تستضيف Angel Yeast فعالية الرعاية المجتمعية في مصر، بهدف تعزيز التنمية الخضراء والتبادل بين الثقافات

شنغهاي، 15 مارس 2024 /PRNewswire/ -- استضافت الشركة الرائدة عالميًا في مجال تصنيع الخميرة Angel Yeast, (SH600298)، مؤخرًا فعالية خيرية مجتمعية حول التنمية المستدامة والخضراء في مصر للطلاب في مدرسة بالقرب من مصنعها وقدمت لهم الهدايا. تحرص Angel Yeast على تعزيز قوة التواصل مع المواطنين والمجتمعات المحلية، بصفتها شركة ذات مسؤولية مجتمعية.

Angel Yeast Appreciated for Benefiting Egyptian People

وانضم إلى الفعالية الدكتور أيمن الكاشف وكيل وزارة التربية والتعليم للمشاركة المجتمعية ببني سويف؛ وحنان جرجس، منسقة الفعاليات المجتمعية؛ وLi Xiaokun، ممثل Angel Yeast؛ وأحمد بشير مدير عام مصنع الشركة، وأحمد عزازي مدير الإدارة ومدير المبيعات بشركة Angel Yeast (مصر) المحدودة.

وصرح Li Xiaokun، نائب المدير العام لشركة Angel Yeast المحدودة بمصر، قائلًا: "بالنسبة لـ Angel Yeast، كان هذا الحدث بمثابة فرصة لتعزيز التنمية الخضراء والمستدامة، وتشجيع الطلاب على المساهمة بشكل أكبر في المجتمع، وتثقيف جيل الشباب حول أهمية حماية البيئة."

وعلّق الإعلامي المحلي الموشير على قيام شركة Angel Yeast (مصر) المحدودة بتقديم المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها وحرصها على المساهمة المجتمعية التي تساعد على تقوية الروابط بين الشركة والمجتمع المحلي وتحسن من الأوضاع الاجتماعية والثقافية والرياضية، وتجعل من الشركة نموذجًا ناجحًا للاستثمار في مصر.

تعزيز المساهمة المجتمعية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة باعتبارها الأولوية القصوى

قامت شركة Angel Yeast (مصر) المحدودة بتوفير عدد هائل من فرص العمل، وحتى الآن، يعمل بالشركة أكثر من 900 موظف محلي، بما في ذلك 56 مشرفًا و14 من كبار المديرين التنفيذيين. وستقوم الشركة بمجرد الانتهاء من مشروع توسيع منتجات الخميرة، والذي ستبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 20,000 طن، بتوظيف ما يصل إلى 1,000 موظف محلي إضافي.

وقد أقامت الشركة نظامًا اقتصاديًا دائريًا يعمل على تعزيز تطوير النظام البيئي الزراعي المحلي، وتحرص باستمرار على تعزيز الآثار البيئية وخفض الانبعاثات والإنتاج النظيف عبر اتباع إستراتيجية "البيئة أولًا".

تعمل شركة Angel Yeast على الاستفادة من وفرة دبس السكر في مصر لتعزيز الإنتاج المستدام. تعمل الشركة على تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري صديق البيئة، عبر تحويل منتجات دبس السكر الثانوية إلى موارد قيمة. تتم معالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن عملية تصنيع الخميرة لتصبح سمادًا عضويًا، والذي يتم بيعه بعد ذلك لدعم القطاع الزراعي المحلي. وقد أشادت الحكومة المصرية بمبادرة إعادة التدوير المبتكرة هذه لفوائدها البيئية.

قامت Angel Yeast بتطوير إطار مؤسسي قوي ونفذت مجموعة متنوعة من العمليات التي تتوافق مع مبادئ نظام الإدارة البيئية ISO14001. تستخدم الحوكمة الاستباقية للشركة "نظام إدارة المشاكل لحماية البيئة" الذي يراقب المشكلات البيئية المحتملة ويبلغ عنها ويعالجها. يسهل هذا النظام من الكشف عن المشاكل ومعالجتها، ويضمن أن تظل العمليات متوافقة مع المعايير القانونية وملتزمة بإجراءات السلامة البيئية.

تقوم شركة Angel Yeast (مصر) المحدودة منذ تأسيسها بتشغيل مرافق حماية البيئة بسلاسة، بما في ذلك معالجة النفايات والتحكم في الضوضاء، وتحرص على جميع مؤشرات انبعاث الملوثات في مستوى مطابق للشروط والتوصيات. نفذت الشركة مشاريع انبعاثات غاز تخمير الخميرة واستخدمت وسائل التحكم في انبعاث غاز الخميرة البيئي لزيادة إمكانية التحكم في الرائحة المنبعثة.

كما تدعو الشركة دائمًا السكان والطلاب لزيارة المصنع والتعرف على العملية الكاملة التي تتم لمعالجة مياه الصرف الصحي والغازات المنبعثة.

وقد صرح Li: "نأمل في مواصلة تعزيز التنمية المستدامة من خلال إقامة فعاليات أخرى مثل هذه، لإشراك المزيد من الناس في تطبيق الإجراءات وبناء مجتمع صديق للبيئة يتسع للجميع."

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2362715/photo.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg