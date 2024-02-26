Vantage Foundation и IREDE Foundation для детей Нигерии с ампутированными конечностями

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Vantage Foundation

26 Feb, 2024, 08:08 ET

Vantage Foundation сотрудничает с IREDE Foundation для расширения прав и возможностей детей с ампутированными конечностями в Нигерии

ЛАГОС, Нигерия, 26 февраля 2024 г. /PRNewswire/ - Фонд Vantage Foundation с гордостью объявляет о стратегическом партнерстве с фондом The IREDE Foundation, некоммерческой организацией, целью которой является помощь детям Нигерии в возрасте от 0 до 18 лет с потерей конечностей в получении протезов, которые дадут им возможность жить самодостаточной жизнью.

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Vantage Foundation partners with The IREDE Foundation to empower child amputees in Nigeria
Vantage Foundation partners with The IREDE Foundation to empower child amputees in Nigeria

Дочь основателя IREDE Кристал Чигбу (Crystal Chigbu) родилась в 2009 году с врожденной деформацией конечности, при которой требовалась ампутация в возрасте 27 месяцев. С тех пор ее дочери пришлось использовать протез конечности. Кристал поняла, что на таких детей, как ее дочь, не хватает средств, и в 2012 году основала Фонд IREDE Foundation, чтобы изменить представление об инвалидности в Нигерии и в Африке в целом.

Фонд Vantage Foundation посетил Фонд IREDE Foundation в феврале, чтобы заверить в своей поддержке по данному вопросу. «Мы очень рады поддержать Фонд IREDE Foundation, чтобы изменить к лучшему жизнь нигерийских детей с потерей конечностей», - сказал Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор Фонда Vantage Foundation. «Как партнер Фонда IREDE Foundation, мы окажем всестороннюю поддержку этим чемпионам в Нигерии и предоставим возможности для благополучной жизни, которую они заслуживают».

С момента своего создания Фонд IREDE Foundation находится на переднем крае информационно-пропагандистской деятельности и расширения прав и возможностей таких детей, которых они называют чемпионами. Они бесплатно предоставили более 528 изготовленных на заказ протезов конечностей 479 детям в 35 штатах Нигерии, и продолжают обслуживать и менять эти протезы по мере роста детей. Они также улучшили доступность образования для этих детей и дали им возможность реализовать свои мечты, выделяя для них образовательные стипендии.

«Для IREDE большая честь, что представители Vantage Foundation посетили нас в Нигерии и смогли увидеть, как наше видение становится реальностью благодаря нашим чемпионам», - сказала Кристал. «Вместе мы создаем более инклюзивный мир для всех».

О фонде Vantage Foundation

Vantage Foundation - независимая благотворительная организация, созданная в McLaren Technology Centre в Великобритании при поддержке Комиссариата ООН по делам беженцев (UN Refugee Agency) (УВКБ ООН) и команды Neom McLaren Extreme E в 2023 году. Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.vantage.foundation

О фонде IREDE

Фонд IREDE, основанный в 2012 году, является некоммерческой организацией, занимающейся улучшением жизни детей с потерей конечностей в Нигерии. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите
www.theiredefoundation.org

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2346080/IREDE_Foundation_Hero_Shot.jpg 

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg 

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