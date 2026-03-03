Bisedge est nommée concessionnaire exclusif de Linde Material Handling en Afrique de l'Est

DAR ES SALAAM, Tanzanie, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Bisedge, leader en matière de solutions logistiques durables, est fier d'annoncer qu'elle a été nommée concessionnaire exclusif des produits de manutention Linde en Afrique de l'Est, à compter du 1er mars 2026. Le contrat de concession exclusive couvre le Burundi, l'Éthiopie, le Kenya, le Malawi, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda.

Ce partenariat associe l'ingénierie de classe mondiale de Linde à l'expertise intralogistique et opérationnelle de Bisedge. En tant que représentant régional pour l'Afrique de l'Est, Bisedge gérera les ventes, le service et l'assistance pour l'ensemble de la gamme Linde. Cette collaboration redessine le marché de l'Afrique de l'Est en donnant aux entreprises locales, un accès direct aux chariots élévateurs, aux chariots à mât rétractable et à la technologie d'entreposage automatisé de pointe de Linde.

Christian Wessels, cofondateur et président-directeur général de Bisedge, a déclaré : « Nous sommes fiers d'être le distributeur exclusif de Linde Material Handling en Afrique de l'Est. Ensemble, nous fournissons des équipements de classe mondiale, un service exceptionnel et un financement sur mesure aux entreprises de toute la région. »

À propos de Bisedge

Bisedge fournit des solutions de manutention sous forme d'équipement en tant que service dans toute l'Afrique subsaharienne et le CCG. Avec une équipe de plus de 1 250 collègues en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya et en Tanzanie, la société soutient les opérations intralogistiques en fournissant des équipements, en améliorant l'efficacité opérationnelle et en aidant les clients à réduire les émissions en passant d'un équipement diesel à un équipement électrique.

Bisedge fournit, entretient et exploite des flottes de chariots élévateurs, de chariots à mât rétractable et de chariots pour allées étroites, dans le cadre de contrats d'externalisation complets, de locations à long terme ou de ventes d'équipements avec maintenance après-vente. Son partenariat stratégique avec Linde Material Handling, l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de manutention, lui donne accès à des équipements haut de gamme et à une expertise technique, ce qui permet à Bisedge de faire progresser l'électrification des flottes dans toute la région.

Bisedge a été fondée par Christian Wessels, président-directeur général de Bisedge, et Jasper Graf von Hardenberg, directeur de l'exploitation de Bisedge.

À propos de Linde Material Handling

Linde Material Handling (MH) est une entreprise internationale d'intralogistique qui fait partie de KION GROUP AG. Linde MH et ses partenaires de réseau indépendants disposent d'une force de vente et de service internationale d'environ 10 000 professionnels, garantissant une grande proximité avec les clients grâce à environ 700 sites répartis sur tous les continents. Depuis sa création il y a 121 ans, Linde MH est devenue un fournisseur complet de solutions de flux de matériaux avec une gamme variée de produits et de services, dont des chariots à contrepoids allant jusqu'à 18 tonnes, des équipements d'entrepôt manuels et automatisés. La marque Linde est synonyme de performances maximales, obtenues grâce à l'innovation technique, à des normes supérieures en matière d'ergonomie et de sécurité du conducteur, à une large gamme d'options énergétiques, ainsi qu'à des offres personnalisées qui s'alignent parfaitement sur les besoins des clients.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2921349/Christian_Wessels_CEO_Bisedge.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2921350/Bisedge_Logo.jpg