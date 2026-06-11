تتعاون Nuvion وJetPay لتعزيز البنية التحتية المالية العالمية لقطاع الطيران الخاص

ميامي, 11 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- يمكن حجز رحلة طيران مستأجرة في لندن، وتشغيلها من دبي، وتزويدها بالوقود في نيس، بينما يقوم عميل في نيويورك بسداد قيمتها. مع ذلك، لا تزال العديد من شركات الطيران تعتمد على أنظمة دفع تستغرق أيامًا لتحويل الأموال عبر الحدود. هنا يأتي دور Nuvion وJetPay لتغيير هذا الواقع.

Nuvion and JetPay partner to power Global Financial Infrastructure for Private Aviation.

أعلنت Nuvion، وهي خدمة مصرفية عالمية ومدفوعات عبر الحدود مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومبنية على العملات التقليدية والعملات المستقرة لخدمة الشركات وشركات التكنولوجيا المالية، اليوم عن شراكة إستراتيجية مع JetPay، المعروفة سابقًا باسم (Jet Link)، وهي منصة تكنولوجيا مالية مصممة خصيصًا لوسطاء رحلات الطيران المستأجرة ومشغلي الطيران الخاص، بهدف توفير بنية تحتية مالية عالمية حديثة لصناعة الطيران.

تجمع هذه الشراكة بين منصة التشغيل المتخصصة بقطاع الطيران التابعة لشركة JetPay والبنية التحتية المالية العالمية الخاصة بشركة Nuvion، ما يتيح لشركات الطيران إدارة المدفوعات الدولية وعمليات الخزانة وتسويات الموردين ضمن منظومة مالية أكثر سلاسة وكفاءة.

مع ازدياد الطابع العالمي لقطاع الطيران الخاص، يواجه المشغلون والوسطاء تعقيدات متزايدة تتعلق بالمدفوعات الدولية، وتسويات الموردين، وعمليات تشغيل الطائرات، وإدارة الخزانة عبر الحدود. من خلال هذا التعاون، سيحصل عملاء JetPay على إمكانية الوصول إلى بنية تحتية مالية سلسة مصممة لتبسيط كيفية عمل شركات الطيران عبر الأسواق المختلفة.

تتيح الشراكة معًا ما يلي:

حسابات عالمية متعددة العملات لمشغلي ووسطاء الطيران

تحويلات دولية أسرع للموردين وأطقم الطائرات والبائعين والشركاء

إمكانات تسوية مدعومة بالعملات المستقرة للمعاملات العالمية

خدمات مالية مُدمجة مباشرة ضمن سير عمل قطاع الطيران

إدارة مبسطة للخزانة والمدفوعات عبر عدة ولايات قضائية

من خلال دمج البنية التحتية المالية المنظمة التابعة لشركة Nuvion داخل منصة JetPay، تستطيع شركات الطيران الوصول إلى قدرات حديثة لإدارة المدفوعات والخزانة دون تعقيدات إدارة علاقات مصرفية متعددة أو أنظمة مالية منفصلة وغير مترابطة.

قالت Keisha Clark، المديرة الإدارية في Nuvion: "تمثل هذه الشراكة مستقبل البنية التحتية المالية لشركات الطيران الحديثة". "فالطيران الخاص بطبيعته قطاع عالمي، ومع ذلك ما تزال الأنظمة المالية الداعمة له قديمة. ومن خلال تعاوننا مع Jet Link، نمكّن المشغلين والوسطاء من تحويل الأموال عبر الحدود بنفس السلاسة التي يحلقون بها".

قال Gabriel Madrid، رئيس شؤون الطيران في JetPay: "تم إنشاء JetPay لإحداث ثورة في البنية التشغيلية للطيران الخاص وجعل المدفوعات أسرع من الصوت". "وتتيح لنا الشراكة مع Nuvion توسيع هذا التحديث ليشمل البنية التحتية المالية — بما يساعد المسافرين والوسطاء والمشغلين على التوسع دوليًا عبر حركة أموال أسرع وأكثر ذكاءً على مدار الساعة طوال العام (24/7/365)".

سواءٌ تعلق الأمر بتسوية مدفوعات الوقود في أوروبا، أو دفع أجور الطواقم في الشرق الأوسط، أو استلام أموال العملاء من أمريكا الشمالية، تستطيع شركات الطيران إدارة حركة الأموال العالمية من خلال منصة موحدة ومتكاملة.

تعكس هذه الشراكة إيمان Nuvion بأن الشركات العاملة عالميًا يجب أن تكون قادرة على تحويل الأموال بنفس السرعة والبساطة التي تدير بها أعمالها عبر الحدود.

نبذة عن شركة Nuvion

شركة Nuvion هي منصة الخدمات المصرفية العالمية والمدفوعات عبر الحدود المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمبنية على العملات الورقية والعملات المستقرة لخدمة الشركات وشركات التكنولوجيا المالية. بفضل حسابات متعددة العملات، ومسارات الدفع العالمية، وأدوات إدارة الخزينة، وبنية تحتية للامتثال، وكلها متاحة عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة، تُبسّط Nuvion للشركات نقل الأموال عبر الحدود وإدارتها وتنميتها. . صُممت لعالم تعبر فيه الطموحات الحدود فورًا.

نبذة عن شركة JetPay

شركة JetPay هي بنية تحتية مالية على مستوى المؤسسات تم إنشاؤها خصيصًا لمهنيي الطيران الذين يعملون على مدار الساعة طوال العام (24/7/365) لمعالجة المدفوعات في جميع أنحاء العالم دون أي قيود - سواءً في عطلات نهاية الأسبوع والإجازات وعبر القارات.