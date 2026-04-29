Bybit Pay s'étend à l'Afrique du Sud avec MoneyBadger pour proposer des paiements par QR en cryptomonnaies

DUBAÏ, ÉAU, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, la deuxième plus grande plateforme de cryptomonnaies au monde en termes de volume d'échange, a étendu sa solution de paiement Bybit Pay à l'Afrique du Sud par le biais d'une intégration avec MoneyBadger, un fournisseur sud-africain d'intégration de paiements cryptos qui permet des transactions par QR et un règlement en rands grâce à des partenariats avec les principaux réseaux de paiement, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer des achats quotidiens en utilisant des cryptomonnaies dans un large réseau de commerçants.

Bybit Pay Expands to South Africa With MoneyBadger, Enabling Nationwide Crypto QR Payments

Cette intégration marque une nouvelle étape dans l'adoption des cryptomonnaies pour les opérations du quotidien sur l'un des marchés d'actifs numériques les plus dynamiques d'Afrique. L'Afrique du Sud a un taux de possession de cryptomonnaies estimé à 9,44 %, ce qui représente environ 5,8 millions de personnes, dont environ 52 % utilisent déjà des cryptomonnaies pour leurs achats, selon les estimations 2024 de Triple-A.

L'intégration permet aux utilisateurs de Bybit Pay en Afrique du Sud d'effectuer des transactions en scannant des codes QR ou en payant en ligne auprès des commerçants agréés. Le déploiement couvre un large éventail de dépenses quotidiennes, notamment l'alimentation, le carburant, les voyages, la vente au détail et la restauration. Les utilisateurs peuvent payer avec des Bitcoins, des stablecoins et plus de 20 actifs numériques pris en charge.

Grâce à son partenariat avec MoneyBadger, Bybit Pay s'intègre à plusieurs réseaux de paiement sud-africains bien établis. Les utilisateurs peuvent accéder à plus de 650 000 points de vente via Scan to Pay, à 31 000 points de vente via Zapper et à plus de 1 500 magasins Pick n Pay. Une couverture supplémentaire est disponible en magasin et en ligne via Peach (120 commerçants) et Ozow (plus de 440 commerçants).

L'intégration s'appuie sur l'infrastructure QR et pay link existante, ce qui permet aux détaillants de recevoir des règlements en rands sud-africains par l'intermédiaire de leurs systèmes de paiement actuels, sans avoir à détenir de cryptomonnaie ni à ajouter de nouvelles intégrations de paiement. MoneyBadger convertit les cryptomonnaies en rand au point de vente, réduisant ainsi l'exposition à la volatilité des prix.

Bybit Pay prend en charge les opérations en magasin et en ligne. Pour les paiements en magasin, les utilisateurs ouvrent l'application Bybit, naviguent jusqu'à Bybit Pay, scannent le code QR d'un commerçant et confirment la transaction. Pour les achats en ligne, les utilisateurs sélectionnent les cryptomonnaies comme méthode de paiement à la caisse, suivent les étapes via l'application Bybit et confirment les informations du paiement.

Pour accéder au service, les utilisateurs doivent activer Bybit Pay dans l'application et remplir les conditions de vérification d'identité. La plateforme prend en charge les paiements par QR et le paiement en ligne sans frais de transaction pour QR Pay. Les limites de paiement vont de 0,06 $ à 2 500 $ par transaction, la plupart des paiements étant traités dans un délai de 10 à 15 secondes.

Bybit compte plus de 80 millions d'utilisateurs dans le monde et accepte les dépôts en rands sud-africains, ce qui lui permet d'étendre sa présence dans la région.

L'Afrique du Sud se classe parmi les principaux marchés de cryptomonnaies au niveau mondial, selon le rapport World Crypto Rankings 2025, qui évalue 79 pays en utilisant plus de 28 indicateurs et 90 points de données sur l'adoption par les utilisateurs, l'activité transactionnelle, l'infrastructure réglementaire et l'engagement culturel. Le rapport souligne que les marchés les plus performants sont ceux où les cryptomonnaies sont activement utilisées pour les paiements et les activités financières quotidiennes, ce qui reflète une évolution plus large vers l'utilité dans le monde réel.

« Les paiements en cryptomonnaies entrent dans une nouvelle phase, dans laquelle l'accent est mis non plus sur le trading mais sur l'utilité en monde réel », déclare Sophie Chen, responsable du marketing chez Bybit Card et Bybit Pay. « Bybit Pay relie les actifs numériques au commerce quotidien, et notre partenariat avec MoneyBadger permet des achats en toute simplicité dans toute l'Afrique du Sud. »

« Chez MoneyBadger, notre objectif est de rendre le paiement en Bitcoins et autres cryptomonnaies aussi simple que de scanner un code QR », déclare Carel van Wyk, CEO de MoneyBadger. « En activant Bybit Pay sur notre réseau, des millions d'utilisateurs peuvent désormais réaliser des achats en cryptomonnaies chez des petits commerçants en Afrique du Sud, tandis que les commerçants continuent de recevoir des règlements en rands. »

Le partenariat devrait favoriser une adoption plus large des paiements en cryptomonnaies, avec des initiatives visant à encourager les commerçants participants à utiliser les cryptomonnaies.

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Bybit Fintech FZE est un représentant juridique d'Altify SA Capital (Pty) Ltd, un fournisseur de services financiers autorisé (FSP n° 52727), enregistré sous le numéro de société 2022/321703/07 en Afrique du Sud.

À propos de Bybit

Bybit est la deuxième plateforme de cryptomonnaies au monde en volume d'échanges, au service d'une communauté mondiale de plus de 80 millions d'utilisateurs. Créé en 2018, Bybit redéfinit l'ouverture dans un monde décentralisé en créant un écosystème plus simple, ouvert et équitable pour tous. En mettant surtout l'accent sur le Web3, Bybit s'associe stratégiquement aux principaux protocoles de chaîne de blocs pour fournir une infrastructure robuste et stimuler l'innovation sur la chaîne. Reconnu pour sa sécurité de conservation, ses diverses places de marché, son expérience d'utilisation intuitive et ses outils avancés sur la chaîne de blocs, Bybit fait le lien entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée en donnant les moyens aux concepteurs, aux créateurs et aux passionnés de libérer tout le potentiel du Web3. Découvrez l'avenir de la finance décentralisée sur Bybit.com.

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À propos de MoneyBadger

MoneyBadger est une société sud-africaine de premier plan spécialisée dans les paiements en Bitcoins, qui permet des cryptos transactions sûres et transparentes en ligne et dans les magasins physiques. Les marchands règlent instantanément en rands, stablecoins ou Bitcoins via une API qui prend en charge le Lightning Network et tous les principaux portefeuilles, notamment Luno, Binance et VALR. Créé à Stellenbosch en 2022, MoneyBadger fait le lien entre les systèmes de points de vente hérités et le Bitcoin par le biais des codes QR. Son premier grand client, Pick n Pay, a lancé les paiements en cryptomonnaies dans plus de 1 500 magasins en 2023.

Bénéficiant de la confiance des principaux détaillants, MoneyBadger a levé 400 000 dollars (7 millions de rands) de fonds de pré-amorçage en 2025 et s'est associé à Ozow, Peach Payments, Scan to Pay, Ecentric et Zapper pour une adoption plus large en Afrique du Sud, dans plus de 650 000 points de vente.

Pour plus d'informations, consultez le site www.moneybadger.co.za

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