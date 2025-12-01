American Power Systems تكشف عن مجموعة تثبيت لمولد مزدوج عالي الإنتاجية لسيارة نيسان باترول

احصل على طاقة أكبر على متن المركبة مع أقل قدر ممكن من التغييرات على التكوين الأصلي تحت غطاء المحرك

دافنبورت، أيوا، 1 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- عندما يتعلق الأمر بتجهيز المركبات للمهام الأمنية والدفاعية أو للتطبيقات التجارية الشاقة، تتقدم نيسان باترول لتكون منصة موثوقة يعتمد عليها. لكن مع ترقية هذه المركبات بدروع إضافية ومعدات متخصصة، كثيراً ما تتجاوز احتياجاتها من الطاقة الكهربائية ما يمكن أن توفره المولدات القياسية من الشركة المصنعة الأصلية (OEM). عند هذه النقطة تحديداً يبرز دور مجموعة تثبيت المولد المزدوج الجديدة لسيارة نيسان باترول من شركة American Power Systems (APS)، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، إذ تمثل حلاً يغيّر قواعد اللعبة للمشغلين الذين يحتاجون إلى طاقة عالية الإنتاجية يمكن الاعتماد عليها في الميدان.

تُتيح مجموعة تثبيت المولد المزدوج الجديدة للمستخدمين إضافة قدرة كهربائية إضافية إلى مركبات نيسان باترول Y62 (موديلات 2017-2024) المزودة بمحرك بنزين V8 بسعة 5.6 لتر، مع إدخال أقل قدر ممكن من التغييرات على التكوين الأصلي داخل حجرة المحرك. وبشكل محدد، يمكن للمستخدمين النهائيين إضافة مولدات APS عالية الإنتاجية بجهد 12 أو 24 أو 48 فولت، لتكوين نظام طاقة ثانوي بجهد 12-12 أو 12-24 أو 12-48.

طاقة إضافية للمحافظة على السلامة وإمكانية الاتصال في الميدان

قالت إيمي لانك، رئيسة شركة APS ورئيستها التنفيذية: "عند تجهيز نيسان باترول للمهام الأمنية أو الدفاعية، يرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية الموثوقة بشكل كبير بسبب الدروع المضافة والمعدات المتخصصة". وأضافت: "إن مجموعة تثبيت المولد المزدوج الخاصة بنا تتيح للمشغلين الحصول على الطاقة الإضافية اللازمة لتشغيل الأنظمة المتقدمة، مثل أجهزة التشويش المضادة للعبوات الناسفة المرتجلة، ومعدات الاتصالات، ومعدات الأقمار الصناعية، ووحدات التبريد، مما يضمن بقاء المركبة تعمل بكامل طاقتها وبقاء الأفراد آمنين وعلى اتصال في أي بيئة".

أطلقت APS خط منتجاتها الخاص بسيارة نيسان باترول في عام 2021 بمولدات HPI عالية الأداء عند الخمول بقوة 255 و360 أمبير لمحركات البنزين سعة 5.6 لتر. وفي ربيع عام 2025، أضافت الشركة مولدات "الأداء الفائق عند الخمول (UPI)" عالية الإنتاجية بقوة 290 و390 أمبير. كما توفر APS كذلك مجموعة للتحكم في سرعة الخمول العالية لسيارة نيسان باترول.

تم اختبارها لتحمل أقسى البيئات وتوفير طاقة مستقرة وموثوقة

لضمان استيفاء منتجات APS لمعايير الجودة والأداء المتفوقين، تخضع جميع المنتجات الجديدة لعملية هندسية دقيقة واختبارات شاملة وفقاً لمعايير الصناعة للتحقق من المتانة. ومع وجود أكثر من 2,000 مركبة حالياً في الميدان وتسجيل 18,000 ميل من الاختبارات في مركز اختبار السيارات في نيفادا، تتحمل مولداتنا عالية الإنتاجية أقسى البيئات لتوفير طاقة مستقرة يمكن الاعتماد عليها.

وقالت لانك: "هناك سبب لثقة العالم في APS. نحن نتمتع بسمعة عالمية في الجودة والابتكار والخبرة، وعندما تصل منتجاتنا إلى السوق نشعر بالثقة في أدائها بفضل ما نبذله من دقة في العمل خلف الكواليس أثناء تطويرها".

وقد استُخدمت منتجات APS في أكثر من 10,000 مركبة عبر قارات متعددة، بما في ذلك أوروبا وأستراليا وأفريقيا وآسيا والأمريكتين.

تفضل بزيارة موقع شركة American Power Systems, Inc. لمزيد من المعلومات: https://www.americanpowerinc.com/about/news-blog/powering-up-the-new-nissan-patrol-dual-alternator-bracket

نبذة عن شركة .American Power Systems, Inc

تأسست شركة .American Power Systems, Inc في عام 2006 لتلبية الحاجة المتزايدة إلى حلول طاقة عالية الإنتاجية لمجموعة واسعة من المركبات والبيئات. وسرعان ما اكتسبت APS سمعة عالمية في مجالات الجودة والابتكار والخبرة، وأصبحت الشريك الموثوق به لمجموعة متنوعة من الوكالات الحكومية والشركات حول العالم، بما في ذلك عملاء مثل وزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة الدفاع الأمريكية، وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية (US SOCOM)، ووزارة الدفاع الأسترالية.

تتخذ الشركة من دافنبورت بولاية أيوا مقراً رئيسياً لها، وتتخصص في الابتكار والتصميم والتصنيع المخصص لأنظمة تحويل وتوزيع الطاقة للمركبات المدرعة والأمنية والتجارية والبحرية، إضافة إلى المركبات المتخصصة المصممة لغرض محدد مثل المركبات الترفيهية (RVs) والحافلات الفاخرة. ويضم فريق عملها خبرات تراكمية تقارب 300 عام في مجالات التخصص التي تغطيها الشركة.

في مارس 2020، تم تكريم APS بوصفها مُصدّر العام للشركات الصغيرة من قبل مكتب إدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية (SBA) في المنطقة السابعة. كما تم تكريم APS أيضاً بوصفها مورّد الأعمال الصغيرة للعام من قبل شركة Battelle. ومع قاعدة عملاء متنامية ونجاح حائز على جوائز، تواصل APS التوسع وتقديم منتجات موثوقة ومتينة، إلى جانب دعم عملي لشركائها التجاريين.

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/818643/American_Power_Systems_Inc_Logo_Logo.jpg