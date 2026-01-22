Компания Lee Kum Kee в сотрудничестве с UNESCO запускает проект «Forever Flavors Project» для создания глобального архива вкусовых воспоминаний

В церемонии запуска проекта «Forever Flavors Project», ознаменовавшей официальное начало сотрудничества между двумя сторонами, приняли участие: Даниэль Шии (Daniel Shih), директор по корпоративным вопросам и главный юрисконсульт Lee Kum Kee Group; Саймон Цао (Simon Cao), вице-президент по глобальному развитию бренда и коммуникациям, глобальный отдел маркетинга Lee Kum Kee Sauce; профессор Шахбаз Хан (Shahbaz Khan), директор и представитель Регионального бюро UNESCO в Восточной Азии; представители Национальной комиссии КНР по делам UNESCO; Департамента международного обмена и сотрудничества Министерства культуры и туризма Китая; Отдела нематериального культурного наследия Пекинского муниципального бюро по культуре и туризму; представители центров UNESCO категории 2; представители гастрономических городов Китая, входящих в Сеть творческих городов UNESCO; представители отраслевых ассоциаций, а также представители СМИ и онлайн-инфлюэнсеры.

Глобальный призыв к воспоминаниям о вкусах

Сотрудничество Lee Kum Kee и UNESCO включает четыре приоритета: охрана кулинарного культурного наследия, воспитание молодых кулинарных талантов, формирование платформ для межкультурного диалога и поощрение участия общества. Общая цель усилий состоит в защите коллективных воспоминаний о еде, выходящих за временные и географические границы, и обмен ими.

Среди них флагманская инициатива — проект «Forever Flavors Project» — начинает прием заявок с 20 января. Через официальную учетную запись в RedNote (Xiaohongshu): 忘不了的味道•档案计划, официальную запись Lee Kum Kee в Instagram, официальный веб-сайт UNESCO, официальные учетные записи в WeChat и на других платформах социальных сетей кампания приглашает пользователей по всему миру поделиться историями вкусов — своими, своих семей или своих сообществ — в формате текста, видео и фотографий. Сообщения должны содержать хэштеги #忘不了的味道 или #Forever Flavors Project и загружаться на указанный веб-сайт проекта: foreverflavorsproject.lkk.com.

Отобранные истории будут представлены на официальных платформах UNESCO и Lee Kum Kee; авторы контента получат цифровой сертификат с уникальным архивным номером в рамках проекта «Forever Flavors Project», реализуемого UNESCO и компанией Lee Kum Kee. Проект также привлечет профессиональных поваров и энтузиастов домашней кухни, поддерживающих жизнь и распространение этих насыщенных памятью вкусов.

Использование еды в роли моста для содействия межкультурному взаимопониманию

На церемонии профессор Шахбаз Хан, директор и представитель Регионального бюро UNESCO в Восточной Азии, прокомментировал: «Кухня — это живое наследие, несущее в себе память, самобытность и эмоции. Она служит важнейшим связующим звеном между поколениями и играет критически важную роль для распространения культурной самобытности и устойчивого развития. Организация UNESCO особенно рада сотрудничать с компанией Lee Kum Kee, история которой тесно переплетается с кулинарным мастерством и повседневными кулинарными традициями разных поколений. Это сотрудничество демонстрирует, как государственно-частное партнерство может вносить значимый вклад в защиту культуры, когда в его основе лежат общие ценности, уважение к наследию и долгосрочная приверженность».

Даниэль Шии, директор по корпоративным вопросам и главный юрисконсульт Lee Kum Kee Group, отметил: «С 1888 года компания Lee Kum Kee занимает место в центре кухонь, обеденных столов и повседневной жизни семей. Начав с одной ложки устричного соуса и став любимым продуктом в семьях по всему миру, мы поддерживаем не только постоянный вкус, но также чувство знакомого и чувство уверенности, сохраняя "память о вкусе". Эта общая приверженность ценностям привела к значимому сотрудничеству компании Lee Kum Kee с UNESCO. Мы искренне благодарим UNESCO за укрепление этого моста культурного обмена с нами».

На мероприятии также выступили четыре приглашенных докладчика, которые поделились личными историями о еде и воспоминаниях, в том числе Вики Ченг (Vicky Cheng), исполнительный шеф-повар и владелец WING, одного из 50 лучших ресторанов мира; Ян Гуан (Yang Guang), кулинарный блоггер; Сяо Ян (Xiao Yang), писатель по вопросам культуры и литературы; и Сунь Голян (Sun Guoliang), представитель-хранитель кулинарных обычаев кухни Шаосина, нематериального культурного наследия провинции Чжэцзян. В их рассказы вошли семейные рецепты нескольких поколений, вкусы, которые облегчают тоску по дому, и роль еды в культурной самобытности и личном исцелении, иллюстрируя основную идею проекта о том, что вкусы закрепляют эмоции.

Долгосрочная приверженность сохранению памяти, наследия и связей

Еда — это первая линза, через которую люди начинают изучать мир, и один из самых непосредственных и искренних способов налаживания дружеских отношений и углубления взаимопонимания. На протяжении 138 лет компания Lee Kum Kee верит в связь между вкусом и человеческими отношениями, посвящая себя созданию исключительных азиатских кулинарных впечатлений для людей во всем мире. В рамках сотрудничества с UNESCO компания Lee Kum Kee стремится использовать вкус в качестве общего языка для содействия межкультурному диалогу, органично связанному с повседневной жизнью.

Проект «Forever Flavors Project» официально запущен. Мы искренне приглашаем людей по всему миру поделиться своими уникальными историями и внести лепту в создание архива вкусовых воспоминаний.

О группе Lee Kum Kee Group

Компания Lee Kum Kee была основана семьей Lee Kum Kee в 1888 году. Сегодня Семья достигла своего шестого поколения. Видение компании заключается в том, чтобы «быть самым надежным предприятием, делающим мир и через 1000 лет более здоровым и счастливым!»

Lee Kum Kee Group начала бизнес с производства соусов, а затем расширила деятельность в отрасль традиционной китайской медицины («ТКМ»). Решив заняться управлением плантациями и продажами в сфере ТКМ, Группа дополнительно укрепила свое лидирующее положение в отрасли. Тем не менее, Lee Kum Kee Group никогда не останавливается на достигнутом. Мы активно диверсифицируем свой портфель, включая в него капитальные инвестиции в недвижимость и венчурные инвестиции, а также консультирование по вопросам корпоративной культуры и движение к совместному созданию более счастливого мира. В настоящее время Группа насчитывает более 9000 работников по всему миру. Подробнее читайте на сайте: www.leekumkeegroup.com.

О компании Lee Kum Kee Sauce

Компания Lee Kum Kee Sauce — это глобальный шлюз в кулинарную культуру Азии, предназначенный для распространения китайской кулинарной культуры по всему миру. С 1888 года она объединяет людей за радостными встречами, общими традициями и памятными трапезами. Пользующийся любовью потребителей и шеф-поваров ассортимент соусов Lee Kum Kee Sauce, насчитывающий более 300 соусов и приправ, вдохновляет профессиональных и домашних поваров на эксперименты, творчество и восхищение. Богатое наследие компании Lee Kum Kee Sauce, штаб-квартира которой находится в Гонконге, Китай, и которая обслуживает более 100 стран и регионов, в сочетании с непоколебимой приверженностью качеству, экологически устойчивым методам и «постоянному предпринимательству» обеспечивает превосходные впечатления от азиатской кухни для людей по всему миру. Дополнительную информацию смотрите на веб-сайте www.LKK.com.

Об Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO)

Организация UNESCO была учреждена в 1945 году, это сокращение от United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры). Являясь специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, она стремится укреплять общие связи всего человечества путем содействия образованию, науке, культуре и коммуникации.

Работая совместно с правительствами во всем мире, UNESCO разрабатывает международные стандарты и правовые инструменты, предоставляет инструменты и расширяет знания для решения некоторых из самых насущных проблем нашего времени, тем самым способствуя строительству более справедливой и мирной планеты.

Работа, которую UNESCO проводит с помощью 194 стран-участниц, включает защиту биоразнообразия, решение проблем искусственного интеллекта, повышение качества образования, охрану наследия и обеспечение доступа к надежной информации. Подробнее читайте на сайте: https://www.unesco.org/en.

