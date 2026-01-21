李錦記攜手聯合國教科文組織啟動「忘不了的味道•檔案計劃」 共建「全球味道記憶檔案庫」

全球徵集，共建味道記憶

李錦記及聯合國教科文組織將聚焦四大方向展開深度合作，包括保護飲食文化遺產、培育青年廚藝人才、搭建跨文化對話平台，以及推動公眾積極參與，共同保護與傳揚跨越時間與空間的人文風味與集體記憶。

其中，戰略合作的頭炮「忘不了的味道•檔案計劃」，由1月20日起向全球公眾進行味道記憶故事徵集，並陸續透過在項目的小紅書官方帳號（忘不了的味道•檔案計劃）、李錦記官方Instagram、聯合國教科文組織網站、微信公眾號等社交平台，通過話題標籤#味道記憶檔案、 #Forever Flavors Project、#忘不了的味道，邀請來自世界各地的公眾，透過文字、視頻及圖片記錄分享屬於自己、家庭或社群的味道故事，並上載到指定的活動網頁（foreverflavorsproject.lkk.com）。

入選的優秀內容有機會展示在聯合國教科文組織與李錦記官方平台；內容貢獻者將獲得聯合國教科文組織與李錦記「忘不了的味道•檔案計劃」項目下帶有獨一無二存檔編號的電子證書。項目還將聯動專業廚師與家庭烹飪愛好者，讓記憶的味道持續流動。

以食為橋，促進跨文化理解

聯合國教科文組織東亞地區辦事處主任兼代表夏澤翰教授在啟動儀式上表示：「食物是承載記憶、身份與情感的活態遺產，是連接世代、促進文化認同與可持續發展的關鍵。我們非常高興能與李錦記合作，一家其歷史與烹飪工藝及跨世代的日常飲食傳統緊密相連的企業。此次合作展示了在共同價值、對文化遺產的尊重以及長期承諾的基礎上，公私型機構的夥伴關係如何能夠對文化保護作出有意義的貢獻。」

李錦記集團首席企業事務官兼總法律顧問石家齊在發言中表示：「自1888年創立以來，李錦記始終圍繞著廚房、餐桌和一家人的日常。從一勺蠔油開始，到今天走進世界各地的家庭，我們所堅持的，不僅是味道的穩定，更是那份熟悉與安心，守護一種『味覺的記憶』。正因如此，李錦記與聯合國教科文組織在理念上產生了深深的共鳴，達成合作，我們誠摯感謝聯合國教科文組織搭建起這道文化交流的橋樑。」

活動現場，四位特邀嘉賓，包括世界50最佳餐廳之一、「永」創辦人兼總廚鄭永麒（Chef Vicky）、美食博主楊光、人文作家肖楊（小樣）以及浙江省非物質文化遺產紹興菜烹飪技藝代表性傳承人孫國樑分享了他們與味道相關的故事。從代代相傳的家族食譜，到慰藉鄉愁的熟悉滋味，再到通過食物實現文化認同與自我療癒，嘉賓們生動詮釋「味道如何成為情感的記憶點」，同時呈現計劃的核心理念。

一場關於記憶、傳承與聯結的深遠行動

美食作為人類認知世界的第一視窗，也是連接文化與情感的橋樑。在餐桌上，食物是建立友好、增進理解最溫暖而直接的媒介。138年來，李錦記一直深信味道與人情的連繫，致力為全球創造卓越亞洲美食體驗，此次與聯合國教科文組織合作，正希望以「味道」 這一全球通用語，在全球上推動更具溫度、更貼近生活的跨文化對話。

「忘不了的味道•檔案計劃」現已啟動。我們誠摯邀請公眾分享獨特的風味故事，共同書寫這部全球飲食記憶檔案。

關於李錦記集團

李錦記於1888年由李錦記家族創立。時至今日，家族已發展到第六代人，並致力實現「讓世界變得更健康更快樂，成為最受人信賴、延續千年的企業」願景。李錦記集團由醬料業務起步，繼而進軍中草藥健康產品業務，期後更拓展中藥材種植管理及銷售，進一步鞏固在中草藥健康產業的領導地位。集團從不守業，積極開拓多元業務，先後發展物業投資、初創投資、企業文化顧問服務及共創更快樂世界運動等範疇。目前，集團在全球擁有超過9,000名僱員。更多詳情，請瀏覽https://www.leekumkeegroup.com。

關於李錦記醬料

李錦記醬料致力成為亞洲飲食文化的全球門戶，矢志發揚中華優秀飲食文化。自1888年創立以來，李錦記醬料已成為幾代人記憶中的味道，象徵闔家歡聚、同桌共餐的珍貴時刻。李錦記醬料迄今已推出超過300種廣受全球消費者和廚師喜愛的醬料和調味品，是專業主廚和住家大廚探索、創新和創造卓越美食體驗的夥伴。李錦記醬料紮根中國香港，業務遍及全球超過100個國家及地區。秉承深厚的傳統、堅持卓越品質的承諾、可持續發展的理念和永遠創業精神，李錦記醬料致力為全球消費者創造卓越亞洲美食體驗。欲知詳情，請瀏覽www.LKK.com。

關於聯合國教科文組織

聯合國教科文組織成立於1945年，是聯合國教育、科學及文化組織的簡稱。作為聯合國專門性機構，其致力於通過促進教育、科學、文化、傳播，加強全人類的共同紐帶。

教科文組織攜手各國政府，制定國際標準和法律文本，提供工具，增進知識，以應對當今時代最嚴峻的挑戰，進而構築更平等、更和平的世界。

教科文組織與194個成員國共同開展的工作包括：保護生物多樣性，應對人工智慧，提升優質教育，保護遺產以及確保可靠資訊的獲取。更多詳情，請瀏覽https://www.unesco.org/en。

