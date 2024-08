American Power Systems, Inc. reconnu comme fournisseur de l'année pour les petites entreprises par Battelle

DAVENPORT, Iowa, 15 août 2024 /PRNewswire/ -- Les problématiques liées à la chaîne d'approvisionnement sont bien connues et ont affecté le secteur manufacturier américain. Mais lorsque les véhicules commerciaux blindés de Battelle ont besoin de pièces spéciales, American Power Systems (APS) répond présent.

Grâce à ses prestations constantes dans des domaines aussi variés que la gestion innovante de la chaîne d'approvisionnement, les délais d'urgence et les défis critiques en matière d'approvisionnement, APS est un partenaire de confiance et est reconnu par Battelle comme le fournisseur de l'année pour les petites entreprises.

« Les défis ont été difficiles à relever, mais APS nous a permis de livrer nos produits à nos clients », déclare Chris Boynton, directeur financier, Battelle. « Nous les remercions pour leur contribution à notre succès. Le temps de réponse et la qualité des produits ont été essentiels. Leurs systèmes de gestion de l'énergie nous aident à garantir la sécurité de nos équipes. »

Amy Lank, présidente et CEO, et Phillip Potter, gestionnaire principal de programme, APS, se sont rendus récemment au siège de Battelle à Columbus, dans l'Ohio, pour recevoir le prix.

« APS est très honoré de cette distinction. Le fait d'être une petite entreprise nous permet d'être flexibles et souples lorsque les besoins des clients tels que ceux de Battelle se font sentir » , déclarée Lank. « Il est gratifiant de savoir qu'American Power Systems change vraiment la donne, non seulement dans la capacité de Battelle à accomplir son travail, mais aussi dans le maintien de la sécurité du personnel militaire que l'entreprise soutient sur le terrain, quel que soit l'endroit de la mission ».

À propos de Battelle

Les collaborateurs de Battelle appliquent sans relâche la science et la technologie pour résoudre les problèmes les plus importants. Dans les principaux centres technologiques et laboratoires nationaux du monde entier, Battelle mène des activités de R&D, conçoit et fabrique des produits et fournit des services essentiels aux gouvernements et aux entreprises. Basé à Columbus, dans l'Ohio, depuis sa création en 1929, Battelle est au service des secteurs de la sécurité nationale, de la santé et des sciences de la vie, ainsi que de l'énergie et de l'environnement. Pour plus d'informations, consultez le site www.battelle.org.

À propos d'American Power Systems, Inc.

Basé à Davenport, dans l'Iowa, American Power Systems Inc. est spécialisé dans l'innovation et la fabrication sur mesure de systèmes de conversion et de distribution d'énergie pour les véhicules blindés, les véhicules de sécurité, les véhicules commerciaux, les véhicules marins et les véhicules spécialisés construits sur mesure. Les produits APS comprennent des alternateurs à haut rendement, des supports d'alternateurs personnalisés et des kits de supports d'alternateurs doubles, des convertisseurs élévateurs CC-CC, des convertisseurs abaisseurs CC-CC, des interrupteurs de ralenti élevé, et bien plus encore. À ce jour, les produits APS ont été utilisés sur plus de 10 000 véhicules sur plusieurs continents, notamment en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe et en Australie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.americanpowerinc.com.

