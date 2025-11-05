THE WORLD'S 50 BEST VINEYARDS تُعلن عن قائمة 100-51 لعام 2025

لندن, 5 نوفمبر / تشرين ثاني 2025/PRNewswire/ -- كشفت The World's 50 Best Vineyards اليوم عن مزارع الكروم المصنفة في المراكز من No.51 إلى No.100 قبيل حفل توزيع الجوائز في مارغريت ريفر، أستراليا الغربية في 19 نوفمبر. تحتفي هذه القائمة السنوية بتجارب مزارع الكروم الاستثنائية في جميع أنحاء العالم، مسلطةً الضوء على مصانع النبيذ التي تقدم سياحة النبيذ الاستثنائية، من المواقع الخلابة إلى الجولات الغامرة. تُجمع القائمة بناءً على أصوات أكثر من 700 من خبراء النبيذ الدوليين، بما في ذلك خبراء تذوق النبيذ والصحفيين ومتخصصو السفر وسياحة النبيذ وخبراء التجارة.

تضم القائمة (100-51) مزارع كروم من ست قارات و38 منطقة نبيذية

18 مزرعة كروم جديدة من 17 منطقة، من شامبانيا بفرنسا إلى توكاج بالمجر

3 3 مزرعة كروم من أوروبا، وستة من أمريكا الجنوبية، وخمسة من أوقيانوسيا، وأربعة من أفريقيا، ومزرعة واحدة من آسيا، ومزرعة واحدة من أمريكا الشمالية

أعلى المزارع الجديدة في الترتيب هي Wairau River Wines في مارلبورو بنيوزيلندا ( No.52 )

للاطلاع على قائمة 100-51 الكاملة، يُرجى النقر هنا .

ضمّت أوروبا 11 مزرعة كروم جديدة في قائمة 100-51، من بينها ثلاثة من إيطاليا. حلّت مزارع الكروم البرتغالية في ثمانية مراكز، وهو العدد الأكبر لأي دولة، حيث استحوذ وادي دورو على ستة منها. ضمّت القائمة ثلاث مزارع كروم إسبانية، بما في ذلك ( No.64 ) Bodegas Arzuaga في ريبيرا ديل دويرو التي دخلت القائمة لأول مرة. دخلت Leonardslee Family Vineyards (No.56) القائمة لأول مرة ممثلةً المملكة المتحدة. في المجر، تظهر Tokaj-Hétszőlő Organic Vineyards (No.58) لأول مرة، وتدخل أول مزرعة كروم من كاخيتي بجورجيا إلى القائمة وهي Château Buera (No.72) .

دخلت Sitio La Estocada (No.91) من ميندوزا بالأرجنتين إلى القائمة ممثلةً أمريكا الجنوبية. ظهرت مزرعتان من جنوب أفريقيا في القائمة لأول مرة، وهما La Motte Wine Estate (No.94) و Hamilton Russell Vineyards (No.99) . دخلت ثلاث مزارع كروم من نيوزيلندا إلى القائمة، وهي Wairau River Wines في مارلبورو (No.52) ، و Greystone Winery (No.89) ، و Felton Road في سنترال أوتاغو ( No.98 ).

ضمّت القائمة مزرعة كروم من لبنان هي Chateau Kefraya (No.92) ، ومزرعة من الولايات المتحدة الأمريكية هي Beringer Vineyards (No.88) في وادي نابا.

يعلق William Drew ، مدير المحتوى في The World's 50 Best Vineyards : "تُعد قائمة هذا العام الموسعة عرضًا نابضًا بالحياة للتميز في سياحة النبيذ العالمية، وتضم مزارع كروم عبر ست قارات. يسعدنا الترحيب بالمزارع الجديدة وتكريم المزيد من مزارع الكروم عالمية المستوى والأشخاص الذين يقفون وراءها."

يمكن متابعة إعلان The World's 50 Best Vineyards 2025 عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ 50 Best في 19 نوفمبر.

