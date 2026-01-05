Lexar、創立30周年を記念し、AIストレージ事業における新ビジョンおよび新製品をCES2026にて披露

~サッカー・アルゼンチン代表チームとのグローバルパートナーシップも発表~

ラスベガス、2026年1月5日 /PRNewswire/ -- フラッシュメモリ製品のグローバル・リーディングカンパニーLexarは、2026年に創立30周年を迎えるにあたり、AIストレージ事業の新ビジョンおよび新製品を、米国ラスベガスで開催のCES2026に合わせ、本日（米国時間2026年1月5日）発表しました。創業から30年間にわたり築き上げた基盤に基づき、AIを活用したワークフロー、モビリティ、リアルタイムデータが主導する未来を見据え、進化し続けるユーザーのニーズに応え続けるという明確な戦略的フォーカスを掲げます。

価値創造におけるリーダーシップ：30年間にわたるイノベーション、信頼性、ユーザー志向の製品設計

Lexarは、メモリーカード規格のパイオニアとして創業した1996年以来、30年間にわたり、クリエイター、ゲーマー、プロフェッショナル、次世代スマートデバイスのワークフローを支えるグローバルブランドへと進化してきました。Professionalism（プロフェッショナリズム）、 Innovation（イノベーション）、Service（サービス）という3つのコアバリューを軸に、これらのユーザーのニーズに合わせて進化するストレージソリューションを提供し、高い信頼と評価を築いてきました。

Professionalism（プロフェッショナリズム）:1996年にCFカードの読込速度における業界標準を確立して以来、Lexarはメモリーカード技術の限界を常に押し広げてきました。

「Lexar Professional DIAMOND CFexpress 4.0 Type Bカード」は、ハイエンドシネマ、超高ビットレート撮影、次世代8Kワークフローに対応する持続的なパフォーマンスを実現し、このリーダーシップをさらに拡張します。

Innovation（イノベーション）: Lexarの歩みは、創業当初から製品および技術革新によって形づくられてきました。世界初のプロフェッショナル向けワークフローソリューションから、業界初のフルメタルSDカード「Lexar ARMOR GOLD SDXC UHS-IIカード」、そして世界初の1TB microSD Expressカード「Lexar PLAY PRO microSDXC Expressカード」まで、Lexarは常に業界の常識を更新し続けています。

Service（サービス）:Lexarは、ストレージを単なるハードウェアではなく、"信頼できるトータルソリューション"と捉えています。Lexarアプリをはじめとする各種ツールやエンドツーエンドのサポートを通じて、ユーザーが大切な作品や思い出を守り、管理し、長期的に保存できるよう支援しています。

製品におけるリーダーシップ：CES2026で発表する、革新的なストレージソリューション

Lexarの価値を支える柱は、CES 2026で披露された、今後発売予定の主力製品にも色濃く反映されています。これらの製品は、ユーザーの声や変化する利用シーンを念頭に磨き上げられ、長年培われたLexarの卓越した技術力を基盤として構築されています。

これらのソリューションは、アクションコンテンツの撮影から高速ゲーミング、日常のモバイルクリエイションに至るまで、さまざまなワークフローにおいて、信頼性が高く、高性能なストレージを提供するLexarのリーダーシップを示しています。

主力製品は以下の通り：

「 Lexar Professional SILVER PLUS microSDXC 」 ：世界最速の2TB UHS-I microSDカードで、最大読み取り速度255MB/秒、書き込み速度180MB/秒を実現。4K60P動画撮影や優れた耐久性を備え、アクションカメラユーザーやアウトドアクリエイターに最適です。

：世界最速の2TB UHS-I microSDカードで、最大読み取り速度255MB/秒、書き込み速度180MB/秒を実現。4K60P動画撮影や優れた耐久性を備え、アクションカメラユーザーやアウトドアクリエイターに最適です。 「 Lexar Air Portable SSD 」： スタイリッシュで超軽量、わずか0.6ozのポータブルストレージ。Lexar Appによる自動バックアップ機能を備え、クリエイターやモバイルユーザーがどこでも高速かつシームレスにデータを扱える設計です。

スタイリッシュで超軽量、わずか0.6ozのポータブルストレージ。Lexar Appによる自動バックアップ機能を備え、クリエイターやモバイルユーザーがどこでも高速かつシームレスにデータを扱える設計です。 「 Lexar PLAY X PCIe 4.0 NVMe SSD 」： 最大読み取り速度7400MB/秒、書き込み速度6500MB/秒を誇り、ゲーミング、コンテンツ制作、高性能ワークフローにおいて卓越したパフォーマンスを発揮します。

最大読み取り速度7400MB/秒、書き込み速度6500MB/秒を誇り、ゲーミング、コンテンツ制作、高性能ワークフローにおいて卓越したパフォーマンスを発揮します。 「Lexar TouchLock Portable SSD」：NFC対応のデュアル暗号化ポータブルSSD。NFC認証と128ビットAESハードウェア暗号化を備え、スマートフォンを鍵としてタップするだけでセキュアなデータにアクセス可能です。薄型マグネット式ドライブで、写真の自動バックアップにも対応しています。

テクノロジー（技術）におけるリーダーシップ：LexarのAIストレージコアを発表

AIがクラウドからエッジへと急速に広がる中、AI PCやゲーミングシステム、イメージングツール、自律機器、ロボティクスといった次世代デバイスは、これまでにないストレージ性能を求めています。こうしたワークロードでは、高い持続性能、ミッションクリティカルな環境に耐える信頼性、そしてモバイルおよび分散型AIワークフローに対応する柔軟性が不可欠です。

こうした変化に対応するため、Lexarは「AI Storage Core」を発表しました。これは、パフォーマンス・信頼性・柔軟性という3つの柱を基盤とした新たなストレージアーキテクチャであり、コンシューマー向けAIストレージ時代の幕開けを示すものです。

Lexarは3つのAIグレードストレージ製品を展開します。これらの製品群は、AI Storage Coreの先駆的フェーズを象徴するものです。Lexarは今後、AIゲーミング、AIイメージング、インテリジェントロボティクス、次世代自動車システムへと、このプラットフォームをさらに拡大していきます。

「 AI-Grade SSD 」： AI PCや高性能コンピューティング向け。

AI PCや高性能コンピューティング向け。 「 AI-Grade Storage Stick 」： 次世代PCに広がる拡張インターフェースに対応し、差し込むだけで容量を即時拡張できる新しいストレージ形態。

次世代PCに広がる拡張インターフェースに対応し、差し込むだけで容量を即時拡張できる新しいストレージ形態。 「AI-Grade Card」：8K AIイメージング、センサーフュージョン、リアルタイムエッジ解析向け。

ブランドにおけるリーダーシップ：価値を共有するグローバルパートナーシップ

Lexarは同日、サッカー・アルゼンチン代表チームとのグローバルパートナーシップ（以下「本パートナーシップ」）も発表しました。Lexarは、同チームのグローバルストレージパートナーとして、リーダーシップ、プロフェッショナリズム、そして世界的な影響力という共通の価値観に基づく協業を展開しています。チームが築いてきた揺るぎない実績は、Lexarが30年以上にわたり業界の限界に挑み、信頼性の高い高性能ストレージソリューションを提供してきた歴史と重なります。

本パートナーシップを記念し、Lexarは2026年上半期に「Lexar Air Portable SSD」と「Lexar SL500 Portable SSD」の共同ブランドモデルを発売予定*です。これらの製品は、ファン、クリエイター、そしてプロフェッショナルが大切な瞬間を記録し、残すために設計されたものです。

*日本での発売時期は未定です。

両ブランドは世界中の人々にインスピレーションを与えています。サッカーは文化を超えて人々をつなぎ、Lexarはクリエイター、ゲーマー、プロフェッショナルに力を与えるテクノロジーを提供することで、それぞれが世界に影響を広げています。

Lexarの全ラインアップは、2026年1月6日（火）〜9日（金）にラスベガス・コンベンションセンター Central Hall のCESブース #20234 にてご覧いただけます。

Lexarについて

1996年にアメリカ・カリフォルニアで創業したLexarは、30年間にわたり信頼性の高い高性能メモリソリューションを提供してきました。現在では、6大陸にわたる10万以上の販売チャネルを通じ、70か国以上で1億人を超えるユーザーに製品を届けています。メモリーカードやSSD、DRAM、モバイルストレージなど、受賞歴のある幅広い製品群は、世界中のクリエイターやプロフェッショナル、日常ユーザーの活動を支え続けています。

詳細は 公式サイト：https://www.lexar.com/jp/と、 Instagram、Facebook、 X、 YouTube、Linkedinの公式アカウントをご覧ください。

SOURCE Lexar