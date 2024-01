TCL a reçu plus de 40 prix et récompenses pour son téléviseur 115 pouces et d'autres produits innovants, toutes catégories confondues, au CES 2024

LAS VEGAS, 15 janvier 2024 /PRNewswire/ -- TCL Electronics, une marque leader de l'électronique grand public et la deuxième marque de téléviseurs au monde, a annoncé aujourd'hui que plusieurs de ses produits et solutions techniques, notamment le téléviseur LED QM891G QD-Mini de 115 pouces, les smartphones et tablettes dotés de la nouvelle technologie d'affichage NXTPAPER 3.0 de TCL, les lunettes AR RayNeo X2 Lite et les barres de son TCL Q Class, ont reçu des récompenses de la part de médias et d'organismes faisant autorité.

Cette année, TCL a fait sensation au CES en présentant une gamme de technologies innovantes dans plusieurs catégories. Occupant le devant de la scène, TCL a remporté six distinctions lors de la cérémonie de remise des prix Global Top Brands (GTB, meilleures marques mondiales) 2023-2024 organisée par Asia Digital Group et European Digital Group, avec le soutien d'International Data Corporation et de TWICE. Cet événement s'est caractérisé par son professionnalisme et sa fiabilité dans l'industrie mondiale de l'électronique grand public. Bill Jiang, vice-président de TCL Industries et directeur général du centre de marketing mondial, a assisté à la cérémonie et reçu les prix au nom de l'entreprise.

Le téléviseur QM891G de 115 pouces de TCL, le plus grand téléviseur QD-Mini LED au monde, a notamment reçu le premier prix de la technologie d'affichage innovante de l'année par GTB pour la révolution qu'il représente dans le domaine de la technologie d'affichage. La dernière tablette TCL NXTPAPER 14 Pro et les lunettes AR RayNeo X2 Lite, qui font toutes deux partie de l'une des premières solutions de divertissement pour appareils mobiles intelligents connectés de TCL, ont également reçu respectivement le prix de l'innovation en matière de technologie d'affichage pour la protection des yeux et le prix de l'innovation de l'année pour les lunettes de réalité augmentée.

En outre, TCL a été reconnu par GTB parmi le top 10 des marques CE mondiales 2023-2024, top 10 des marques TV mondiales 2023-2024, top 50 des marques CE mondiales 2023-2024 pour son engagement à « inspirer la grandeur » par le biais d'une gamme étendue de produits novateurs.

Outre les récompenses de GTB, le smartphone TCL 40 NXTPAPER a également reçu un prix de l'innovation CES 2024 dans la catégorie « appareils mobiles, accessoires et applications ». En tant que l'un des premiers smartphones au monde optimisés pour les yeux, le TCL 40 NXTPAPER est reconnu pour apporter aux smartphones une expérience visuelle révolutionnaire, en couleur et avec un confort comparable à celui du papier.

Par ailleurs, de nombreuses technologies innovantes et produits intelligents de TCL, toutes catégories confondues, qui ont été présentés au CES 2024 ont reçu des prix des meilleurs produits du CES 2024 de la part des médias internationaux. Au total, TCL a reçu plus de 34 distinctions de la part de médias technologiques faisant autorité, notamment Digital Trends, Android Authority et bien d'autres.

Se targuant de proposer la meilleure qualité de sa catégorie et de faire preuve d'une innovation exceptionnelle dans son portefeuille complet de produits, l'entreprise a également été récompensée par divers organismes faisant autorité. Ses séries de téléviseurs X955 et C755 de TCL ont été les premières au monde à être certifiées par TÜV Rheinland pour leur expérience visuelle réaliste. La série de moniteurs professionnels 27R83U/34R83Q a reçu la certification Pantone Validated au CES 2024, qui est basée sur le système de correspondance Pantone, la seule évaluation basée sur des tests de couleurs dans le monde réel sur plus de 2 000 couleurs.

Au fil des ans, TCL Electronics s'est engagé sur la voie de la croissance et de la transformation pour devenir une entreprise de technologie intelligente de premier plan à l'échelle mondiale. Avec plusieurs centres de recherche et de développement dans le monde et le soutien technique de milliers de partenaires industriels, TCL Electronics tire parti de cette synergie mondiale pour élargir en permanence son portefeuille de produits, réaliser de nouvelles avancées en matière d'innovation et donner aux utilisateurs les moyens de se surpasser.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une marque d'électronique grand public de premier plan et un leader de l'industrie mondiale de la télévision. TCL est aujourd'hui présent sur plus de 160 marchés dans le monde. L'entreprise est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio, les appareils ménagers, les appareils mobiles, les lunettes intelligentes, les écrans commerciaux, et plus encore. Rendez-vous sur le site Internet de TCL à l'adresse https://www.tcl.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2317985/1.jpg