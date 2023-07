THE WORLD'S 50 BEST HOTELS DIVULGA CATEGORIAS DE PRÊMIOS ESPECIAIS

O The World's 50 Best Hotels, primeiro lançamento global da marca desde 2009, anuncia os prêmios especiais que complementarão a próxima classificação

LONDRES, 25 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Juntamente com a lista inaugural do The World's 50 Best Hotels, que serão anunciados em 19 de setembro em uma cerimônia no Guildhall, em Londres, a 50 Best revelará os vencedores de uma série de categorias de prêmios desenvolvidas para destacar estabelecimentos e pessoas excepcionais em todo o setor de viagens.



Os prêmios refletirão as melhores experiências de viagens, compiladas a partir de 580 eleitores anônimos – uma combinação de hoteleiros, jornalistas e viajantes experientes – liderados por um grupo de representantes da Academy em nove regiões do mundo.

Mark Sansom, diretor de conteúdo do The World's 50 Best Hotels, disse: "Esses prêmios adicionais foram criados para complementar a lista 50 Best e homenagear os estabelecimentos e as pessoas que estão oferecendo experiências líderes do setor."

Continental Awards – O hotel com a classificação mais alta em cada continente (África, Ásia, Europa, América do Norte, América do Sul, Oceania) será, por padrão, nomeado The Best Hotel naquele continente.

Nikka Best New Hotel: O hotel com a classificação mais alta que tenha sido inaugurado durante a janela de votação de dois anos, maio de 2021 a maio de 2023. Nikka Whisky é o patrocinadoroficial desse prêmio.

Flor de Caña Eco Hotel: Destaca os esforços notáveis de um hotel em prol da sustentabilidade. O prêmio é auditado de forma independente pela Sustainable Restaurant Association.

The Lost Explorer Best Beach Hotel: Esse prêmio é concedido ao hotel melhor posicionado na lista que esteja a uma distância de até 20 metros de uma praia.

Carlo Alberto Vermouth Best Boutique Hotel: Concedido ao hotel melhor classificado na lista que atenda a todos os critérios de um estabelecimento boutique com menos de 50 quartos e que não faça parte de um grande grupo.

SevenRooms Icon Award: Homenageia uma pessoa que tenha feito uma contribuição excepcional para o setor hoteleiro ao longo de sua carreira.

Art of Hospitality Award: Todas as 580 pessoas votantes são convidadas a nomear um estabelecimento no qual tenham recebido a melhor experiência de hospitalidade durante o período de votação. O vencedor será anunciado em 22 de agosto.

Lavazza One To Watch Award: Concedido a um hotel que atualmente esteja fora da lista dos 50 primeiros, mas que a 50 Best acredita ter potencial de entrar na classificação. O vencedor será anunciado em 5 de setembro.

