تتعاون مؤسسة Vantage مع مؤسسة IREDE لتأهيل الأطفال من فاقدي الأطراف في نيجيريا

LAGOS، نيجيريا، 23 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- يسر مؤسسة Vantage الإعلان عن شراكتها الإستراتيجية مع مؤسسة IREDE، وهي منظمة غير ربحية تتعهد بإعادة تأهيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و18 عامًا والذين يعانون من فقدان الأطراف في نيجيريا ليعيشوا حياة مكتفية ذاتيًا من خلال منحهم أطرافًا صناعية.

Vantage Foundation partners with The IREDE Foundation to empower child amputees in Nigeria

وُلدت ابنة Crystal Chigbu، السيدة المؤسسة لـIREDE، في عام 2009 بتشوه خلقي استوجب بتر أحد أطرافها في عمر 27 شهرًا. واضطرت ابنتها إلى استخدام طرف صناعي منذ ذلك الحين. حينها، أدركت Crystal أن هناك نقصًا هائلًا في الموارد المتاحة للأطفال الذين يعانون من نفس مشكلة ابنتها، وبناءً عليه، أنشأت مؤسسة IREDE في عام 2010 بهدف تغيير المفهوم المنتشر عن الإعاقة في نيجيريا والقارة الإفريقية بشكل عام.

زارت مؤسسة Vantage مؤسسة IREDE في فبراير للتعهد بدعم قضيتهم. وصرح Steven Xie المدير التنفيذي لمؤسسة Vantage: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم الدعم لمؤسسة IREDE لتتمكن من إحداث تأثير إيجابي على حياة الأطفال النيجيريين الذين يعانون بسبب فقدان الأطراف،" وتابع: "بصفتنا شريكًا لمؤسسة IREDE، سنقدم الدعم الكامل لهؤلاء الأبطال في نيجيريا، ونوفر لهم الفرص التي يستحقونها للنمو والازدهار."

لطالما كانت مؤسسة IREDE منذ إنشائها في الطلعية للحفاظ على حقوق هؤلاء الأطفال، الذين يطلقون عليهم الأبطال، وإعادة تأهيلهم. لقد نجحوا في توفير أكثر من 528 طرفًا صناعيًا مصنوعًا خصيصًا لـ479 طفلًا في 35 ولاية بنيجيريا مجانًا، كما استمروا في صيانة وتبديل هذه الأطراف لتناسب هؤلاء الأطفال خلال مراحل نموهم. كما عززوا من فرص هؤلاء الأطفال في التعلم ومنحوهم الفرصة لتحقيق أحلامهم من خلال المنح الدراسية.

صرحت Crystal: "تتشرف مؤسسة IREDE بزيارة ممثلي مؤسسة Vantage لها هنا في نيجيريا والإطلاع على رؤيتنا تحقق على أرض الواقع بفضل أبطالنا،" وتابعت مضيفة: "معًا، يمكننا خلق عالم شامل يتّسع للجميع."

حول مؤسسة Vantage

مؤسسة Vantage هي منظمة خيرية مستقلة تم إطلاقها في عام 2023 في مركز McLaren للتكنولوجيا في المملكة المتحدة بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وفريقNEOM .McLaren Extreme E لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.vantage.foundation

حول مؤسسة IREDE

تأسست مؤسسة IREDE في عام 2012 ، وهي منظمة غير ربحية تتعهد بتحسين حياة الأطفال الذين يعانون من فقدان الأطراف في نيجيريا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة

www.theiredefoundation.org

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2324639/Vantage.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

للتواصل: Steven Xie، المدير التنفيذي، مؤسسة Vantage، [email protected]