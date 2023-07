ChuanQi IP revela vídeo promocional de um MORPG baseado em blockchain, o MIR2M: The Dragonkin

Divulgação de vídeo promocional que apresenta a narrativa épica da série MIR2M

Apresentando as histórias de origem das profissões Guerreiro, Mago e Taoísta

O pré-registro está em andamento no Google Play, na Apple Appstore e no site oficial

SEUL, Coreia do Sul, 7 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A ChuanQi IP, uma subsidiária da Wemade (CEO: Henry Chang), revelou o vídeo promocional de um novo MORPG baseado em blockchain, o MIR2M: The Dragonkin, em seu canal oficial no Youtube.

ChuanQi IP revela o vídeo promocional do MORPG baseado em blockchain, "MIR2M: The Dragonkin!"

O vídeo promocional, com duração de cerca de 30 segundos, oferece um vislumbre de um acampamento humano que se prepara para uma batalha contra espíritos malignos, ao mesmo tempo em que apresenta as histórias de origem das profissões no continente de Mir. Ao contrário do jogo anterior da série MIR2M, o The Warrior, que oferecia apenas uma profissão (Guerreiro), o The Dragonkin conta com todas as três profissões (Guerrreiro, Mago e Taoísta) no mesmo nível do título original, The Legend of Mir 2.

O pré-registro está disponível no Google Play, na Apple Appstore e no site oficial do MIR2M: The Dragonkin. Todos que fizerem o pré-registro receberão Septária, um material crucial para a criação de tokens de CQB dedicados à série MIR2M, além de itens de licença de CQB. Além disso, há um evento de CQB em andamento, onde o CQB é concedido por sorteio após a conclusão de missões, como visita ao site oficial ou ao canal do Youtube.

O jogo MIR2M: The Dragonkin será oferecido em cerca de 170 países por meio da plataforma global de jogos de blockchain da Wemade, a Wemix Play. Mais informações sobre o jogo serão reveladas aos poucos no site oficial e no canal do Youtube.

Sites de referência

- Site oficial do MIR2M: The Dragonkin: https://bit.ly/TheDragonkin_PV

- Site oficial da Wemix Play: https://wemixplay.com/games/dragonkin/game-info

- Canal oficial do Youtube do MIR2M: https: //www.youtube.com/@MIR2M.official

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2147300/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2129327/4149592/Mir2M_logo_Logo.jpg

FONTE ChuanQi IP

