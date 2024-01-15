Бренд TCL получил на CES 2024 более 40 наград за 115-дюймовый телевизор и другие изделия | Бренд TCL удостоен на CES 2024 более чем 40 премий и наград в различных категориях за 115-дюймовый телевизор и другие инновационные изделия

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TCL Electronics

15 Jan, 2024, 21:58 ET

ЛАС-ВЕГАС, 16 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня TCL Electronics, ведущий бренд потребительской электроники и второй из лучших в мире брендов телевизоров, объявил, что многие изделия и технические решения бренда, в том числе 115-дюймовый телевизор QM891G QD-Mini LED, смартфоны и планшеты с дисплеями TCL, в которых реализована технология NXTPAPER 3.0, очки дополненной реальности RayNeo X2 Lite и саундбары TCL класса Q были отмечены авторитетными СМИ и организациями.

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В этом году бренд TCL произвел фурор на CES ведущим ассортиментом инновационных технологий в различных категориях. Оказавшись в центре внимания, бренд TCL получил шесть премий на Церемонии награждения лучших глобальных брендов (GTB) 2023-2024 гг., проведенной организациями Asia Digital Group и European Digital Group при поддержке International Data Corporation и TWICE. Это мероприятие характеризуется в отрасли потребительской электроники как отличающееся профессионализмом и пользующееся доверием. Билл Цзян (Bill Jiang), вице-президент TCL Industries и генеральный менеджер центра глобального маркетинга присутствовал на церемонии и принял награды от имени компании.  

Следует отметить, что 115-дюймовый телевизор TCL QM891G, самый большой в мире телевизор на основе технологии QD-Mini LED, получил на церемонии GTB награду «Innovative Display Technology Gold Award of the Year» (Золотая награда года за инновационные технологии изготовления дисплеев) за реализованную в нем революционную технологию. Новейший планшет TCL NXTPAPER 14 Pro и очки дополненной реальности RayNeo X2 Lite, являющиеся частью одного из первых в отрасли развлекательных решений на базе интеллектуальных сетевых мобильных устройств компании TCL, также были отмечены наградами «Eye Protection Display Technology Innovation Award» (Награда за инновационную технологию изготовления дисплеев для защиты глаз) и «AR Glasses Innovation Award of the Year» (Награда года за инновационные очки дополненной реальности), соответственно.

Кроме того, бренд TCL был отмечен на церемонии GTB наградами «2023-2024 Global CE Brands Top 10» (10 лучших глобальных брендов бытовой электроники 2023-2024 гг.), «2023-2024 Global TV Brands Top 10» (10 лучших глобальных брендов телевизоров 2023-2024 гг.) и «2023-2024 Global CE Brands Top 50» (50 лучших глобальных брендов бытовой электроники 2023-2024 гг.) за преданность принципу «Вдохновляем к совершенству», что выражается в обширном ассортименте инновационных изделий.  

Кроме награждения на церемонии GTB, смартфон TCL 40 NXTPAPER также был отмечен наградой CES 2024 Innovation Award (награда CES 2024 за инновации) в категории «Мобильные устройства, аксессуары и приложения». Как первый и единственный в мире смартфон, оптимизированный под глаза человека, TCL 40 NXTPAPER был отмечен за революционное полноцветное изображение на дисплее смартфона, по комфорту для зрения близкое к представленному на бумаге.

Более того, многие инновационные технологии и интеллектуальные изделия TCL, представленные на CES 2024 в различных категориях, были удостоены международными СМИ наград «Best of CES 2024» (Лучшее на CES 2024). В общей сложности бренд TCL был отмечен более чем 34 наградами влиятельных СМИ, специализирующихся на технологиях, в том числе Digital Trends, Android Authority и т. д.

Компания, гордящаяся лучшим в своем классе качеством и выдающимися инновациями всеобъемлющего ассортимента продукции, была также отмечена различными влиятельными организациями. Флагманские телевизоры серий X955 и C755 стали первыми в мире, получившими сертификат TÜV Rheinland за реалистичность визуального эффекта. Серия профессиональных мониторов 27R83U/34R83Q получила на CES 2024 сертификат соответствия Pantone Validated на основе системы Pantone Matching System (PMS), являющейся единственными в мире испытаниями цветопередачи путем сравнения с более чем 2000 природных цветов.

За годы компания TCL Electronics неизменно следовала по пути развития и трансформации в глобального лидера интеллектуальных технологий. Наличие нескольких центров НИОКР в мире и сильная поддержка тысяч партнеров в отрасли по всему миру позволяют компании TCL Electronics использовать глобальное сотрудничество для непрерывного расширения своего ассортимента продукции, создания новых революционных инноваций и предоставления пользователям возможности стремиться к совершенству.

О компании TCL Electronics 

TCL Electronics (1070.HK) является ведущим брендом в сегменте потребительской электроники и одним из мировых лидеров по производству телевизоров. Сейчас TCL работает на более чем 160 рынках по всему миру. Компания специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники — телевизоров, аудиосистем, бытовых приборов, мобильных устройств, умных очков, коммерческих дисплеев и так далее. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2317985/1.jpg

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