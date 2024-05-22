تقدم شركة V&V Supremo Foods, Inc. كوريزو الدجاج الأصلي، وتوسع خطها من المأكولات المكسيكية التقليدية المفضلة

منذ تأسيسها في عام 1964، كرست V&V Supremo Foods، Inc. جهودها لجلب نكهات المكسيك إلى الطاولات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. إن تقديم كوريزو الدجاج هو شهادة على التزام الشركة بالابتكار ومهمتها لتوفير منتجات مكسيكية أصيلة عالية الجودة لكل من صناعات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية.

"ينعكس التزامنا بالابتكار في كل قضمة من كوريزو الدجاج الجديد. إنه منتج أنا متحمس لتقديمه للعالم،" كما قال جيلبرتو فيلاسينور، كبير مسؤولي الرؤية في V&V Supremo®. "نحن نسعى جاهدين لنقدم لعملائنا مجموعة واسعة من الخيارات التي تلبي أذواقهم وتفضيلاتهم المتنوعة، وكوريزو الدجاج لدينا هو خير مثال على ذلك."

ينضم كوريزو الدجاج الجديد إلى خط V&V Supreme الحالي من منتجات الكوريزو، والذي يتضمن كوريزو لحم الخنزير الأصلي وكوريزو لحم البقر. بفضل مذاقه الأصيل وتعدد استخداماته، من المؤكد أن كوريزو الدجاج سيصبح المفضل لدى المستهلكين الذين يبحثون عن بديل أصغر حجما للحم الخنزير ولحم البقر دون التضحية بالنكهة أو الملمس.

بصفتها أقدم شركة أمريكية مكسيكية لتصنيع وتسويق الجبن الأمريكي المدار عائليا في البلاد، تظل V&V Supremo Foods، Inc. ملتزمة بجذورها مع تبني الابتكار والنمو. يمثل إطلاق كوريزو الدجاج علامة فارقة أخرى في تاريخ الشركة ويعزز مكانتها كشركة رائدة في صناعة الأغذية المكسيكية.

لمزيد من المعلومات حول V&V Supremo Foods، Inc. ومنتجاتها، يرجى زيارة www.vvsupremo.com .

حول V&V Supremo Foods, Inc.

V&V Supremo® هي شركة حائزة على جوائز لإنتاج الأجبان المكسيكية الأصيلة والكريما والكوريزو وهي صانعة جبن كويساديلا® من ماركة Chihuahua®. تأسست الشركة في عام 1964 من قبل مواطني المكسيك جيلبرتو فيلاسينور الأب وإغناسيو فيلاسينور. وهي الآن أقدم شركة جبن من أصل إسباني تملكها وتديرها عائلة في البلاد. تخدم V&V Supremo® كلا من صناعات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية.

لمعرفة المزيد عن V&V Supremo Foods، تفضل بزيارة www.vvsupremo.com

V&V Supremo Foods على الفيسبوك www.facebook.com/Vvsupremo

V&V Supremo Foods على إنستغرام وتيك توك، @Vvsupremo

V&V Supremo Foods على يوتيوب www.youtube.com/vvsupremo

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العلاقات الإعلامية

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الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1641073/VV_Supremo_Logo.jpg