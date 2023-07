تكشف ChuanQi IP عن فيديو ترويجي للعبة تقمص الأدوار كثيفة اللاعبين على الإنترنت (MORPG) القائمة على البلوكتشين، MIR2M: The Dragonkin

كشف النقاب عن فيديو ترويجي يقدم السرد الملحمي لسلسلة MIR2M

عرض القصص الأصلية للمهن: المحارب والساحر والطاوي

التسجيل المسبق متاح على Google Play و Apple Appstore وعلى موقعها الرسمي

سيول، كوريا الجنوبية، 7 يوليوز/تموز 2023 /PRNewswire/ -- كشفت ChuanQi IP، وهي شركة تابعة لـ Wemade (رئيسها التنفيذي هنري تشانغ)، عن فيديو ترويجي للعبة تقمص الأدوار كثيفة اللاعبين على الإنترنت (MORPG) جديدة قائمة على البلوكتشين، MIR2M: The Dragonkin على قناتها الرسمية على يوتيوب.

ChuanQi IP reveals the promotion video of a blockchain-based MORPG, MIR2M : The Dragonkin!

يقدم مقطع الفيديو الترويجي، الذي يستمر لمدة 30 ثانية، لمحة عن معسكر بشري مشحون يستعد لمعركة ضد الأرواح الشريرة، بينما يعرض أيضًا القصص الأصلية للمهن في قارة مير Mir. على عكس لعبة MIR2M السابقة، The Warrior، التي قدمت مهنة واحدة فقط (محارب)، فإن The Dragonkin تدعم جميع المهن الثلاثة (المحارب، الساحر، الطاوي) بنفس مستوى العنوان الأصلي، The Legend of Mir 2.

التسجيل المسبق متاح على Google Play وApple Appstore والموقع الرسمي لـ MIR2M: The Dragonkin. سيحصل جميع الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل المسبق على Septaria، وهي عنصر مهم لصياغة رموز CQB المخصصة لسلسلة MIR2M وعناصر ترخيص CQB. بالإضافة إلى ذلك، هناك حدث إنزال جوي مستمر لـ CQB، حيث يتم منح CQB بالقرعة عند إكمال المهام مثل زيارة الموقع الرسمي أو قناة اليوتيوب.

سيتم خدمة MIR2M: The Dragonkin في حوالي 170 دولة من خلال منصة Wemix Play العالمية لألعاب البلوكتشين. سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول اللعبة بشكل تسلسلي على الموقع الرسمي وقناة اليوتيوب.

الموقع المرجعي

- الموقع الرسمي لِـ MIR2M : The Dragonkin: https://bit.ly/TheDragonkin_PV

- الموقع الرسمي لـ Wemix Play: https://wemixplay.com/games/dragonkin/game-info

- قناة اليوتيوب الرسمية لِـ: MIR2M https://www.youtube.com/@MIR2M.official

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2147053/image_1.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2129327/4149163/Mir2M_logo_Logo.jpg

