اختيار VIK في تشيلي بالمرتبة NO.1 في قائمة THE WORLD'S 50 BEST VINEYARDS 2025

اختيار ( No.1 ) Vik في ميلاهو، تشيلي، كأفضل كرم في العالم لعام 2025 ( The World's Best Vineyard 2025 ) برعاية Resy & Tock ، وكأفضل كرم في أمريكا الجنوبية ( The Best Vineyard in South America )

يضم التصنيف كروماً من 15 وجهة عبر ست قارات مع 11 إضافة جديدة

يفوز Aperture Cellars (No.14) في سونوما، الولايات المتحدة الأمريكية، بجائزة Highest New Entry Award

حصل Klein Constantia Wine Estate (No.6) في ويسترن كيب، جنوب أفريقيا، على جائزة Highest Climber Award برعاية Jack's Creek ، كما نال جائزة The Best Vineyard in Africa



مارغريت ريفر، أستراليا, 19 نوفمبر / تشرين ثاني 2025/PRNewswire/ -- أُعلنت قائمة2025 The World's 50 Best Vineyards في حفل توزيع جوائز أقيم في مارغريت ريفر، أستراليا الغربية، حيث اختير Vik (No.1) في ميلاهو، تشيلي، كThe World's Best Vineyard 2025 برعاية Resy & Tock.

للاطلاع على القائمة الكاملة من 1-50 ، يرجى الضغط هنا .

يخلف Vik الفائز لعام 2024، Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal في ريوخا، إسبانيا، الذي أصبح الآن جزءاً من Hall of Fame .

Vik ، الذي احتل المرتبة No.2 في قائمة 2024، مصنع نبيذ رائد وفندق فخم يمتد عبر محمية طبيعية تبلغ مساحتها 4,450 هكتاراً، يضم 327 هكتاراً من الكروم المزروعة في 12 مناخاً محلياً متميزاً. يجمع مصنع النبيذ بين زراعة الكروم المستدامة والهندسة المعمارية المميزة.

اختير Schloss Johannisberg (No.2) في راينجاو، ألمانيا، ك The Best Vineyard in Europe ، ويشتهر بكونه أول مصنع نبيذ ريسلينغ في العالم، بتراث يمتد لأكثر من 1,200 عام في صناعة النبيذ. جاء Bodegas Ysios في ريوخا، إسبانيا، في المرتبة No.3 .

يعلق William Drew ، مدير المحتوى في The World's 50 Best Vineyards : "يسعدنا أن نعلن عن قائمة The World's 50 Best Vineyards 2025 وتكريم Vik ك The World's Best Vineyard . تسلط قائمة هذا العام الضوء على التنوع والابتكار في الكروم التي تشكّل مشهد النبيذ العالمي."

حصل Klein Constantia Wine Estate (No.6) في ويسترن كيب، جنوب أفريقيا، على جائزة The Best Vineyard in Africa وجائزة Highest Climber Award برعاية Jack's Creek ، بعد تقدمه 35 مركزاً منذ عام 2024.

تذهب جائزة The Best Vineyard in North America إلى Jordan Vineyard & Winery في ألكسندر فالي، الولايات المتحدة الأمريكية (No.13) ، المشهور بتجاربه التفاعلية بين التلال المتموجة وبساتين الزيتون والكروم المستدامة. فاز 98Wines في ياماناشي، اليابان، بجائزة The Best Vineyard in Asia (No.20) ، حيث يقدم تجربة كرم حسية شاملة مع إطلالات على جبل فوجي.

مُنحت جائزة The Best Vineyard in Australasia لـ Cloudy Bay Vineyards في مارلبورو، نيوزيلندا (No.26) ، وهو اسم جديد في القائمة، بينما فاز Aperture Cellars في سونوما، الولايات المتحدة الأمريكية، بجائزة Highest New Entry Award (No.14) .

