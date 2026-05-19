EDB 與烏茲別克 Uzum 達成 7,000 萬美元貸款協議，拓展至數碼經濟

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Uzum Holding LTD

20 5月, 2026, 02:20 CST

烏茲別克塔什干2026年5月20日 /美通社/ -- Eurasian Development Bank (EDB) 與烏茲別克規模最大的領先數碼生態系統 Uzum 訂立了 7,000 萬美元投資貸款協議，以加速擴展 Uzum 的金融科技業務；該業務在烏茲別克急劇增長的數碼金融市場中堪稱龍頭，增長速度數一數二。

協議於 EDB 塔什干代表處正式啟用之際簽訂，象徵銀行自烏茲別克加入成為成員國後，首次在當地進行的投資。此乃 EDB 佈局數碼基礎建設及平台經濟的策略之舉，將目光由傳統產業延伸至推動長遠經濟增長的數碼平台。

EDB 提供的融資，將有助 Uzum 的金融科技業務持續擴大規模。有關業務正迅速成為烏茲別克數碼經濟的核心支柱，從而讓小型企業及家庭更易接觸數碼支付、消費金融及相關金融服務。

EDB 管理委員會主席 Nikolai Podguzov 表示：「數碼平台正逐漸成為現代經濟基建的關鍵一環。 EDB 與 Uzum 合作，藉此擴大金融服務的普及程度、推動創業，並投資於區域科技平台，藉此鞏固整個歐亞地區（包括與中國及中東）的經濟聯繫。」

Uzum 創辦人兼行政總裁 Djasur Djumaev 說道：「我們正以全國規模建構金融科技基建，且將其深深融入日常經濟活動。 此項投資意義深遠，充分肯定 Uzum 在塑造烏茲別克未來發展基建過程中的重要作用。 此外亦體現更廣泛的變革浪潮：數碼平台正成為發展金融與國際資本的關鍵焦點。」

隨著無現金支付飛快普及、數碼金融服務不斷擴展，加上熱衷於數碼的年輕人口構成強勁的結構動力，烏茲別克正崛起為增長極快的數碼經濟體系。 目前全國流通的銀行卡超過 7,000 萬張。

其他資訊

Eurasian Development Bank (EDB) 是投資於歐亞地區的多邊開發銀行。 20 年來，銀行致力加強和擴大經濟聯繫，並推動成員國實現全面發展。 截至 2025 年 12 月底，EDB 的累計投資組合涵蓋 326 個項目，總投資金額達 196 億美元。 其組合以具備整合效應的項目為主，遍及交通基建、數碼系統、綠色能源、農業、製造業及機械工程領域。 銀行在其營運中遵循聯合國可持續發展目標及環境、社會、管治 (ESG) 原則。 EDB 正按其 2022–2026 年策略，推進三個超大型項目：歐亞運輸網絡、歐亞農產品分銷系統，以及中亞水資源與能源綜合體。

2025 年 4 月，烏茲別克共和國總統 Shavkat Mirziyoyev 簽署法律，批准該國加入《成立歐亞開發銀行協定》(Agreement Establishing the Eurasian Development Bank)，令烏茲別克成為銀行的第七個成員國。

Uzum 是烏茲別克的數碼生態系統，專為個人及中小企整合金融科技、電子商務與銀行服務。 旗下服務包括網上市集、快遞、傳統與數碼銀行、先買後付 (BNPL) 服務，以及汽車買賣平台。 烏茲別克全國每月逾 2,000 萬人使用 Uzum 所提供的服務。

SOURCE Uzum Holding LTD

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