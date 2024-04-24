تستقبل شركة Angel Yeast الطلاب الدوليين لتجربة شاي ييتشانغ الأسود في مزرعة شاي Dafengkou

ييتشانغ، الصين، 24 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298)، شركة الخميرة والتكنولوجيا الحيوية الرائدة في العالم، نظمت رحلة للطلاب الدوليين في جامعة China Three Gorges University لاستكشاف شاي ييتشانغ. زار الطلاب، الذين ينتمون إلى 12 دولة، مزرعة Dafengkou للشاي، وهي شريكة استراتيجية لمجموعة Yicha، لتجربة عملية التقاط الشاي وصنعه وتخميره وتوسيع التبادلات الثقافية من خلال الشغف المتبادل للشاي.

Bridging Cultures Through The Art Of Tea

في عام 2022، أًضيفت صناعة الشاي التقليدية في الصين إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). الشاي، وهو مشروب صحي شائع عالميًا، يُعدّ أيضًا ثقافة تعكس الشمولية. تلتزم Angel Yeast بتعزيز الثقافات المختلفة والإبداعية باستخدام تراث الشاي الأصيل كجسر للتبادلات الثقافية وكذلك لأغراض تعزيز أنماط الحياة الصحية.

تشمل تقنيات معالجة الشاي الصينية التقليدية انتقاء أوراق الشاي والمعالجة اليدوية واحتساءه ومشاركة الشاي. خاض الطلاب الدوليون تجربة غامرة في مزرعة الشاي وتعرّفوا على تاريخ شاي ييتشانغ وتطوّره.

"تعرف Angel Yeast جيدًا أن الشاي هو أحد الطرق التي يتواصل بها الناس مع الطبيعة ونأمل أن نعرّف الناس في جميع أنحاء العالم على ثقافة الشاي الصينية وتراثه. ييتشانغ هي واحدة من أماكن المنشأ الرئيسية للشاي الأسود يي؛ أحد أنواع الشاي الأسود التقليدية الثلاثة في الصين، ومزرعة الشاي Dafengkou هي قاعدة إنتاج شاي بيئية تبلغ مساحتها 873 فدانًا، وتنتج شايًا متميزًا وفقًا للمعايير الأوروبية عالية الجودة،" قال وانغ شيشان، نائب رئيس Angel Yeast.

عرضت غيزلان بيلفقيه من المغرب أمام الجميع عملية تحضير شاي النعناع المغربي باستخدام أوراق شاي ييتشانغ، فدمجت بذلك الثقافات المختلفة كلها مع الشاي في فنجان واحد.

"لم تكشف الرحلة عن النكهات الرائعة للشاي فحسب، بل كشفت أيضًا عن اللغة العالمية للضيافة والصداقة. باستمتاعي بالمعالم السياحية والأصوات والروائح من ييتشانغ، اكتشفت الجوهر الحقيقي للتبادل الثقافي -وهو خوض تجربة غنية تتجاوز الحدود وتترك أثرًا لا يُمحى في الروح"، قالت بيلفقيه.

تدمج مجموعة Yicha، وهي شركة تابعة لشركة Angel Yeast تأسست في أغسطس 2022، بين زراعة الشاي وإنتاجه وأبحاثه ومبيعاته وتعزيزه الثقافي، وبصفتها مؤسسة عصرية للشاي، أنشأت سلسلة توريد عالمية لموارد الشاي.

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