staaten, faszinierende Rückzugsorte in Mexiko und zukunftsweisende Entwicklungen im asiatisch-pazifischen Raum gehören.

„Unsere Vision ist groß und klar. Wir wachsen in Märkten, in denen unsere Gäste eben die Erlebnisse suchen, die wir auf herausragende Weise bieten", Raul Leal, Geschäftsführer von SH Hotels & Resorts.

1 Hotels: Naturorientiertes Design

Als erste missionsgeleitete Lifestyle-Hotelmarke, die sich von der Natur inspirieren lässt, kombiniert 1 Hotels biophiles Design und nachhaltige Verfahren mit außergewöhnlichen Niveaus von Komfort und Service. Die Marke wurde 2015 mit der Eröffnung von 1 Hotels & Homes South Beach gegründet, das einen neuen Maßstab im Gastgewerbe setzte: Rückzugsorte, die gut für den Planeten sind und in denen die natürliche Umgebung nahtlos in einen luxuriösen Innenbereich übergeht. Nach dem Erfolg in South Beach vergrößerte sich die Marke in wichtigen Märkten wie dem Central Parc in New York, Brooklyn, Los Angeles, San Francisco, Nashville, Toronto (Kanada) und Sanya (China). Im Jahr 2023 wurden zwei Vorzeigeimmobilien eröffnet: Das 1 Hotel Hanalei Bay (Kauai) in Hawaii und das 1 Hotel Mayfair (London), mit denen die einflussreiche Position der Marke im Bereich des Gastgewerbes weiter gefestigt wurde. All diese Hotels sind führend in ihren Märkten.

Die anstehenden Entwicklungen im Portfolio von 1 Hotels läuten eine aufregende Wachstumsphase ein und unterstreichen das Engagement der Marke für ein umweltfreundliches Gastgewerbe rund um den Globus. Dies sind die geplanten Projekte.

1 Hotel & Homes Melbourne (2025): Dieser atemberaubende Rückzugsort am Wasser liegt am Yarra River und umfasst 277 Zimmer, 114 Wohnungen und ein modernes Wellness-Center.

Dieser atemberaubende Rückzugsort am Wasser liegt am und umfasst 277 Zimmer, 114 Wohnungen und ein modernes Wellness-Center. 1 Hotel Kopenhagen (2025): Dieses Hotel mit 288 Zimmern wird ein Vorbild für Nachhaltigkeit in der dänischen Hauptstadt sein und die ambitionierten Klimaziele der Stadt verkörpern.

Dieses Hotel mit 288 Zimmern wird ein Vorbild für Nachhaltigkeit in der dänischen Hauptstadt sein und die ambitionierten Klimaziele der Stadt verkörpern. 1 Hotel Seattle (2025): Mit 153 Zimmern wird diese Immobilie die sagenumwobene natürliche Schönheit von Seattle mit modernem urbanen Flair verbinden.

Mit 153 Zimmern wird diese Immobilie die sagenumwobene natürliche Schönheit von mit modernem urbanen Flair verbinden. 1 Hotel Austin (2026): Als höchster Turm in Texas wird dieses Gebäude mit 252 Zimmern ein architektonisches Wunderwerk und eine Hommage an urbane Nachhaltigkeit darstellen.

Als höchster Turm in wird dieses Gebäude mit 252 Zimmern ein architektonisches Wunderwerk und eine Hommage an urbane Nachhaltigkeit darstellen. 1 Hotel & Homes Elounda Hills, Kreta (2026): Dieses atemberaubende Projekt mit 143 Zimmern und 178 Wohnungen wird am steilen Berghang dieser geschichtsträchtigen griechischen Insel gebaut.

Dieses atemberaubende Projekt mit 143 Zimmern und 178 Wohnungen wird am steilen Berghang dieser geschichtsträchtigen griechischen Insel gebaut. 1 Hotel Paris (2027): Dieses Hotel mit 140 Zimmern bringt nachhaltigen Luxus nach Paris in einen lebhaften Bezirk an der Seine gegenüber der großen Nationalbibliothek, in einer atemberaubenden biophilen Struktur, gestaltet von Kengo Kuma , unweit des Gare d' Austerlitz und des Gare de Lyon .

Dieses Hotel mit 140 Zimmern bringt nachhaltigen Luxus nach in einen lebhaften Bezirk an der Seine gegenüber der großen Nationalbibliothek, in einer atemberaubenden biophilen Struktur, gestaltet von , unweit des Gare d' und des Gare de . 1 Hotel & Homes San Miguel de Allende (2027): Mit 105 Zimmern und 40 Wohnungen wird diese Immobilie ein kulturelles und nachhaltiges Wahrzeichen in der von der kolonial geprägten Stadt, die zum UNESCO-Welterbe gehört.

Mit 105 Zimmern und 40 Wohnungen wird diese Immobilie ein kulturelles und nachhaltiges Wahrzeichen in der von der kolonial geprägten Stadt, die zum UNESCO-Welterbe gehört. 1 Hotel Cabo (2027): Diese Immobilie mit 133 Zimmern und 55 Wohnungen ist inspiriert von der natürlichen Schönheit der Baja und bietet direkten Zugang zu dem einzigen Strand in Cabo, an dem das ganze Jahr über geschwommen werden kann, mit freiem Blick auf Land's End.

Diese Immobilie mit 133 Zimmern und 55 Wohnungen ist inspiriert von der natürlichen Schönheit der und bietet direkten Zugang zu dem einzigen Strand in Cabo, an dem das ganze Jahr über geschwommen werden kann, mit freiem Blick auf Land's End. 1 Hotel Diriyah, Riyadh (2027): Mit diesem Hotel bietet 1 Hotel Gästen im Nahen Osten ein einzigartiges nachhaltiges Erlebnis in Diriyah bieten, mit einer Mischung aus Kulturerbe, Tourismus und Lifestyle im historischen Herzen Saudi-Arabiens.

Baccarat Hotels: Eleganz und Handwerkskunst

Baccarat Hotels übersetzt den geschichtsträchtigen Glamour und Perfektionismus der 260 Jahre alten Kristallmarke in ein unverwechselbares, luxuriöses Hotelerlebnis. Das Flaggschiffhotel Baccarat Hotel New York wurde im Jahr 2015 eröffnet und etablierte sich schnell zum Inbegriff für urbanen Luxus, in dem Pariser Eleganz mit der Energie New Yorks verschmilzt.

Durch ihre Expansion wird die Marke ihr Engagement für extravagant-luxuriöses Design und herausragenden Service weiter stärken. Die folgenden Baccarat Hotels befinden sich derzeit in der Planung:

Baccarat Hotel Rom (2025): Dieses Hotel mit 87 Zimmern verkörpert den Glanz der geschichtsträchtigen Hauptstadt Italiens und die Geschichte der Stadt mit dem unverkennbaren Stil von Baccarat vereinen.

Dieses Hotel mit 87 Zimmern verkörpert den geschichtsträchtigen Hauptstadt Italiens und die Geschichte der Stadt mit dem unverkennbaren Stil von Baccarat vereinen. Baccarat Hotel Florence (2026): Eine Mischung aus dem luxuriösen Stil der Rennaissance und moderner Eleganz bietet dieses Hotel mit 75 Zimmern seinen Gästen – ein Hauch toskanischer Raffinesse in einer historischen Umgebung.

aus dem luxuriösen Stil der Rennaissance und moderner Eleganz bietet dieses Hotel mit 75 Zimmern seinen Gästen – ein Hauch toskanischer Raffinesse in einer historischen Umgebung. Baccarat Hotel & Residences Dubai (2026): In diesem Gebäude mit 144 Zimmern und 49 Wohnungen vereinen sich das handwerkliche Erbe von Baccarat, die Geschichte und die Energie Dubais sowie die Liebe zum Detail zu authentischer Eleganz, raffiniertem Komfort, erstklassigem Wohnen und inspirierendem Design.

In diesem Gebäude mit 144 Zimmern und 49 Wohnungen vereinen sich das handwerkliche Erbe von Baccarat, die Geschichte und die Energie Dubais sowie die Liebe zum Detail zu authentischer Eleganz, raffiniertem Komfort, erstklassigem Wohnen und inspirierendem Design. Baccarat Residences Brickell, Miami (2027): Diese 360 Wohnungen lassen die Skyline von Miami erstrahlen und bringen funkelnde Eleganz in das Herz der Stadt .

Diese 360 Wohnungen lassen die Skyline von erstrahlen und bringen funkelnde Eleganz in das . Baccarat Hotel & Residences Diriyah, Riyadh (2027): Dieses von den Najdi inspirierte Hotel und die Wohnungen befinden sich in hervorragender Lage in Diriyah, der Stadt der Erde, und werden die historische Hauptstadt Saudi-Arabiens mit zeitlosem Luxus erfüllen.

Treehouse Hotels: Ein ausgefallenes Zuhause fernab von zu Hause

Treehouse Hotels sind von der Nostalgie der sorglosen, magischen Welt eines Baumhauses für Kinder inspiriert – sie sind Orte der Freude, des Vergnügens und des entspannten Komforts. Das erste Hotel der Marke war das Treehouse London: Dieses 2019 eröffnete Hotel ist zu einem beliebten Treffpunkt in der Metropole geworden und bietet einen verspielten Rückzugsort mit durchdachten, umweltfreundlichen Elementen.

Im Zuge der weltweiten Expansion von Treehouse überzeugt die Marke durch die Gestaltung neuer Gebäude und bestehender Immobilien. Bei diesen Projekten geht es nicht nur darum, einzigartige Hotelerlebnisse zu schaffen – es sollen auch urbane Orte und Nachbarschaften neu belebt und umgewandelt werden. In jedem Gebäude soll ein lebendige Community entstehen, die das Engagement der Marke für Spaß, Fantasie und Nachhaltigkeit widerspiegelt. Zu den bemerkenswerten Gebäuden gehören:

Treehouse Sunnyvale (2024): In diesem Hotel mit 254 Zimmern im Silicon Valley verschmelzen Kreativität, Innovation und Abenteuer an einem dynamischen Ort, an dem sich die Gäste entspannen, erholen und neue Kontakte knüpfen können.

In diesem Hotel mit 254 Zimmern im Silicon Valley verschmelzen Kreativität, Innovation und Abenteuer an einem dynamischen Ort, an dem sich die Gäste entspannen, erholen und neue Kontakte knüpfen können. Treehouse Manchester (2024): Dieses 14-stöckige Hotel am Flussufer wird umgestaltet und mit 224 Zimmern eröffnet.

Dieses 14-stöckige Hotel am Flussufer wird umgestaltet und mit 224 Zimmern eröffnet. Treehouse Brickell , Miami (2026): Diese Unterkunft mit 191 Zimmern erhebt sich in einem wunderschön angelegten Park und bietet seinen Gästen einen weiten Blick auf die Skyline von Miami .

Diese Unterkunft mit 191 Zimmern erhebt sich in einem wunderschön angelegten Park und bietet seinen Gästen einen weiten Blick auf die Skyline von . Treehouse Adelaide (2027): Das Hotel mit 248 Zimmern wird den Geist der lebendigen Küstenstadt Australiens mit dem fantasievollen Charakter der Marke kombinieren.

Das Hotel mit 248 Zimmern wird den lebendigen Küstenstadt Australiens mit dem fantasievollen Charakter der Marke kombinieren. Treehouse Diriyah, Riad (2028): Diese urbane Oase wird der sich wandelnden Kulturlandschaft von Diriyah einen fabelhaften Touch verleihen.

Eine Vision für die Zukunft

SH Hotels & Resorts erweitert nicht nur sein Portfolio, sondern verstärkt auch sein Engagement, Luxusreisen zu revolutionieren. „Im Zuge unseres Wachstums und unserer Entwicklung spielen wir schon im Voraus auf die Trends ein, die die Zukunft des Gastgewerbes prägen werden", sagt Leal. „Wir engagieren uns dafür, dass SH Hotels & Resorts weiterhin als Inbegriff für Innovation, Nachhaltigkeit und unvergleichliche Gästeerlebnisse gilt."

Das auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmen setzt bei seiner Wachstums- und Wirkungsstrategie auf die langfristige Beständigkeit der Immobilien. Die globale Entwicklungspalette wird um Neubauten und fantasievolle Umgestaltungen erweitert. Ein zentrales Merkmal der Expansion ist der Vorstoß in Marken-Wohnprojekte: Alle Marken – vor allem aber 1 Hotels und Baccarat – werden sich auf Resorts konzentrieren, die der Reiselust und dem Umweltbewusstsein von Reisenden weltweit entsprechen.

In jeder Immobilie spiegelt sich das Engagement des Unternehmens für innovatives Design und Architektur wider. SH Hotels & Resorts nutzt modernste Technologien, um Gästen erstklassige Erlebnisse und persönlichen Luxus zu bieten, angepasst an ihre individuellen Vorlieben. Eine weitere wichtige Säule ist Wellness: Jedes Gebäude bietet ganzheitliche Erfahrungen, die das Engagement des Unternehmens für die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Gäste zum Ausdruck bringen.

SH Hotels & Resorts blickt in die Zukunft und bleibt dabei seinen Prinzipien der Nachhaltigkeit treu. Das Unternehmen strebt danach, die CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren und abfallfrei zu arbeiten – damit vergrößert es nicht nur seine Reichweite, sondern auch seinen Einfluss. „Wir haben eine Bewegung der Verantwortung im Luxusgastgewerbe ins Rollen gebracht", sagt Sternlicht. „Unsere Wachstumsstrategie ist mit unserem Engagement für den Planeten verwoben – und das ist erst der Anfang. Mit unserer Expansion definieren wir weiterhin neu, was es heißt, bewusst zu reisen."

Informationen zu SH Hotels & Resorts

SH Hotels & Resorts, eine Tochtergesellschaft der globalen privaten Investmentgesellschaft Starwood Capital Group, ist ein nachhaltiges Unternehmen für das Management von Hotelmarken und betreibt 1 Hotels, eine von der Natur inspirierte Lifestyle-Marke, gegründet im Jahr 2015 mit Immobilien in South Beach und Manhattan, die nun Brooklyn Bridge, West Hollywood, Toronto, San Francisco, Nashville und das erste europäische Hotel in Mayalei (London), Sanya (China), Toronto, San Francisco, Nashville, das kürzlich eröffnete Flaggschiff in Hanalei Bay und das erste europäische Hotel der Marke in Mayfair (London) sowie Projekte in Cabo San Lucas, Paris, Elounda Hills (Kreta), Austin, Kopenhagen, Riad, Melbourne, Seattle und San Miguel de Allende umfasst, sowie Baccarat Hotels & Resorts, eine Luxusmarke, die im März 2015 mit der Eröffnung ihres Flaggschiffs in New York ihr Debüt feierte und Projekte in Brickell (Miami), Florenz, Riad, Dubai und Rom entwickelt, und Treehouse Hotels, die im Jahr 2019 in London ihre Premiere feierten und Projekte in Manchester, Sunnyvale, Brickell (Miami), Adelaide und Riad. Mit Expertise in Marketing, Design, Betriebswirtschaft und Technologie ist SH Hotels & Resorts die treibende Kraft hinter einigen der innovativsten und dynamischsten Hotelmarken der Welt.

