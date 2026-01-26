شركة Sungrow تختتم مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES) لعام 2026، مُعزِّزةً قدرة تكوين الشبكة وبنية طاقة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (AIDC)

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة, 26 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- اختتمت شركة Sungrow، الرائدة عالميًا في حلول عواكس الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة، مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES) 2026 التي أُقيمت في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، حيث استعرضت محفظة شاملة من حلول الطاقة المتجددة، مؤكدةً التزامها باستقرار الشبكة، والأداء القابل للتمويل، والحلول الجاهزة للنشر والمصممة للعمل بكفاءة في البيئات التشغيلية الصعبة.

عبر تطبيقات القطاع السكني، والتجاري والصناعي (C&I)، والمشاريع على نطاق المرافق، قدّمت Sungrow تقنيات للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة من الجيل الجديد، صُمّمت للمواقع ذات الحرارة المرتفعة والمُعرَّضة للغبار وظروف الشبكات المُعقّدة. من أبرز المعروضات: أنظمة متكاملة للطاقة الشمسية والتخزين، وتحسينات في السلامة والمراقبة، ومنصات لتحويل الطاقة على نطاق المرافق، إضافةً إلى حلول أوسع لإزالة الكربون تمتد إلى شحن المركبات الكهربائية والهيدروجين الأخضر.

تمكين النمو الجاهز لشبكات الكهرباء: تكوين الشبكات بصفتهِ بنيةً تحتيةً حرِجة

مع دمج الشبكات الكهربائية لنِسَب أعلى من الموارد المُعتمدة على العواكس، ومع توصيل أحمال كهربية كبيرة وسريعة التغيّر على نطاق واسع في الشبكة، أصبح الاستقرار وقابلية التشغيل المُتبادل متطلباتٍ أساسية لأي مشروع. خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES) لعام 2026، شددت Sungrow على خارطة طريق تكوين الشبكات — المُصممة لمحاكاة سلوكِ مصادرِ الجهد الذي كانت توفره وحدات التوليد المُتزامنة في العادة، مع الاستفادة من قابلية التحكم العالية في أنظمة العواكس الحديثة. يجمع نهج Sungrow بين بنيات التحكم مُتعددة الطبقات، وقدرة تحمّل الأعطال والاستمرار في العمل (Fault Ride-Through)، وتنظيم التردد والجهد، إلى جانب التصميمات على مستوى الأجهزة المُهيّأة للتشغيل عالي الكثافة، بما في ذلك إدارة الحرارة وإستراتيجيات موازنة الخلايا.

كما سلّطت Sungrow الضوء أيضًا على الاختراقات التقنية التي تستهدف ظروف الشبكة المُعقّدة والاضطرابات واسعة النطاق. ومن خلال تطوير خوارزميات تكوين الشبكات، والتحكم المُنسّق متعدد المصادر، وتصميمات السلامة على مستوى النظام، وإدارة الطاقة، استطاعت Sungrow تطوير نظامٍ لتكوين الشبكات يهدف إلى تحسين التكيّف مع الشبكات قاسية الظروف، وتنسيق مصادر الطاقة المتعددة، ووضع هوامش أمان للمعدات، بالإضافة إلى التشغيل الذكي. يستهدف هذا الحل تحقيق مؤشرات موثوقية عالية، تشمل: التكيُّف السلِس عبر ظروف الشبكات الضعيفة والقوية، والدعم القوي في ظل اضطرابات زاوية الطَور، وقمع التذبذب على نطاق واسع، والقدرة على الصمود أمام تكرار حوادث الأعطال القُصوى.

معالجة "تحدي الجيجاواط" في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (AIDC)

سلّطت القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES) لعام 2026 الضوء أيضًا على: كيفَ يُعيد نمو الحوسبة المُعتمد على الذكاء الاصطناعي تشكيل تصميم أنظمة الطاقة. فمع الارتفاع السريع في كثافة القدرة على مستوى الرف (rack) في خوادم مراكز البيانات وسلوك الأحمال عالي الديناميكية، تتزايد المتطلبات التقنية للربط بالشبكة الكهربائية. وهذا يدفع إلى التحول نحو كثافة طاقةٍ أعلى وبنيات كهربائية أكثر كفاءة وأقل في الفقد داخل مراكز البيانات. استجابةً لهذا الواقع، عرضت Sungrow إستراتيجيتها لطاقة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (AIDC)، وهي: دمج الخبرة العميقة بأكواد الشبكات الكهربائية مع مَنطق توزيع الطاقة داخل مراكز البيانات؛ لمساعدة العملاء على تلبية متطلبات الامتثال التنظيمي مع تحسين الموثوقية وأداء دورة الحياة.

لتسريع هذا التحوّل، أنشأت Sungrow وحدة أعمال لإمدادات طاقة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (AIDC)، وتعمل على إعداد خارطة طريق للمنتجات تشمل حلول طاقة على مستوى النظام (بما في ذلك مفاهيم المحوّلات ذات الحالة الصلبة وحلول إمداد الطاقة بتيار مستمر 800 فولت)، وحلول الطاقة على مستوى الرفّ واللوحات الداخلية، وحلول الطاقة الاحتياطية، وحلول جودة الطاقة، بالإضافة إلى نهج مراكز بيانات مُسبقة التجهيز وسريعة النشر. والهدف هو توفير أساس طاقة آمن وفعّال وعالي الكثافة ومُبسّط من "الشبكة إلى الرُقاقة" لدعم قابلية توسُّع واستدامة حوسبة الذكاء الاصطناعي.

رؤى من القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES) لعام 2026

خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES) لعام 2026، قدّم الدكتور Hong Soo Goh، مدير تقنيات الشبكات في Sungrow، عرضًا بعنوان: تحدّي الجيجاواط: تمكين حوسبة الذكاء الاصطناعي المستدامة باستخدام أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات من الجيل الجديد (BESS). "إن النمو المتسارع للأحمال المدفوع بالذكاء الاصطناعي أصبح اليوم تحدّيًا أمام الدمج في الشبكات الكهربائية واستقرارها". "يمكن لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات الخاصة بتكوين الشبكات أن تعمل كجدار حماية للطاقة — عبر امتصاص التقلبات السريعة، ودعم استقرار التردد والجهد، وتقليل الاعتماد على تعزيزات الشبكة طويلة الأمد اللازمة لإنشاء مجمّعات حوسبة خالية من الكربون".

وقال Thompson Meng، نائب رئيس Sungrow: "تعكس القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES) لعام 2026 انتقال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مرحلة تحديد الأهداف إلى مرحلة التنفيذ". "مع توسّع مشتريات الطاقة النظيفة لتتجاوز شركات المرافق الكهربائية إلى الجهات الصناعية والجهات كثيفة استهلاك البيانات، فقد أصبحت الثقة المصرفية تعتمد بشكلٍ متزايد على التقنيات المُثبتة، والجاهزية للدمج في الشبكات الكهربائية، والقدرة على التنفيذ عبر كامل دورة حياة المشروع. وتواصل Sungrow تطوير تقنيات تكوين الشبكات وحلول طاقة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (AIDC)؛ لدعم الدمج المتوافق مع متطلبات الشبكة، واستقرار الأنظمة، وتمكين النشر القابل للتوسع".

نبذة عن Sungrow

شركة Sungrow رائدة عالمية في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، ولطالما كانت في طليعة حلول الطاقة المُستدامة لأكثر من 28 عامًا. بحلول يونيو 2025، كانت Sungrow قد قامت بتركيب ما مجموعه 870 جيجاواط من المحولات الإلكترونية للقُدرة حول العالم، كما صُنِّفت من قِبل BloombergNEF كأكثر شركة في مجال عواكس الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة موثوقة مصرفيًا في العالم. تدعم Sungrow عملاءها من خلال شبكة خدمات عالمية تضم 520 منفذ خدمة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.sungrowpower.com/en .

