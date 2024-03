Angel Yeast organisiert Wohltätigkeitsveranstaltung in Ägypten zur Förderung von grüner Entwicklung und kulturellem Austausch

SHANGHAI, 16. März 2024 /PRNewswire/ -- Angel Yeast, (SH600298), der weltweit führende Hefehersteller, richtete kürzlich eine Wohltätigkeitsveranstaltung zum Thema nachhaltige und grüne Entwicklung für die Schülerinnen und Schüler einer Schule in der Nähe seiner Fabrik in Ägypten aus und überreichte ihnen Geschenke. Als sozial verantwortliches Unternehmen verfolgt Angel Yeast das Ziel, die Verbindung zu den Menschen und den lokalen Gemeinden zu stärken.

Angel Yeast Appreciated for Benefiting Egyptian People

An der Veranstaltung nahmen Dr. Ayman Al-Kashef, Untersekretär des Bildungsministeriums für Gemeindebeteiligung in Beni Sueif, Hanan Gerges, Koordinatorin von Gemeindeveranstaltungen, Li Xiaokun, Vertreter von Angel Yeast, Ahmed Bashir, Generaldirektor der Fabrik des Unternehmens, und Ahmed Azzazy, Verwaltungsdirektor und Vertriebsmanager von Angel Yeast (Egypt) Co, Ltd., teil.

„Für Angel Yeast bot die Veranstaltung die Gelegenheit, eine umweltfreundliche und nachhaltige Entwicklung zu fördern, Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, sich stärker in der Gemeinschaft zu engagieren und die junge Generation über die Bedeutung des Umweltschutzes aufzuklären", berichtet Li Xiaokun, Deputy General Manager bei Angel Yeast (Egypt) Co, Ltd.

Wie das lokale Medium Elmaushir berichtete, leistet Angel Yeast (Egypt) Co., Ltd. humanitäre Hilfe in vielfältiger Weise und setzt sich für eine soziale Beteiligung ein, die das Unternehmen mit der Gemeinde vor Ort verbindet und die sozialen, kulturellen und sportlichen Bedingungen verbessert, und ist ein Erfolgsmodell für Investitionen in Ägypten.

Förderung des kommunalen und sozialen Engagements mit der Erhaltung der Umwelt als oberste Priorität

Angel Yeast (Egypt) Co., Ltd. hat eine beträchtliche Anzahl von Arbeitsplätzen geschaffen und beschäftigt derzeit mehr als 900 einheimische Mitarbeiter, darunter 56 Supervisoren und 14 leitende Angestellte. Nach Abschluss des Projekts zur Erhöhung der Produktionskapazität für Hefeprodukte auf 20.000 Tonnen pro Jahr wird das Unternehmen bis zu 1.000 weitere Mitarbeiter vor Ort einstellen.

Das Unternehmen hat ein Modell der Kreislaufwirtschaft eingeführt, um die Entwicklung des regionalen landwirtschaftlichen Ökosystems voranzutreiben, und verfolgt eine kontinuierliche Förderung von Umweltmanagement, Emissionsreduzierung und saubere Produktion im Rahmen einer Strategie, bei der die Umwelt im Vordergrund steht.

Angel Yeast nutzt die reichlich vorhandene Melasse in Ägypten, um die nachhaltige Produktion zu verbessern. Durch die Umwandlung von Melasse-Nebenprodukten in wertvolle Ressourcen demonstriert das Unternehmen die Grundsätze einer grünen Kreislaufwirtschaft. Die bei der Hefeproduktion anfallenden Abwässer werden zu organischem Dünger aufbereitet, der dann zur Unterstützung der örtlichen Landwirtschaft verkauft wird. Diese innovative Recycling-Initiative erhielt auch das Lob der ägyptischen Regierung für ihren ökologischen Nutzen.

Angel Yeast hat ein solides institutionelles Framework entwickelt und eine Reihe von Mechanismen eingeführt, die mit dem Umweltmanagementsystem ISO 14001 übereinstimmen. Zu den proaktiven Maßnahmen des Unternehmens gehört das „Environmental Protection Concern Management System", das potenzielle Umweltprobleme überwacht, meldet und abstellt. Dieses System erleichtert die umgehende Untersuchung und Lösung von Problemen und sorgt dafür, dass die Betriebe die gesetzlichen Standards einhalten und sich für den Erhalt der Umwelt einsetzen.

Mit der Compliance als Kompass und dem technologischen Fortschritt als Kernanliegen hat Angel Yeast (Egypt) Co., Ltd. seit seiner Inbetriebnahme die Umweltschutzeinrichtungen, einschließlich der Abfallbehandlung und des Lärmschutzes, reibungslos umgesetzt. Alle Schadstoffemissionsindizes erfüllen die Anforderungen. Das Unternehmen hat Projekte zur Kontrolle von Hefegärungsabgasen und Umweltabgasen durchgeführt, um die Geruchsentwicklung einzudämmen.

Das Unternehmen lädt auch regelmäßig Anwohner und Schüler ein, das Werk zu besichtigen und sich über den gesamten Prozess der Abwasser- und Abgasreinigung zu informieren.

„Wir hoffen, die nachhaltige Entwicklung durch Veranstaltungen wie diese weiter zu fördern, um mehr Menschen zum Handeln zu bewegen und ein besseres, grünes Zuhause für alle zu schaffen", ergänzt Li.

