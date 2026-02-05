تشغيل وصيانة أسرع، عائد أعلى: محوّل "1+X 2.0" من Sungrow يفتح الباب أمام الصيانة لساعة واحدة

خفي، الصين، 4 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- في المحطات الكهروضوئية الكبيرة على مستوى المرافق، يمكن أن يؤدي فشل واحد في محوّل مركزي إلى إيقاف وحدة توليد الطاقة بأكملها على مستوى ميغاوات على الفور. من الإبلاغ عن الأعطال إلى الإصلاح النهائي، غالبًا ما يستغرق الاسترداد عدة أيام؛ مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في التوليد. لسنوات، استمر التعقيد وعدم الكفاءة في الحفاظ على تشغيل المحوّلات الكهروضوئية الكبيرة كتحدٍ كبير في الصناعة.

Sungrow 1+X 2.0 unlocks 1 hour maintenance era

لمعالجة هذه المشكلة التي طال أمدها، تقدم شركة "صنغرو" (Sungrow) مزيجًا من التشخيص الذكي للأعطال وتصميم الوحدات القابلة للفصل محوّل الوحدات الجديد "1+X 2.0". يستهدف هذا النهج نقطتين رئيسيتين؛ هما: صعوبة تحديد الأعطال ودورات الإصلاح المطولة الناجمة عن الاعتماد على استجابة الشركة المصنعة. للتحقق من صحة أدائها في العالم الحقيقي ، تعاونت "صنغرو" مؤخرًا مع شركة "تي يو في راينلاند" (TÜV Rheinland) لإجراء اختبار ميداني لمحوّل "1+X 2.0" في محطة "توانفينغ" في مقاطعة هوبي في الصين.

الاختبار في الموقع: تشخيص على مستوى الدقيقة، إصلاح سريع في ساعة واحدة

أثناء الاختبار، تم تحريض عُطل "الترانزستور ثنائي القطبية ذي البوابة المعزولة" (IGBT) عمدًا في المحوّل. في غضون ثلاث دقائق، اكتشف نظام محوّل "1+X 2.0" المشكلة بنجاح وحدد المكون المتضرر. تم عرض معلومات العُطل التفصيلية وتوجيهات الإصلاح المقابلة على الفور عبر الواجهة الخلفية للنظام. استخدم اثنان من موظفي التشغيل والصيانة في الموقع بعد ذلك أدوات متخصصة لإزالة الغطاء الأمامي، وفصل أطراف الشريط النحاسي، واستبدال وحدة المحوّل المعيبة بواحدة احتياطية ، واستكمال إعادة التركيب. تم استعادة وحدة المحوّل بالكامل وإعادة توصيلها بالشبكة في 58 دقيقة فقط.

قال "تيان شينغشين"، خبير الشهادات في "تي يو في راينلاند"، الذي شهد الاختبار الكامل: "كل دقيقة نقوم بتوفيرها أثناء التشغيل والصيانة تتحول إلى عائد أعلى". "التشخيص الذكي للأعطال وتصميم الوحدات القابلة للفصل من محوّل "1+X 2.0" يقصر عملية الإصلاح من أيام إلى ساعات فقط ويعيد تعريف كيفية صيانة محطات الطاقة الكهروضوئية على مستوى المرافق."

بالمقارنة مع نفس النوع من الأعطال، يمكن أن تستغرق عملية التشغيل والصيانة التقليدية عشرات المرات أطول وتتطلب المزيد من الجهد. في ذلك الوقت، كان على موظفي عمليات التشغيل والصيانة الانتظار حتى يقوم الفنيون من الشركة المصنعة بتقييم ما إذا كان الوضع مناسبًا للإصلاح من خلال تفكيك المكونات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تمديد العملية بأكملها من أيام إلى أسابيع ويؤدي إلى المزيد من خسائر التوليد الكبيرة.

فك التشفير التقني: التآزر بين البرمجيات والأجهزة يعيد تعريف عمليات التشغيل والصيانة للأنظمة الكهروضوئية

يعكس كل حل فعال للتشغيل والصيانة فهم "صنغرو" العميق لتحديات الصناعة والابتكارات المتكاملة في كل من البرمجيات والأجهزة.

البرمجيات: التشخيص الذكي للأعطال لتقليل الاعتماد على الإنسان

تعتمد عمليات التشغيل والصيانة التقليدية للمحوّلات بشكل كبير على الفنيين والمهندسين ذوي الخبرة من الشركة المصنعة. في محطات الطاقة الكهروضوئية في المناطق النائية، يؤدي هذا الاعتماد إلى أوقات انتظار طويلة للإصلاحات. ومع ذلك ، فإن التشخيص الذكي للأعطال في محوّل "1+X 2.0" يجمع بين الشبكات العصبية والتعلم الآلي وأنظمة الخبراء، مما يسمح للنظام بتحديد الأعطال تلقائيًا؛ حيث يمكنه تحديد المشكلة في غضون ثوانٍ وتوليد اقتراحات إصلاح عملية في وقت واحد، مما يحسن بسرعة من دقة التشخيص مع تقليل وقت التشغيل والصيانة.

في الوقت الحالي، يمكن لهذه الميزة تشخيص أكثر من 20 نوعًا من الأعطال الشائعة، ما يغطي المكونات الأساسية للمحوّل ، بما في ذلك أعطال "الترانزستور ثنائي القطبية ذي البوابة المعزولة"، والسخونة الزائدة للمفاعل، وأعطال "لوحات توزيع الطاقة". مع دقة تشخيص تتجاوز 96٪، فإنه يلبي إلى حد كبير احتياجات التشغيل والصيانة اليومية للمحوّلات الكهروضوئية الكبيرة. مع تشغيل المحوّل وتراكم بيانات التشخيص، يتطور النموذج باستمرار، مما يجعل التشخيصات المستقبلية أكثر دقة وموثوقية.

الأجهزة: تصميم الوحدات القابلة للفصل يتيح الاستبدال في الموقع

يمكن أن تكون عمليات الإصلاح التقليدية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً عندما تتعطل المكونات الأساسية للمحوّلات مثل وحدات "الترانزستور ثنائي القطبية ذي البوابة المعزولة" أو المكثفات أو لوحات التحكم. يعالج محوّل "1+X 2.0" هذا التحدي من خلال دمج هذه المكونات الرئيسية في وحدات المحوّلات الخفيفة الوزن مع تصميم بنظام التوصيل والتشغيل. كل وحدة محوّل تزن 105 كغم فقط، مما يجعلها أخف من محوّلات السلسلة السائدة؛ حيث يمكن استبدالها بسهولة بواسطة اثنين فقط من موظفي التشغيل والصيانة في الموقع باستخدام الأدوات المساعدة، مما يقلل من وقت الإصلاح إلى ساعة واحدة فقط.

مع استمرار المحطات الكهروضوئية في التوسع في الحجم والتعقيد التشغيلي، ستواجه أساليب التشغيل والصيانة التقليدية تحديات متزايدة في كل من التكلفة والكفاءة. من خلال الجمع بين التشخيص الذكي للأعطال وتصميم الوحدات القابلة للفصل، يوفر حل التشغيل والصيانة الذكي لمحوّل "1+X 2.0" مسارًا أفضل إلى الأمام. من خلال تشخيصاته الدقيقة والاستبدال السريع للوحدات، يعزز محوّل "1+X 2.0" الكفاءة والموثوقية والأداء على المدى الطويل، مما يفتح الآفاق لفرص جديدة لتحقيق أقصى قدر من القيمة في محطات الطاقة الكهروضوئية من خلال تمديد عمرها.

