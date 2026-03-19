IPO GIFT City Pertama di India dibuka pada tanggal 16 Maret

IPO Bersejarah Dari XED Executive Development Dalam Mata Uang Dolar Ini Mengundang Investor Global untuk Memesan Saham Hingga Tanggal 24 Maret

MUMBAI, India, 19 Maret 2026 /PRNewswire/ -- XED Executive Development Ltd menjadi perusahaan pertama dari GIFT City yang membuka IPO untuk pemesanan saham publik, sehingga momen ini penting bagi International Financial Services Centre (IFSC) India. Penawaran ini tersedia mulai tanggal 16 Maret dan tetap dibuka untuk pemesanan saham hingga tanggal 24 Maret 2026. IPO ini ditawarkan dengan harga AS$10-$10,5 per lembar saham yang sepenuhnya dalam mata uang dolar AS, dan kini dapat diakses oleh investor global yang memenuhi syarat.Setelah penutupan, saham ini akan dicatatkan di NSE International Exchange (NSE IX) dan India International Exchange (India INX) di GIFT City.

"Momen ini sangat kami nantikan. Hari ini, di saat pembukaan IPO secara resmi, kami mengundang investor yang memenuhi syarat dari seluruh dunia untuk menjadi bagian dari penawaran yang sungguh bersejarah. Meski sempat melakukan jeda singkat karena menghadapi masalah geopolitik, keyakinan kami terhadap penawaran ini justru semakin kuat. GIFT City telah siap, platformnya aktif, dan periode pemesanan saham dibuka," kata John Kallelil, Pendiri dan Managing Directo, XED saat pembukaan.

"Hari ini adalah awal yang luar biasa bagi GIFT City dan bahkan bagi pasar modal India." Setelah IPO XED resmi dibuka untuk pemesanan saham, impian lama GIFT City telah terwujud untuk menjadi pusat keuangan kelas dunia yang terbuka bagi dunia internasional. NSE International Exchange merasa terhormat karena menjadi bagian dari pencapaian penting ini, dan kami harap dapat menyambut investor global yang berpartisipasi dalam IPO GIFT City pertama di India," kata Mr. V. Balasubramaniam, Managing Director & CEO NSE International Exchange (NSE IX) pada kesempatan tersebut.

"Pembukaan pemesanan saham ini menandakan bahwa IFSC India benar-benar hadir di peta pasar modal global." India INX selalu mendukung GIFT City sebagai platform penggalangan dana antar negara yang kredibel, dan pembukaan IPO XED adalah bukti terkuat. Kami mengajak investor global yang memenuhi syarat untuk memanfaatkan kesempatan ini dan menjadi bagian dari pencatatan yang sungguh bersejarah," kata Mr.Vijay Krishnamurthy, MD & CEO India International Exchange (India INX - Perusahaan BSE).

"Ketahanan ekonomi India tetap menonjol di tengah ketidakpastian global yang menyebabkan gejolak di banyak pasar. Dan platform GIFT City menawarkan jalur terstruktur dalam mata uang dolar bagi investor global untuk berpartisipasi dalam kisah pertumbuhan ini." Pembukaan resmi IPO ini merupakan peluang istimewa bagi investor yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari kisah kesuksesan India," kata Abhishek Kaushik, CEO Global Horizon Capital Advisors (IFSC), satu-satunya Book Running Lead Manager untuk penerbitan saham ini.

Cara Memesan Saham

IPO ini terbuka bagi investor yang memenuhi syarat berdasarkan kerangka kerja IFSCA, termasuk Warga Negara India Rantauan (NRI), investor portofolio asing, investor institusi, dan peserta luar negeri lainnya yang diizinkan. Semua transaksi dalam mata uang dolar AS. Investor dapat menghubungi pialang atau perantara mereka yang terdaftar di GIFT City-IFSC untuk berpartisipasi dalam penerbitan saham sebelum periode pemesanan saham ditutup pada tanggal 24 Maret 2026.

Global Horizon Capital Advisors (IFSC) adalah satu-satunya Book Running Lead Manager. DBS Bank and RBL Bank adalah bank yang terlibat dalam penerbitan saham ini. KFin Technologies adalah Biro Administrasi Efek.

Babak Baru untuk Pasar Modal GIFT City

Pembukaan pemesanan saham XED merupakan pencapaian penting bagi perusahaan sekaligus membuktikan bahwa IFSC GIFT City adalah platform penggalangan modal internasional yang sesungguhnya. Bisnis pendidikan eksekutif global XED aktif di lebih dari 25 negara yang meliputi India, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Amerika Utara, sehingga menjadikannya tolok ukur yang tepat bagi pencatatan saham yang penting ini. XED mengusulkan ukuran pencatatan saham sebesar AS$12 juta dan menunjukkan profitabilitas pada tingkat EBITDA maupun PAT.

Tentang XED Executive Development Ltd

Didirikan pada tahun 2018, XED adalah platform pendidikan eksekutif global yang menyediakan program pengembangan kepemimpinan dan manajemen bagi profesional senior di India, Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, dan Asia. XED telah melatih lebih dari 15.000 eksekutif dari berbagai perusahaan global terkemuka dan perusahaan Fortune 500, dan bekerja sama dengan 17 lembaga akademi yang diakui internasional dalam program yang meliputi kepemimpinan, strategi, transformasi digital, dan teknologi baru.

