تتعاون مجموعة Lee Kum Kee مع اليونسكو لإطلاق "مشروع النكهات الخالدة"، للمشاركة في إنشاء أرشيف عالمي لذكريات النكهات

كلٌّ من Daniel Shih، رئيس الشؤون المؤسسية والمستشار القانوني العام لمجموعة Lee Kum Kee؛ وSimon Cao، نائب الرئيس لتطوير العلامة التجارية العالمية والاتصالات والتسويق العالمي في Lee Kum Kee Sauce؛ والبروفيسور Shahbaz Khan، مدير وممثل مكتب اليونسكو الإقليمي لشرق آسيا؛ وممثلين عن اللجنة الوطنية الصينية لليونسكو؛ وإدارة التبادل والتعاون الدولي بوزارة الثقافة والسياحة الصينية؛ وقسم التراث الثقافي غير المادي في مكتب الثقافة والسياحة لبلدية بكين؛ وممثلين عن مراكز اليونسكو من الفئة الثانية، وممثلين عن المدن الصينية لفنون الطهي ضمن شبكة المدن الإبداعية لليونسكو، وممثلين عن جمعيات الصناعة، إلى جانب وسائل الإعلام والمؤثرين الرقميين - شاركوا في مراسم إطلاق "مشروع النكهات الخالدة" وقد شكّل هذا الحدث الانطلاقة الرسمية للتعاون بين الطرفين.

نداء عالمي لذكريات النكهات

يتضمن تعاون Lee Kum Kee واليونسكو أربع أولويات: صون التراث الثقافي الطهوي، ورعاية مواهب الطهي الشابة، وبناء منصات للحوار بين الثقافات، وتشجيع مشاركة الجمهور. الهدف العام من هذا الجهد هو حماية الذكريات الجماعية المرتبطة بالطعام ومشاركتها، بما يتجاوز حدود الزمن والجغرافيا.

ضمن هذه الأولويات، ستبدأ المبادرة الرائدة — "مشروع النكهات الخالدة" — في استقبال المشاركات اعتبارًا من 20 يناير. من خلال الحساب الرسمي لمجموعة Lee Kum Kee على منصة RedNote (Xiaohongshu) تحت اسم: 忘不了的味道•档案计划، والحساب الرسمي لمجموعة Lee Kum Kee على إنستغرام، والموقع الإلكتروني الرسمي لليونسكو، والحسابات الرسمية على WeChat، وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، ستدعو الحملة مستخدمين من جميع أنحاء العالم إلى مشاركة قصص النكهات الخاصة بهم أو الخاصة بعائلاتهم أو مجتمعاتهم، وذلك عبر النصوص أو مقاطع الفيديو أو الصور. ينبغي أن تتضمن المشاركات الوَسم "#忘不了的味道" أو الوَسم #Forever Flavors Project، وأن يتم تحميلها على الموقع الإلكتروني المُخصص للمشروع: foreverflavorsproject.lkk.com.

وستُتاح للقصص المُختارة فرصة العرض على المنصات الرسمية لليونسكو وLee Kum Kee، كما سيحصل مقدمو المحتوى على شهادة رقمية تحمل رقمًا أرشيفيًا فريدًا ضمن "مشروع النكهات الخالدة" من اليونسكو وLee Kum Kee. كما سيُشرك المشروع كُلًّا من الطهاة المحترفين ومحبي الطهي المنزلي، بما يُسهم في إبقاء هذه النكهات المشبعة بالذكريات حيّة ومتداولة.

استخدام الطعام كجسر لتعزيز التفاهم بين الثقافات

في حفل الإطلاق، علّق البروفيسور Shahbaz Khan، مدير وممثل مكتب اليونسكو الإقليمي لشرق آسيا، قائلًا: "الطعام هو تراث حيّ يحمل الذاكرة والهوية والعاطفة. ويشكّل رابطًا أساسيًا بين الأجيال، ويُعدّ عنصرًا محوريًا في تعزيز الهوية الثقافية والتنمية المُستدامة. ويُسعد اليونسكو على نحوٍ خاص الشراكة مع Lee Kum Kee، وهي شركة يرتبط تاريخها ارتباطًا وثيقًا بحِرَفية الطهي وتقاليد الطبخ اليومي عبر الأجيال. يُجسّد هذا التعاون كيف يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تُسهم إسهامًا حقيقيًا في صون الثقافة عندما تقوم على القيم المشتركة واحترام التراث والالتزام طويل الأمد".

وقال Daniel Shih، رئيس الشؤون المؤسسية والمستشار القانوني العام لمجموعة Lee Kum Kee: "منذ عام 1888، كانت Lee Kum Kee في قلب المطابخ وعلى موائد الطعام وفي تفاصيل الحياة الأسرية اليومية. من ملعقة واحدة من صلصة المحار إلى أن أصبحت عنصرًا أساسيًا محبوبًا في المنازل حول العالم، حافظنا ليس فقط على نكهة متسقة، بل أيضًا على إحساس بالألفة والطمأنينة — للحفاظ على 'ذاكرة النكهة'. وقد قاد هذا الالتزام المشترك بالقيم إلى تعاونٍ ذي مغزى بين Lee Kum Kee واليونسكو. نحن نعبّر عن خالص شكرنا لليونسكو على بناء هذا الجسر للتبادل الثقافي معنا".

شهد الحدث كذلك مشاركة أربعة متحدثين ضيوف شاركوا قصصًا شخصية عن الطعام والذاكرة، وهم: Vicky Cheng، الشيف التنفيذي ومالك مطعم WING، أحد مطاعم قائمة "أفضل 50 مطعمًا في العالم"؛ وYang Guang، مدوّن الطعام؛ وXiao Yang (Young)، الكاتب في الثقافة والعلوم الإنسانية؛ وSun Guoliang، أحد الورثة الممثلين لمهارات طهي مطبخ شاوشينغ، وهو تراث ثقافي غير مادي في مقاطعة تشيجيانغ. تناولت رواياتهم وصفاتٍ عائلية متوارثة عبر أجيال، ونكهاتٍ تُخفف وطأة الحنين إلى الوطن، ودور الطعام في تشكيل الهوية الثقافية والشفاء الشخصي، مما يُجسّد الفكرة الجوهرية للمشروع القائلة إن النكهة تُرسخ المشاعر في الذاكرة.

التزام طويل الأمد بالذاكرة والتراث والتواصل

الطعام هو أول عدسة يفهم الناس من خلالها العالم، وأحد أكثر السُبل مباشرةً وصِدقًا لبناء الصداقات وتعميق التفاهم المُتبادل. منذ 138 عامًا، آمنت Lee Kum Kee بالرابطة بين النكهة والتواصل الإنساني، وكرّست جهودها لتقديم تجارب طهو آسيوية متميزة للناس في مختلف أنحاء العالم. من خلال تعاونها مع اليونسكو، تسعى Lee Kum Kee إلى توظيف النكهة كلُغة مُشتركة لتعزيز الحوار بين الثقافات، وقريبةٍ من تفاصيل الحياة اليومية.

لقد أُطلِق "مشروع النكهات الخالدة" رسميًا الآن. ونحن ندعو الناس في جميع أنحاء العالم بإخلاص إلى مشاركة قصصهم الفريدة والمساهمة في بناء أرشيف لذكريات النكهات.

نبذة عن مجموعة Lee Kum Kee

تأسست مجموعة Lee Kum Kee على يد عائلة Lee Kum Kee عام 1888. وقد وصلت العائلة اليوم إلى الجيل السادس. تتمثل رؤية المجموعة في: "أن تكون المؤسسة الأكثر موثوقية من أجل عالم أكثر صحة وسعادة، بعد أكثر من 1000 عام!"

بدأت مجموعة Lee Kum Kee أعمالها في مجال الصلصات، ثم توسّعت لاحقًا إلى صناعة الطب الصيني التقليدي ("TCM"). من خلال التوسع في إدارة مزارع الطب الصيني التقليدي ومبيعاتها، عززت المجموعة مكانتها الرائدة في الصناعة. ومع ذلك، لا تكتفي مجموعة Lee Kum Kee بإنجازاتها السابقة. بل نواصل بنشاط تنويع محفظتنا لتشمل الاستثمارات العقارية ورأس المال الاستثماري، إلى جانب الاستشارات في ثقافة الشركات والحركات الهادفة إلى المشاركة في خلق عالم أسعد. يعمل لدى المجموعة حاليًا أكثر من 9,000 موظف حول العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.leekumkeegroup.com.

نبذة عن شركة Lee Kum Kee Sauce

شركة Lee Kum Kee Sauce هي البوابة العالمية لثقافة المطبخ الآسيوي، وتكرّس جهودها للتعريف بثقافة المطبخ الصيني على مستوى العالم. منذ عام 1888، جمعت الشركة الناس معًا في لحظات لمّ الشمل السعيدة، والتقاليد المشتركة، والوجبات التي لا تُنسى. وبفضل محبة المستهلكين والطهاة على حدّ سواء، تضم مجموعة منتجات Lee Kum Kee Sauce أكثر من 300 نوع من الصلصات والتوابل التي تُشعل الإبداع في المطابخ في كل مكان، وتُلهم الطهاة المحترفين وطهاة المنازل للتجربة والإبداع والبهجة. يقع المقر الرئيسي للشركة في هونغ كونغ، بالصين، وتخدم أكثر من 100 دولة ومنطقة، كما يجتمع إرث Lee Kum Kee Sauce العريق، والتزامها الراسخ بالجودة، وممارساتها المستدامة، وفلسفة "ريادة الأعمال المستمرة" لإتاحة التجارب المتفوقة للناس من خلال المطبخ الآسيوي في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.LKK.com.

نبذة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

تأسست اليونسكو في عام 1945، وهو الاسم المختصر لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. بصفتها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، فهي تُكرّس جهودها لتعزيز الروابط المشتركة بين أفراد البشرية جمعاء من خلال النهوض بالتعليم والعلوم والثقافة والاتصال.

وبالتعاون مع الحكومات حول العالم، تعمل اليونسكو على وضع المعايير الدولية والأدوات القانونية، وتوفير الأدوات، وتعزيز المعرفة لمواجهة بعض أكثر التحديات إلحاحًا في عصرنا، بما يُسهم في بناء عالم أكثر عدلًا وسلامًا.

يشمل عمل اليونسكو مع الدول الأعضاء الـ 194: حماية التنوع البيولوجي، والتعامل مع قضايا الذكاء الاصطناعي، وتحسين جودة التعليم، وصون التراث، وضمان الوصول إلى معلومات موثوقة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.unesco.org/en.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2866355/1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2866356/2.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2866359/3.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2866361/4.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2866365/5.jpg

الشعار -https://mma.prnewswire.com/media/2866366/LKK_HI_Logo.jpg