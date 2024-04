Angel Yeast invite des étudiants internationaux à découvrir le thé noir de Yichang dans la plantation de thé de Dafengkou

YICHANG, Chine,, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), leader mondial de la levure et de la biotechnologie, a organisé un voyage à la découverte du thé de Yichang pour les étudiants internationaux de l'Université des Trois Gorges de Chine. Les étudiants de 12 pays ont visité la plantation de thé de Dafengkou, un partenaire stratégique du groupe Yicha, pour découvrir les processus de cueillette, de fabrication et d'infusion du thé et étendre les échanges culturels par le biais de la passion mutuelle pour le thé.

Bridging Cultures Through The Art Of Tea

En 2022, la fabrication traditionnelle du thé en Chine a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Le thé, boisson saine mondialement populaire, est également une culture qui véhicule l'inclusion. Angel Yeast s'engage à promouvoir des cultures diverses et créatives en utilisant le riche patrimoine du thé comme passerelle pour les échanges culturels et dans le but de promouvoir un mode de vie sain.

Les techniques traditionnelles chinoises de traitement du thé comprennent la cueillette des feuilles de thé, le traitement manuel, la consommation et le partage du thé. Les étudiants internationaux ont vécu une expérience immersive dans la plantation de thé et ont appris l'histoire et le développement du thé de Yichang.

« Angel Yeast sait très bien que le thé est l'un des moyens par lesquels les gens se connectent à la nature et nous espérons présenter la culture et l'héritage du thé chinois aux citoyens du monde entier. Yichang est l'un des principaux lieux d'origine du thé noir Yi, l'un des trois thés noirs traditionnels de Chine, et la plantation de thé Dafengkou est une base de production de thé écologique d'une superficie de 873 acres, qui produit un thé de qualité supérieure conforme aux normes européennes de haute qualité », a déclaré Wang Xishan, vice-président d'Angel Yeast.

Ghizlane Bilfqih, originaire du Maroc, a montré à tous les participants le processus d'infusion du thé à la menthe marocain à l'aide des feuilles de thé de Yichang, en faisant infuser non seulement le thé, mais aussi les différentes cultures dans une même tasse.

« Le voyage n'a pas seulement mis en valeur les saveurs exquises du thé, il a aussi dévoilé le langage universel de l'hospitalité et de la camaraderie. En immersion dans les paysages, les sons et les arômes de Yichang, j'ai découvert la véritable essence de l'échange culturel, une expérience enrichissante qui transcende les frontières et laisse une marque indélébile sur l'âme », a commenté Ghizlane Bilfqih.

Le groupe Yicha, filiale d'Angel Yeast fondée en août 2022, intègre la plantation, la production, la recherche, la vente et la promotion de la culture du thé. En tant qu'entreprise de thé moderne, il a mis en place une chaîne d'approvisionnement mondiale de ressources en thé.

