تكريم American Power Systems، Inc. كمورّد الأعمال الصغيرة للعام لشركة Battelle

دافنبورت، أيوا ، 15 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- مشاكل سلسلة التوريد معروفة جيداً وقد أثرت على قطاع التصنيع الأمريكي. ولكن عندما يحتاج خط باتل (Battelle) للمركبات التجارية المدرعة إلى أجزاء متخصصة، تقوم أمريكان باور سيستمز (American Power Systems) "إيه بي إس" (APS) بالمهمة على أكمل وجه.

استنادًا إلى التسليم المتسق عند مواجهة أي شيء؛ من إدارة سلسلة التوريد المبتكرة إلى الجداول الزمنية للطوارئ وتحديات الشراء الحرجة ، كانت "إيه بي إس" شريكًا موثوقًا وأصبحت مورّد الأعمال الصغيرة للعام لشركة باتل.

قال كريس بوينتون ، الرئيس المالي لشركة باتل: "كانت التحديات صعبة ، لكن "إيه بي إس" سمحت لنا بتسليم منتجاتنا لعملائنا". "نحن نشكرهم على مساهمتهم في نجاحنا. كان وقت الاستجابة وجودة المنتجات أمرًا أساسيًا. تساعدنا أنظمة إدارة الطاقة الخاصة بهم في إعادة أعضاء الخدمة العسكرية إلى أرض الوطن بأمان."

سافرت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "إيه بي إس" إيمي لانك، وكبير مدراء البرامج فيليب بوتر إلى مقر باتل في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو ، مؤخرًا لاستلام الجائزة.

قالت لانك: "تفتخر شركة "إيه بي إس" بشدة بهذا الاعتراف. كوننا شركة صغيرة يسمح لنا بأن نكون مرنين وسريعي الاستجابة عندما تنشأ احتياجات العملاء مثل باتل. "إنه لمن دواعي السرور أن نعرف أننا في أمريكان باور سيستمز نحدث فرقًا حقيقيًا ، ليس فقط في قدرة باتل على إنجاز المهمة ، ولكن في النهاية في الحفاظ على أمن الأفراد العسكريين الذين يدعمونهم في الميدان بغض النظر عن المكان الذي تأخذهم إليه المهمة".

حول Battelle

كل يوم ، تطبق أطقم عمل باتل العلم والتكنولوجيا لمواجهة أهم التحديات. في مراكز التكنولوجيا الرئيسية والمختبرات الوطنية في جميع أنحاء العالم ، تقوم باتل بإجراء البحوث والتطوير، وتصميم وتصنيع المنتجات، وتقديم الخدمات الحيوية للعملاء الحكوميين والتجاريين. تخدم باتل التي يقعد مقرها الرئيسي في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو منذ تأسيسها في عام 1929 ، الأمن القومي، والصحة وعلوم الحياة وصناعات الطاقة والبيئة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.battelle.org.

نبذة عن شركة .American Power Systems, Inc

أمريكان باور سيستمز إنك (American Power Systems, Inc.) ، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة دافنبورت بولاية أيوا، متخصصة في الابتكار والتصميم المخصص لأنظمة تحويل الطاقة وتوزيعها على المركبات المدرعة، والأمنية، والتجارية، والبحرية، والخاصة. وتشمل منتجات "إيه بي إس" المولدات ذات الخرج العالي، وأقواس المولدات المخصصة، ومجموعات أقواس المولدات المزدوجة، ومحولات تعزيز التيار المستمر، ومحولات خفض التيار المستمر، ومفاتيح الطاقة العالية في وضع السكون، وغيرها الكثير. حتى الآن ، تم استخدام منتجات "إيه بي إس" في أكثر من 10،000 مركبة عبر قارات متعددة ، بما في ذلك أفريقيا، وآسيا، والأمريكتين، وأوروبا، وأستراليا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.americanpowerinc.com.

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