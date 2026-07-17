شركة هواوي تطلق أحدث إستراتيجية لتقنية تكوين الشبكات لأنظمة الطاقة المستقبلية خلال معرض The Smarter E 2026

ميونيخ, 17 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- قال Steven Zhou، رئيس خط منتجات الطاقة الكهروضوئية الذكية وأنظمة تخزين الطاقة (ESS) في قسم Huawei Digital Power، في كلمته خلال المؤتمر الصناعي بمدينة ميونيخ، إن الشركة تركز إستراتيجيًا على حلول متكاملة تعتمد على تقنية تكوين الشبكات، بما يعزز استقرار شبكات الكهرباء ويدعم زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في أوروبا.

Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power

من المتوقع أن تصل نسبة مساهمة طاقتي الرياح والطاقة الشمسية في أوروبا إلى 64% بحلول عام 2030. في الوقت نفسه، يواجه نظام الطاقة تحديات – مثل تراجع مرونة شبكة الكهرباء وانخفاض قوة النظام الكهربائي – نتيجةَ ارتفاع تعقيد عمليات تشغيل الشبكة وتراجع مساهمة المولدات التزامنية التقليدية.

استجابةً لذلك، تعمل الأسواق الأوروبية على زيادة الاستثمارات في شبكات الكهرباء، والتوسع في نشر أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) المعتمدة على تقنية تكوين الشبكات، وتطوير أكواد جديدة للشبكات تتضمن متطلبات تقنية تكوين الشبكات، إلى جانب تسريع تحول سوق الكهرباء من الاعتماد على المراجحة السعرية للطاقة فقط إلى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المساندة للشبكة. في كلمته خلال معرض The Smarter E 2026، أكد Steven Zhou، رئيس خط منتجات الطاقة الكهروضوئية الذكية وأنظمة تخزين الطاقة في قسم Huawei Digital Power، أن هذه الخطوات تبعث برسالة واضحة مفادها أن "منتجات الطاقة الكهروضوئية (PV) وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات المستقبلية يجب أن تتطور لتصبح مصدرًا أساسيًا للطاقة".

مع تطور تقنيات الطاقة الجديدة لتصبح مصدرًا رئيسيًا للطاقة، دخلت الصناعة مرحلة من الابتكار النشط، منتقلةً من الابتكار في الحلول المنفردة إلى الابتكار المتكامل. بفضل قدراتها في تكوين الشبكات، تُسهم حلول الدمج بين الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في تسريع إحلالها محل محطات الطاقة الحرارية التقليدية. تم التحقق بالكامل من الوظائف الأساسية لتكوين الشبكات – مثل التشغيل الذاتي بعد الانقطاع الشامل (Black Start)، ودعم القصور الذاتي للشبكة، ودعم تيار قصر الدائرة – في مختلف ظروف التشغيل والأطر الزمنية داخل منظومة الكهرباء، فيما يواصل النظام التقني لهذه التقنية تطوره.

خلال كلمته، استعرض Zhou كيف تطور التوجه الإستراتيجي لشركة هواوي استجابةً للتغيرات التي شهدتها شبكات الكهرباء. قال Zhou: "في عام 2020، أطلقنا LUNA، أول نظام ذكي لتخزين الطاقة بتقنية السلاسل في الصناعة". "استُلهم اسم LUNA من القمر، إذ صُمم ليحرس خلال الليل، بما يضمن ألا تنتهي الطاقة النظيفة مع غروب الشمس. وكما تعلمون، يحمل العاكس الشمسي لدينا اسم SUN، المستمد من الشمس، التي تمد العالم بالطاقة خلال النهار". وقال Zhou أن دور أنظمة تخزين الطاقة لم يعد يقتصر على تخزين الكهرباء، بل أُعيد تعريفه ليصبح عنصرًا أساسيًا في ضمان استقرار شبكة الكهرباء بأكملها، معلنًا أن هواوي قامت رسميًا بترقية العلامة التجارية LUNA إلى LUTERRA. "استُلهم اسم LUTERRA من كلمة 'Terra' التي تعني الأرض. فنحن ننتقل من إنارة الليل إلى حماية كوكبنا".

انسجامًا مع إستراتيجية هواوي الجديدة للطاقة الكهروضوئية الذكية، تستفيد الشركة من مزاياها في دمج التقنيات الأساسية الأربع 4T (المعلومات (Bit)، والطاقة الكهربائية (Watt)، والإدارة الحرارية، والبطاريات)؛ لمواصلة الابتكار بهدف تسريع بناء نظام طاقة حديث، مع توفير حلول تغطي جميع فئات المستخدمين ومختلف سيناريوهات الاستخدام. في كلمته خلال معرض The Smarter E 2026، استعرض Zhou أيضًا أبرز مشاريع القطاعين التجاري والصناعي (C&I) في أوروبا التي تعتمد على الحل الشامل من هواوي، والذي يدمج أنظمة الطاقة الكهروضوئية، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وشواحن المركبات الكهربائية، إلى جانب الجدولة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. أوضح Zhou أنه، على سبيل المثال، في ألمانيا، حقق مجمع الأعمال AHS Business Park زيادة في الإيرادات بنسبة 10% بعد عامين فقط من تشغيل الحل الشامل من هواوي، بينما أشار إلى أنه في إسبانيا، "انخفضت فاتورة الكهرباء في أحد متاجر سلسلة كارفور بنحو 40%، ولم تتجاوز فترة استرداد الاستثمار خمس سنوات".

هواوي تهيئ نفسها لمواكبة تطور سوق الكهرباء. وأوضح Zhou: "في المستقبل، ستصبح نماذج الأعمال الخاصة بأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات أكثر تنوعًا... واستنادًا إلى مرونة مكونات الأجهزة والقدرة المستمرة على تطوير البرمجيات، تستطيع منصة هواوي الشاملة التكيف مع مختلف نماذج الأعمال وتحقيق أقصى قدر من العوائد".

مع نجاح التجارب التطبيقية لتقنية تكوين الشبكات من هواوي في عدد من الدول – من إسبانيا إلى منغوليا، ومن ألمانيا إلى الفلبين – والتي أثبتت القيمة العملية لهذه التقنية، قال Zhou إن "الكفاءات الأساسية التي تمتلكها هواوي ستعزز حلولها الذكية المتكاملة للطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في جميع السيناريوهات، بما يحقق أقصى قيمة لعملائنا، مع تعزيز استقرار شبكات الكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة".

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