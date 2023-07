تكشف عن فئات الجوائز الخاصة THE WORLD'S 50 BEST HOTELS

THE WORLD'S 50 BEST HOTELS، أول إطلاق عالمي للعلامة التجارية لـ BEST 50 منذ عام 2009، تعلن عن الجوائز

لندن, 25 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- إلى جانب القائمة الافتتاحية لـ THE WORLD'S 50 BEST HOTELS ، والتي سيتم الإعلان عنها في حفل يقام في غيلدهول، لندن في 19 سبتمبر، ستكشف

BEST 50 عن الفائزين في سلسلة من فئات الجوائز المصممة لتسليط الضوء على الفنادق والأفراد المتميزين في صناعة السفر.

ستعكس الجوائز أفضل تجارب السفر التي تم جمعها من 580 ناخبًا مجهول الهوية – مزيج من أصحاب الفنادق والصحفيين والمسافرين المخضرمين – برئاسة مجموعة من رؤساء الأكاديمية في تسع مناطق على مستوى العالم.

يقول Mark Sansom، مدير المحتوى في The World's 50 Best Hotels: "تم تصميم هذه الجوائز الإضافية لاستكمال قائمة أفضل 50 والاحتفال بالعقارات والأشخاص الذين يقدمون تجارب رائدة في الصناعة."

Continental Awards - سيتم تسمية الفندق الأعلى تصنيفًا في كل قارة (إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا)، The Best Hotel في تلك القارة.

Nikka Best New Hotel: الفندق الأعلى تصنيفًا الذي تم افتتاحه خلال فترة التصويت لمدة عامين: مايو 2021 - مايو 2023 Nikka Whisky هي الشريك الرسمي لهذه الجائزة.

Flor de Caña Eco Hotel: دعم الجهود المتميزة التي يبذلها أحد الفنادق نحو الاستدامة. يتم تدقيق الجائزة بشكل مستقل من قبل جمعية المطاعم المستدامة.

The Lost Explorer Best Beach Hotel: يتم إعطاء هذه الجائزة لأعلى فندق مرتبة في قائمة الفنادق التي تبعد 20 مترًا عن الشاطئ.

Carlo Alberto Vermouth Best Boutique Hotel: تمنح للفندق الأعلى مرتبة في القائمة التي تناسب جميع معايير عقار مخصص يحتوي على أقل من 50 غرفة وليس جزءًا من مجموعة كبيرة.

SevenRooms Icon Award : يحتفل بالشخص الذي قدم مساهمة بارزة في صناعة الفنادق على مدار حياته المهنية.

Art of Hospitality Award: يُطلب من جميع الناخبين البالغ عددهم 580 ناخبًا تسمية عقار حصلوا فيه على أفضل تجربة ضيافة فردية خلال فترة التصويت. سيتم الإعلان عن الفائز في 22 أغسطس.

Lavazza One To Watch Award: تم منحها لفندق يقع حاليًا خارج قائمة The World's 50 Best Hotels، ولكن تعتقد BEST 50 أنلديه القدرة على اقتحام الترتيب. سيتم الإعلان عن الفائز في 5 سبتمبر.

