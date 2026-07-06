Nuvion intègre le Ripple USD (RLUSD) afin de renforcer les paiements mondiaux en stablecoins et l'infrastructure blockchain

MIAMI, 6 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, les entreprises évoluent dans un monde où leurs clients, fournisseurs, sous-traitants et partenaires sont de plus en plus répartis dans plusieurs pays et utilisent différentes devises. Pourtant, les transferts d'argent à l'international restent souvent lents, fragmentés et tributaires d'infrastructures financières obsolètes qui n'ont pas été conçues pour une économie mondiale qui ne dort jamais.

Nuvion, plateforme mondiale de services bancaires et de paiements transfrontaliers pilotés par l'IA et s'appuyant sur des monnaies fiduciaires et des stablecoins, destinée aux entreprises et aux fintechs, annonce ce jour l'intégration du Ripple USD (RLUSD) à son infrastructure pour renforcer les capacités de paiement et de règlement en stablecoins pour les entreprises opérant à l'international.

Cette intégration permet au RLUSD de rejoindre la plateforme financière mondiale unifiée de Nuvion, offrant ainsi aux entreprises la possibilité de passer sans difficulté des canaux bancaires traditionnels aux réseaux de paiement basés sur la blockchain grâce à une infrastructure unique.

Face à la demande croissante de paiements internationaux plus rapides et plus efficaces, les entreprises ont de plus en plus besoin de solutions alliant la rapidité et la programmabilité de la technologie blockchain à la confiance, à la conformité et à la fiabilité des systèmes financiers réglementés. Ensemble, Nuvion et Ripple mettent en place une infrastructure conçue pour cet avenir.

Avec l'arrivée du RLUSD, Nuvion continue d'élargir l'éventail des options de paiement et de règlement proposées aux entreprises qui gèrent des activités internationales, des processus de trésorerie et des transactions transfrontalières.

Grâce à cette intégration, Nuvion offre :

un règlement transfrontalier plus rapide grâce à des infrastructures basées sur les stablecoins

une transition fluide entre les monnaies fiduciaires et les actifs numériques

une infrastructure de gestion des ressources numériques de niveau entreprise destinée aux entreprises et aux fintechs

une gestion globale de la trésorerie et des liquidités sur plusieurs marchés

des capacités intégrées de paiement sur la blockchain via une API et une plateforme unifiées

Cette intégration renforce encore davantage la capacité de Nuvion à aider les entreprises à exercer leurs activités à l'échelle mondiale sans dépendre exclusivement des systèmes bancaires correspondants traditionnels, tout en offrant une plus grande flexibilité dans la circulation des fonds entre les marchés.

« Nous pensons que l'avenir des mouvements d'argent sera de plus en plus en temps réel, programmable et mondial », déclare Keisha Clark, directrice générale de Nuvion. « L'intégration du RLUSD élargit l'infrastructure à la disposition des entreprises opérant à l'international, leur permettant ainsi de bénéficier d'un règlement plus rapide, d'une plus grande flexibilité et de fonctionnalités financières modernes via une plateforme unique. »

« Les stablecoins jouent un rôle de plus en plus central dans la réponse apportée à la demande pour des paiements transfrontaliers plus rapides et plus transparents », déclare Lauren Berta, responsable produit chez Ripple. « Le RLUSD a été conçu pour apporter l'efficacité de la blockchain aux paiements internationaux pour offrir aux entreprises et aux fintechs un moyen pratique et conforme de transférer des fonds dans le monde entier. Cette intégration montre comment cette fonctionnalité est déployée pour donner aux entreprises du secteur des infrastructures une base sur laquelle elles peuvent s'appuyer en toute confiance. »

Cette intégration marque un nouveau jalon dans la mission de Nuvion, qui consiste à mettre en place un système d'exploitation unifié pour les flux financiers internationaux, en regroupant les comptes internationaux, les paiements, les versements, la trésorerie, les cartes, les opérations de change et l'infrastructure des stablecoins, afin d'aider les entreprises à se développer à l'international de manière optimale.

À propos de Nuvion

Nuvion est la plateforme mondiale de services bancaires et de paiements transfrontaliers alimentée par l'IA, construite sur des fiats et des stablecoins pour les entreprises et les fintechs. Avec des comptes multidevises, des rails de paiement internationaux, des outils de trésorerie et une infrastructure de conformité, tous accessibles via une API unique, Nuvion simplifie la manière dont les entreprises déplacent, gèrent et font fructifier leur argent au-delà des frontières. Conçu pour un monde dans lequel l'ambition franchit instantanément les frontières.

À propos de Ripple

Fondée en 2012, Ripple est le premier fournisseur de solutions d'entreprise basées sur la blockchain, tant dans le domaine de la finance traditionnelle que dans celui de la finance numérique. Ses solutions couvrent les paiements internationaux, la conservation d'actifs, la liquidité et la gestion de trésorerie, offrant ainsi un guichet unique pour le transfert, la garde, la conversion et la gestion des fonds. Le stablecoin de Ripple, le RLUSD, et la cryptomonnaie XRP qui sous-tend ces solutions permettent à Ripple et à ses clients de façonner le système financier moderne.

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