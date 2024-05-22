V&V Supremo Foods公司推出傳統雞肉香腸，擴大傳統墨西哥美味系列

V&V Supremo® 首席前瞻總監 (Chief Visionary Officer) Gilberto Villaseñor 表示：「每口新雞肉墨西哥香腸，均反映我們的創新承諾。因此，我很高與向世界推出這產品。我們致力為客戶提供各式各樣的產品選擇，滿足他們各種口味和喜好，而我們的雞肉香腸就是最佳例子。」

這款新雞肉墨西哥香腸加入 V&V Supremo 現有墨西哥香腸產品系列中，當中包括原味豬肉香腸和原味牛肉香腸。這雞肉香腸的傳統味道和口感，肯定會受尋找較豬肉和牛肉輕盈的替代品兼不犧牲味道或口感的消費者所喜愛。

V&V Supremo Foods, Inc. 作為全國最悠久的家族經營墨西哥美國芝士製造商兼營銷商，一直致力紥根經營，並同時秉承創新和成長。這雞肉香腸的推出，標誌着本公司另一個歷史里程碑，並鞏固本公司在墨西哥食品業中的領導地位。

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關於 V&V Supremo Foods, Inc.

V&V Supremo® 是屢獲殊榮的傳統墨西哥芝士、忌廉和香腸生產商，也是 Chihuahua® 品牌墨西哥芝士餡餅的製造商。該公司成立於 1964 年，由墨西哥土生土長的 Gilberto Villaseñor, Sr. 與 Ignacio Villaseñor 創辨。現時，該公司是美國最悠久的家族擁有及經營西班牙裔芝士公司。V&V Supremo® 為零售和食品服務業提供服務。

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