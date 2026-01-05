Lexar entre dans une nouvelle ère : Célébration de 30 ans d'innovation avec une nouvelle vision du stockage pour l'IA et un partenariat mondial avec l'équipe nationale de football d'Argentine

LAS VEGAS, Jan. 5, 2026 /PRNewswire/ -- Alors que Lexar célèbre son 30ème anniversaire, la marque revient sur trois décennies d'innovation, d'excellence en ingénierie et de performances fiables. Depuis 1996, Lexar a évolué, passant de pionnier des normes de cartes mémoire à une marque mondiale qui façonne les flux de travail des créateurs, des joueurs, des professionnels et des appareils intelligents de nouvelle génération.

Forte de ces fondations, Lexar aborde 2026 avec un objectif clair : continuer à répondre aux besoins changeants des utilisateurs tout en se préparant à un avenir façonné par les flux de travail compatibles avec l'IA, la mobilité et les données en temps réel.

Leader par les valeurs — 30 ans d'innovation, de fiabilité et de conception centrée sur l'utilisateur

Depuis 30 ans, Lexar a bâti sa réputation sur trois valeurs fondamentales — le Professionnalisme, l'Innovation et le Service — en fournissant des solutions de stockage qui évoluent avec les besoins des photographes, cinéastes, joueurs et créateurs mobiles

Professionnalisme : Depuis l'établissement du standard de vitesse de lecture des cartes CF en 1996, Lexar n'a cessé de repousser les limites de la technologie des cartes mémoire. La Lexar Professional CFexpress 4.0 Type B Card DIAMOND Series prolonge ce leadership grâce à des performances soutenues pour le cinéma haut de gamme, la capture à très haut débit et les flux de travail 8K de nouvelle génération.

Innovation : Les avancées technologiques ont défini le parcours de Lexar dès le départ — en repoussant constamment les limites de l'industrie, de la première solution de flux de travail professionnelle au monde à la première carte SD entièrement métallique du secteur, la carte Lexar ARMOR GOLD SDXC™ UHS-II, ainsi qu'à la première carte microSD Express 1 To au monde, la Lexar PLAY PRO microSDXC Express.

Service : Lexar comprend que le stockage est plus que du matériel : c'est une solution complète et digne de confiance. Grâce à des outils comme l'application Lexar et un support complet, Lexar aide les utilisateurs à protéger, gérer et préserver les travaux et souvenirs qui comptent le plus.

Leader sur les produits – Solutions de stockage phares au CES 2026 Ces valeurs se reflètent dans les produits phares présentés au CES 2026 — des solutions affinées grâce à l'écoute continue des utilisateurs et à l'évolution des usages, et construites sur l'expertise technique de longue date de Lexar.



Les produits présentés incluent :





Lexar Professional SILVER PLUS microSDXC — La carte microSD UHS-I de 2 To la plus rapide au monde, offrant jusqu'à 255 Mo/s en lecture et 180 Mo/s en écriture, avec enregistrement vidéo 4K60P et durabilité améliorée — idéale pour les drones, les caméras d'action et les créateurs en extérieur.

— La carte microSD UHS-I de 2 To la plus rapide au monde, offrant jusqu'à 255 Mo/s en lecture et 180 Mo/s en écriture, avec enregistrement vidéo 4K60P et durabilité améliorée — idéale pour les drones, les caméras d'action et les créateurs en extérieur. Lexar PLAY X PCIe 4.0 NVMe SSD — Jusqu'à 7400 Mo/s en lecture et 6500 Mo/s en écriture pour le jeu, la création de contenus et les flux de travail haute performance.

— Jusqu'à 7400 Mo/s en lecture et 6500 Mo/s en écriture pour le jeu, la création de contenus et les flux de travail haute performance. Lexar TouchLock Portable SSD — SSD portable à double chiffrement NFC, doté d'une authentification NFC et d'un chiffrement matériel AES 128 bits. En utilisant un smartphone comme clé, les utilisateurs peuvent « toucher pour déverrouiller » des zones de stockage sécurisées, le tout dans un SSD fin et magnétique offrant une sauvegarde automatique des photos.

— SSD portable à double chiffrement NFC, doté d'une authentification NFC et d'un chiffrement matériel AES 128 bits. En utilisant un smartphone comme clé, les utilisateurs peuvent « toucher pour déverrouiller » des zones de stockage sécurisées, le tout dans un SSD fin et magnétique offrant une sauvegarde automatique des photos. Lexar Air Portable SSD — Une solution de stockage portable élégante et ultra-légère ne pesant que 17 grammes, dotée d'une sauvegarde automatique via l'application Lexar. Conçu pour les créateurs et les utilisateurs mobiles qui ont besoin d'un stockage rapide et fluide où qu'ils aillent.

Ensemble, ces solutions renforcent le leadership de Lexar en proposant un stockage fiable et hautes performances, adapté à des flux de ravail variés — de la capture de contenu d'action au jeu à haute vitesse, en passant par la création mobile au quotidien.



Leader technologique — Présentation du « AI Storage Core » de Lexar



Alors que l'IA accélère du cloud vers le local, les appareils de nouvelle génération – des PC IA et systèmes de jeu aux outils d'imagerie, équipements autonomes et robotiques – imposent des exigences sans précédent au stockage. Ces charges de travail nécessitent des performances soutenues plus élevées, une fiabilité renforcée pour les opérations critiques et une plus grande flexibilité pour les flux de travail IA mobiles et distribués.



Pour répondre à cette évolution, Lexar présente le AI Storage Core — une nouvelle base de stockage construite sur trois piliers : performance, fiabilité et flexibilité — marquant le début de l'ère du stockage IA pour le grand public.



Guidé par ce cadre, Lexar introduira trois produits de stockage de classe IA (AI-grade):

AI-Grade SSD : Pour les PC IA et les charges de travail de calcul haute performance.

AI-Grade Storage Stick : Alors que davantage de PC de nouvelle génération adoptent des interfaces d'extension intégrées, cette clé permettra aux utilisateurs d'étendre leur stockage instantanément en branchant simplement le périphérique pour augmenter la capacité.

AI-Grade Card : Pour l'imagerie IA 8K, la fusion de capteurs et l'analyse en local en temps réel.

Ces premiers produits représentent la phase pionnière du AI Storage Core. Lexar continuera d'étendre cette plateforme au jeu IA, à l'imagerie IA, à la robotique intelligente et les systèmes automobiles de nouvelle génération.



Une marque qui rayonne — Un partenariat mondial fondé sur des valeurs partagées



Cette vision tournée vers l'avenir s'étend également au partenariat mondial de Lexar avec l'équipe nationale de football d'Argentine, en tant que partenaire mondial de stockage de l'équipe. Un partenariat ancré dans des valeurs communes de leadership, de professionnalisme et d'impact mondial. L'héritage sportif de l'équipe fait écho aux trois décennies durant lesquelles Lexar a repoussé les limites de l'industrie et fourni des solutions de stockage fiables et hautes performances.

Pour célébrer ce partenariat, Lexar lancera avec l'équipe nationale d'Argentine des éditions spéciales du Lexar Air Portable SSD et du Lexar SL500 Portable SSD au premier semestre 2026 — des produits créés pour aider les fans, les créateurs et les professionnels à capturer et préserver les moments qui comptent. Les deux marques inspirent des audiences mondiales : l'une par la capacité du football à unir les gens à travers les cultures, l'autre par la technologie qui permet aux créateurs, joueurs et professionnels du monde entier de se réaliser

Les visiteurs peuvent découvrir la gamme complète de Lexar au CES, stand #20234, Central Hall, Las Vegas Convention Center, du 6 au 9 janvier 2026.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site lexar.com ou visitez nos pages Instagram, X (Twitter), Facebook, YouTube ou LinkedIn.



À propos de Lexar



Depuis 30 ans, Lexar est une marque mondiale reconnue pour ses solutions mémoire fiables. Sa gamme primée comprend des cartes mémoire, clés USB, lecteurs de cartes, SSD, et modules DRAM, offrant des solutions adaptées à tous les besoins.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2852310/Lexar.jpg