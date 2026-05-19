La BED se lance dans l'économie numérique en signant un accord de prêt de 70 millions de dollars avec Uzum (Ouzbékistan)

TACHKENT, Ouzbékistan, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- La Banque eurasiatique de développement (BED) a signé un accord de prêt d'investissement de 70 millions de dollars avec Uzum, le plus grand écosystème numérique d'Ouzbékistan, afin d'accélérer l'expansion de l'activité fintech d'Uzum, l'un des principaux acteurs à la croissance la plus rapide sur le marché florissant de la finance numérique en Ouzbékistan.

L'accord, signé lors de l'ouverture officielle du bureau de représentation de la BED à Tachkent, marque le tout premier investissement de la Banque en Ouzbékistan depuis que le pays a rejoint l'organisation. Il s'agit d'une évolution stratégique de la BED vers l'infrastructure numérique et les économies de plateforme, étendant son champ d'action des secteurs traditionnels aux plateformes numériques qui stimulent la croissance économique à long terme.

Le financement de la BED contribuera à l'expansion continue de la verticale fintech d'Uzum, qui est en train de rapidement devenir une couche centrale de l'économie numérique de l'Ouzbékistan - en élargissant l'accès aux paiements numériques, au crédit à la consommation et aux services financiers pour les petites entreprises et les ménages.

Nikolai Podguzov, président du conseil d'administration de la BED : « Les plateformes numériques sont en train de devenir un élément essentiel de l'infrastructure économique moderne. En s'associant à Uzum, la BED élargit l'accès aux services financiers, encourage l'esprit d'entreprise et investit dans une plateforme technologique régionale susceptible de renforcer la connectivité économique dans toute l'Eurasie, y compris avec la Chine et le Moyen-Orient ».

Djasur Djumaev, fondateur et PDG d'Uzum : « Nous sommes en train de bâtir une infrastructure fintech à l'échelle nationale, profondément ancrée dans l'activité économique quotidienne. Cet investissement est une reconnaissance importante du rôle d'Uzum dans la mise en place de l'infrastructure nécessaire au développement futur de l'Ouzbékistan. Il reflète également une évolution plus large, où les plateformes numériques deviennent un élément clé du financement du développement et des capitaux internationaux ».

L'Ouzbékistan est en train de devenir l'une des économies numériques à la croissance la plus rapide d'Eurasie, grâce à l'adoption rapide des paiements sans numéraire, à l'expansion des services financiers numériques et aux fortes retombées démographiques d'une population jeune et numériquement active. Plus de 70 millions de cartes bancaires sont actuellement en circulation dans le pays.

Informations complémentaires :

La Banque eurasiatique de développement (BED) est une banque multilatérale de développement qui investit en Eurasie. Depuis 20 ans, la Banque s'efforce de renforcer et d'élargir les liens économiques et de favoriser le développement global de ses pays membres. Fin décembre 2025, le portefeuille cumulé de la BED comptait 326 projets pour un investissement total de 19,6 milliards de dollars. Son portefeuille se compose principalement de projets ayant un effet d'intégration dans les infrastructures de transport, les systèmes numériques, l'énergie verte, l'agriculture, l'industrie manufacturière et l'ingénierie mécanique. La Banque adhère aux objectifs de développement durable des Nations unies et aux principes ESG dans le cadre de ses activités. La BED met en œuvre trois mégaprojets dans le cadre de sa stratégie 2022-2026 : le réseau de transport eurasiatique, le système eurasiatique de distribution des produits agricoles et le complexe hydraulique et énergétique d'Asie centrale.

En avril 2025, le président de la République d'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, a signé une loi ratifiant l'adhésion du pays à l'accord établissant la Banque eurasiatique de développement, faisant de l'Ouzbékistan le septième État membre de la Banque.

Uzum est l'écosystème numérique de l'Ouzbékistan qui intègre la fintech, le commerce électronique et les services bancaires aux particuliers ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises. Ses services comprennent une place de marché, la livraison express, des services bancaires traditionnels et numériques, un service BNPL et une place de marché automobile. Plus de 20 millions de personnes en Ouzbékistan utilisent les services d'Uzum chaque mois.

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