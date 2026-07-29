Seegene、グローバル・ミリオン臨床研究（GMCS）を通じて生殖器感染症の包括的な検査アプローチを提案

42か月間に収集された約60,000件の検査結果に対するSTAgora™による分析の結果、HPV陽性症例の82％で性感染症（STI）病原体が検出されたことが明らかに

この調査結果は、HPVと性感染症（STI）病原体の両方の情報を提供する包括的な検査アプローチの潜在的な価値を裏付けている

Seegeneは「グローバル・ミリオン臨床研究」を通じて、包括的なHPVおよび性感染症（STI）検査の臨床的有用性を検証し、PCR検査に関する新たな世界基準の科学的根拠を確立

ソウル、韓国、2026年7月28日 /PRNewswire/ -- グローバルな分子診断企業であるSeegene Inc.は、性感染症（STI）とヒトパピローマウイルス（HPV）を同時に検出する、生殖器感染症（RTI）に対する包括的な症候群別PCR検査アプローチを発表しました。

この発表は、Seegeneが7月8日に「グローバル・ミリオン臨床研究（GMCS）」を開始したことを受けて行われたものです。この取り組みは、世界中の医療機関から実臨床データを蓄積し、疾患特異的な診断検査戦略の臨床的有用性を評価することで、PCR検査の新たな世界基準に対する科学的根拠を確立することを目的としています。

STAgora™ Report

HPVは子宮頸がんの主な要因として広く認識されており、特定の高リスク型、特にHPV-16およびHPV-18は疾患の進行と密接に関連しています。検出されたHPVの遺伝子型によってスクリーニングや経過観察の戦略が異なる可能性があるため、HPVの有無だけでなくその遺伝子型も特定することは、患者管理において重要な臨床情報となります。

性感染症（STI）は、クラミジア・トラコマティスや淋菌など、さまざまな病原体によって引き起こされます。症状は多岐にわたり、異常な分泌物、排尿痛、性器の痛みやかゆみ、性交痛、下腹部痛、性器の潰瘍、水疱やいぼ、不妊症などが挙げられます。異なる病原体が類似した臨床症状を引き起こすことが多いため、症状だけに基づいて原因病原体を特定することは困難な場合があります。さらに、無症状の感染も一般的であり、これが気づかれないまま感染を広げる要因になっていると考えられています。

近年の研究では、性感染症（STI）や膣内細菌叢の異常が、子宮頸部の局所的な炎症、免疫、および微生物環境の変化と関連している可能性があり、これがHPVの感染、持続、あるいは排除に影響を及ぼす可能性があると示唆されています。こうした証拠の蓄積は、患者の年齢、症状、性交渉歴や曝露リスク、妊娠計画、過去の感染歴、および検出された具体的な病原体など、より広範な臨床的文脈の中でHPVおよびSTIの検査結果を解釈することの重要性を強調しています。これらの知見を総合すると、HPVのリスクと併発する性感染症および生殖器感染症を併せて評価する、包括的なHPV・STI検査アプローチをさらに評価するための科学的根拠が示されています。

Seegeneは、自社のリアルタイム検査データ分析・統計プラットフォーム「STAgora™」を活用し、42か月間にわたって取得された約60,000件のHPV・STI同時検査結果を社内で分析しました。分析の結果、HPV陽性症例の82％からSTI病原体が検出された一方、STI陽性症例の46％からHPVが検出されたことが明らかになりました。さらに、包括的なHPV・STI検査で特定された陽性症例の71％において、HPVとSTI病原体の同時検出が確認されました。

これらの知見は、HPVスクリーニングとSTI検査の併用における応用の可能性を示しています。有望な活用例としては、無症状のSTIの特定、HPV陽性者における併発感染症の評価、妊娠計画時や不妊症検査におけるリプロダクティブ・ヘルス評価の支援などが挙げられます。

SeegeneはGMCSを通じて、包括的なHPV・STI検査に関する臨床エビデンスを継続的に蓄積するとともに、STAgora™を用いてその臨床的有用性と適用可能性を統計的に評価していく方針です。

また、同社は7月28日から30日までカリフォルニア州アナハイムで開催される診断・臨床検査医学協会（ADLM 2026）において、包括的PCR検査アプローチの意義と今後の方向性について発表する予定です。

用語集および参考文献

RTI（生殖器感染症）

HPV関連感染症や性感染症（STI）など、生殖器の感染症を包括する疾患分類です。

性感染症（STI）検査の対象分析項目

クラミジア・トラコマティス (CT)、淋菌 (NG)、マイコプラズマ・ジェニタリウム (MG)、トリコモナス・ヴァギナリス (TV)、マイコプラズマ・ホミニス (MH)、ウレアプラズマ・ウレアリティカム (UU)、ウレアプラズマ・パルヴム (UP)、単純ヘルペスウイルス1型 (HSV-1)、単純ヘルペスウイルス2型 (HSV-2)、トレポネーマ・パリダム (TP)、ガードネレラ・ヴァギナリス (GV)、およびカンジダ・アルビカンス（CA）。

主な参考文献

Brusselaers N, et al. 『Am J Obstet Gynecol』 （2019年）

（2019年） Koster BD, et al. 『Nature Communications』 （2022年）

（2022年） Chen X, et al.『Nature Communications』（2025年）

Seegeneについて

Seegeneは、シンドロミックリアルタイムPCR技術の研究、開発、製造において25年以上の実績を持つグローバルな分子診断企業です。同社は、1回の検査で複数の病原体を同時に検出できる独自の多重PCR技術により広く認知されています。

SeegeneのシンドロミックリアルタイムPCR技術の主な特徴は、類似した徴候や症状を引き起こす最大14種類の病原体を1本の試験管内で検出できることに加え、より効率的な臨床判断を支援するための定量情報を提供できる点にあります。

Seegeneの技術力は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック時に実証され、同社は世界100か国以上に3億4,000万個以上のCOVID-19検査キットを供給しました。

Seegeneは分子診断分野における専門知識を基盤として、アッセイベースの診断を超えた統合的な診断エコシステムの構築に取り組んでいます。同社は、リアルタイム診断データ分析プラットフォーム「STAgora™」や、遺伝子検査のワークフロー全体を効率化するために設計された全自動PCRシステム「CURECA™」など、新たな技術の開発を進めています。

Seegeneは「テクノロジー・シェアリング・イニシアチブ」およびグローバルなパートナーシップを通じて、分子診断技術へのアクセスを拡大し、感染症に対する世界的な備えを強化することを目指しています。

SOURCE Seegene Inc.