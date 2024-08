American Power Systems, Inc. wurde von Battelle als Small Business Supplier of the Year (Lieferant des Jahres für Kleinunternehmen) ausgezeichnet

DAVENPORT, Iowa, 15. August 2024 /PRNewswire/ -- Probleme in der Versorgungskette sind wohlbekannt und haben den amerikanischen Fertigungssektor beeinflusst. Aber wenn Battelle für die Sparte Armored Commercial Vehicles (gepanzerte Nutzfahrzeuge) Spezialteile benötigt, kommt American Power Systems (APS) zum Einsatz.

Aufgrund der zuverlässigen Leistung bei allen Herausforderungen, von innovativem Lieferkettenmanagement bis hin zu Notfallfristen und kritischen Beschaffungsproblemen, ist APS ein vertrauenswürdiger Partner und wurde von Battelle zum Small Business Supplier of the Year (Lieferant des Jahres für Kleinunternehmen) ernannt.

„Die Herausforderungen waren hart, aber APS hat es uns ermöglicht, unsere Produkte an unsere Kunden zu liefern", sagte Chris Boynton, Finanzvorstand von Battelle. „Wir danken ihnen für ihren Beitrag zu unserem Erfolg. Die Reaktionszeit und die Qualität der Produkte waren von entscheidender Bedeutung. Ihre Energiemanagementsysteme helfen uns, unsere Einsatzkräfte sicher nach Hause zu bringen."

Amy Lank, Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführerin von APS, und Phillip Potter, leitender Programmmanager, reisten kürzlich zum Hauptsitz von Battelle in Columbus, Ohio, um die Auszeichnung entgegenzunehmen.

„APS fühlt sich durch diese Anerkennung sehr geehrt. Als kleines Unternehmen können wir flexibel und agil sein, wenn Kundenanforderungen wie die von Battelle aufkommen", so Lank. „Es ist erfreulich zu wissen, dass wir bei American Power Systems einen wirklichen Unterschied machen, nicht nur in Bezug auf die Fähigkeit von Battelle, die Arbeit zu erledigen, sondern letztlich auch in Bezug auf die Sicherheit der Militärangehörigen, die sie im Feld unterstützen, ganz gleich, wohin die Mission sie führt."

Informationen zu Battelle

Jeden Tag setzen die Mitarbeiter von Battelle Wissenschaft und Technologie ein, um das zu lösen, was am wichtigsten ist. In großen Technologiezentren und nationalen Laboratorien auf der ganzen Welt führt Battelle Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durch, entwirft und fertigt Produkte und erbringt wichtige Dienstleistungen für staatliche und kommerzielle Kunden. Battelle hat seinen Hauptsitz in Columbus, Ohio, und ist seit seiner Gründung im Jahr 1929 in den Bereichen nationale Sicherheit, Gesundheit und Biowissenschaften sowie Energie und Umwelt tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.battelle.org.

Informationen zu American Power Systems, Inc.

American Power Systems, Inc. mit Hauptsitz in Davenport, Iowa, ist spezialisiert auf die Innovation und kundenspezifische Herstellung von Energieumwandlungs- und -verteilungssystemen für gepanzerte Fahrzeuge, Sicherheitsfahrzeuge, kommerzielle Fahrzeuge, Marinefahrzeuge und speziell angefertigte Spezialfahrzeuge. Zu den Produkten von APS gehören Hochleistungs-Lichtmaschinen, maßgeschneiderte Lichtmaschinenhalterungen und Halterungssätze für zwei Lichtmaschinen, DC-DC-Aufwärtswandler, DC-DC-Abwärtswandler, Leerlaufschalter und vieles mehr. Bis heute wurden APS-Produkte in mehr als 10.000 Fahrzeugen auf mehreren Kontinenten, darunter Afrika, Asien, Amerika, Europa und Australien, eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.americanpowerinc.com.

