تكريم TCL بأكثر من 40 جائزة وتكريمًا للتلفزيونات مقاس 115 بوصة وغيرها من المنتجات المبتكرة عبر الفئات في معرض CES 2024

لاس فيجاس، 16 يناير/كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة TCL Electronics، وهي علامة تجارية رائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية ومن أفضل علامتين تجاريتين للتلفزيونات في العالم، أن العديد من منتجاتها وحلولها التقنية، بما في ذلك تلفزيون QM891G QD-Mini LED بمقاس 115 بوصة، والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المزودة بتقنية العرض NXTPAPER 3.0 الجديدة من TCL، أنه قد تم تكريم نظارات RayNeo X2 Lite AR ومكبرات الصوت TCL Q Class بتقدير من وسائل الإعلام والمنظمات الموثوقة.

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هذا العام، أحدثت TCL شرارة في معرض CES مع مجموعة رائدة من التقنيات المبتكرة عبر فئات متعددة. في مركز الصدارة، فازت TCL بستة جوائز في حفل توزيع جوائز أفضل العلامات التجارية العالمية (GTB) 2023-2024 الذي نظمته مجموعة Asia Digital Group ومجموعة European Digital Group، بدعم من International Data Corporation وTWICE. وتميز هذا الحدث بالاحترافية والمصداقية في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية. حضر بيل جيانغ، نائب رئيس شركة TCL Industries والمدير العام لِـGlobal Marketing Center، الحفل وتسلم الجوائز نيابة عن الشركة.

ومن الجدير بالذكر أن تلفزيون QM891G مقاس 115 بوصة من TCL، وهو أكبر تلفزيون QD-Mini LED في العالم، حصل على "الجائزة الذهبية لتكنولوجيا العرض المبتكرة لهذا العام" من GTB للإنجاز الذي يمثله في تكنولوجيا العرض. أحدث الأجهزة اللوحية TCL NXTPAPER 14 Pro ونظارات RayNeo X2 Lite AR، وكلاهما جزء من حلول الترفيه للأجهزة المحمولة الذكية الأولى في الصناعة من TCL، حصلت أيضًا على "جائزة الابتكار في تكنولوجيا عرض حماية العين" و"جائزة ابتكار نظارات الواقع المعزز لهذه السنة" على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، تم الاعتراف بشركة TCL من قبل GTB باعتبارها ضمن "أفضل 10 علامات تجارية عالمية لـ CE لعام 2023-2024"، و"أفضل 10 علامات تجارية عالمية للتلفزيون لعام 2023-2024"، و"أفضل 50 علامة تجارية عالمية لـ CE لعام 2023-2024" لالتزامها بـ "إلهام العظمة" من خلال مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة.

بصرف النظر عن الجوائز التقديرية من GTB، تم تكريم الهاتف الذكي TCL 40 NXTPAPER أيضًا بجائزة CES 2024 للابتكار في فئة "الأجهزة المحمولة والملحقات والتطبيقات". باعتباره أول هاتف ذكي في العالم وأحد الهواتف الذكية الأمثل للعين البشرية، يُعرف TCL 40 NXTPAPER بتقديمه تجربة بصرية مريحة ثورية كاملة الألوان تشبه الورق للهواتف الذكية.

علاوة على ذلك، حصلت العديد من تقنيات TCL المبتكرة والمنتجات الذكية عبر الفئات التي تم الكشف عنها في CES 2024 على جوائز "الأفضل في CES 2024" من وسائل الإعلام الدولية. في المجمل، تم تكريم TCL بأكثر من 34 جائزة تقدير من وسائل الإعلام التقنية الموثوقة، بما في ذلك Digital Trends وAndroid Authority والمزيد.

تتميز الشركة بالجودة الأفضل في فئتها والابتكار المتميز في مجموعة منتجاتها الشاملة، وقد تم الاعتراف بالشركة أيضًا من قبل العديد من المنظمات الموثوقة. وتجدر الإشارة إلى أن سلسلتي التلفزيون X955 وC755 الرائدتين من الشركة كانتا أولى التلفزيونات في العالم التي تحصل على شهادة من TÜV Rheinland بتقديمها تجربة بصرية واقعية. حصلت سلسلة الشاشات الاحترافية 27R83U/34R83Q على اعتراف Pantone Validated في معرض CES 2024، والذي يعتمد على نظام مطابقة بانتون (PMS)، وهو التحقق الوحيد من خلال اختبار الألوان في العالم الحقيقي لأكثر من 2000 لون.

على مر السنين، كانت TCL Electronics في رحلة متسقة من النمو والتحول إلى شركة تكنولوجيا ذكية رائدة عالميًا. مع العديد من مراكز البحث والتطوير في جميع أنحاء العالم والدعم القوي من الآلاف من شركاء الصناعة في جميع أنحاء العالم، تستفيد TCL Electronics من هذا التآزر العالمي لتوسيع مجموعة منتجاتها بشكل مستمر، وخلق المزيد من الابتكارات وتمكين المستخدمين من تحقيق العظمة.

نبذة عن شركة TCL Electronics

تُعد شركة TCL Electronics (1070.HK) هي إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأحد قادة صناعة التلفزيونات في العالم. وتتواجد شركة TCL في الوقت الحالي في أكثر من 160 سوقاً حول العالم. وتتخصص الشركة في البحث والتطوير وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتنوع بدءًا من أجهزة التلفزيون وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة والنظارات الذكية والشاشات التجارية وغيرهم. يرجى زيارة موقع شركة TCL من خلال https://www.tcl.com .