En Afrique du Sud, Huawei présente sa plateforme de services SaaS « Xinghe AI CloudCampus » afin de d'établir des bases solides pour l'économie numérique

JOHANNESBURG, 27 juillet 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion du Huawei Network Summit 2026 (HNS 2026) qui s'est déroulé à Johannesburg, Huawei a dévoilé sa toute nouvelle plateforme de services SaaS « Xinghe AI CloudCampus » destinée à l'Afrique du Sud. Grâce à cette plateforme, l'Afrique du Sud — moteur économique et pôle numérique du continent africain — va réduire considérablement les obstacles à l'adoption de l'IA, aidant ainsi les entreprises locales à combler la fracture numérique en favorisant la transformation numérique de la région.

Shi Lei, Vice President of the NCE Data Communication Domain, Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech

Quatre fonctionnalités clés de la plateforme qui favorisent la modernisation des réseaux gérés dans le cloud pour les administrations et les entreprises sud-africaines

La nouvelle plateforme de services SaaS « Xinghe AI CloudCampus », qui vient d'être lancée, est basée sur quatre fonctionnalités clés : flexibilité, agilité, intelligence et évolutivité. Ensemble, ces fonctionnalités procurent aux organismes publics et aux entreprises sud-africaines une infrastructure réseau centralisée, sécurisée et fiable, gérée dans le cloud.

Parmi les principaux atouts de cette plateforme, citons :

Modèles économiques flexibles : la plateforme propose un modèle d'abonnement SaaS pur, permettant aux clients de l'utiliser sans aucun investissement (CAPEX) et de bénéficier d'une flexibilité de paiement adaptée à leur croissance, ce qui réduit considérablement l'investissement initial. Prise en charge par l'équipe de service locale de Huawei, la plateforme garantit la confidentialité des données et la conformité réglementaire, tout en prenant en charge des mises à jour périodiques automatisées, ce qui permet aux entreprises de rester toujours à la pointe de la technologie.

: la plateforme propose un modèle d'abonnement SaaS pur, permettant aux clients de l'utiliser sans aucun investissement (CAPEX) et de bénéficier d'une flexibilité de paiement adaptée à leur croissance, ce qui réduit considérablement l'investissement initial. Prise en charge par l'équipe de service locale de Huawei, la plateforme garantit la confidentialité des données et la conformité réglementaire, tout en prenant en charge des mises à jour périodiques automatisées, ce qui permet aux entreprises de rester toujours à la pointe de la technologie. Déploiement agile : grâce à la technologie SD-Branch, la plateforme permet la configuration en masse du réseau de succursales et le déploiement de périphériques en mode « plug-and-play ». Qu'il s'agisse d'ouvrir de nouveaux magasins, des succursales ou des sites temporaires, les entreprises peuvent déployer rapidement des réseaux, améliorant ainsi leur réactivité de plus de 80 %.

: grâce à la technologie SD-Branch, la plateforme permet la configuration en masse du réseau de succursales et le déploiement de périphériques en mode « plug-and-play ». Qu'il s'agisse d'ouvrir de nouveaux magasins, des succursales ou des sites temporaires, les entreprises peuvent déployer rapidement des réseaux, améliorant ainsi leur réactivité de plus de 80 %. Exploitation et de maintenance activées par l'IA : grâce à un copilote d'exploitation et de maintenance (O&M) intégré et assisté par l'IA, la plateforme identifie et résout automatiquement 80 % des problèmes réseau courants, libérant ainsi le personnel d'exploitation et de maintenance des tâches fastidieuses d'inspection de routine. Cela permet de réduire de 70 % le temps moyen de réparation (MTTR) et de diminuer de 50 % les coûts d'exploitation et d'entretien.

: grâce à un copilote d'exploitation et de maintenance (O&M) intégré et assisté par l'IA, la plateforme identifie et résout automatiquement 80 % des problèmes réseau courants, libérant ainsi le personnel d'exploitation et de maintenance des tâches fastidieuses d'inspection de routine. Cela permet de réduire de 70 % le temps moyen de réparation (MTTR) et de diminuer de 50 % les coûts d'exploitation et d'entretien. Évolutivité adaptée aux besoins futurs : la plateforme intègre étroitement les fonctionnalités Wi-Fi, LAN, WAN et de sécurité dans tous les scénarios, permettant une expansion évolutive pour accompagner la croissance des entreprises, qu'elles disposent d'un seul site ou d'une présence mondiale. Elle fournit également des solutions sectorielles complètes, adaptées à des secteurs tels que le commerce de détail et l'éducation. Parmi celles-ci figurent des outils d'analyse de la fréquentation et des réseaux marketing intelligents destinés aux commerces de détail, ainsi que des réseaux d'enseignement en ligne hautement fiables destinés aux établissements d'enseignement, concrétisant ainsi pleinement la vision « Une plateforme, tous les scénarios, un avenir intelligent ».

Perspectives d'avenir : rendre les réseaux basés sur l'IA omniprésents

« Autrefois, la gestion intelligente de l'exploitation et de l'entretien était un luxe réservé aux grandes entreprises. Désormais, nous avons profondément intégré l'IA à notre plateforme de services de gestion du cloud, ce qui permet aux PME d'accéder facilement à ces fonctionnalités sous forme de service nuagique. Il ne s'agit pas seulement d'inclusion technologique ; il s'agit de rendre les services de réseau d'IA véritablement accessibles, abordables et exploitables », a déclaré Shi Lei, vice-président du domaine Communication de données du NCE, au sein de la gamme de produits de communication de données de Huawei. « À l'avenir, nous continuerons d'investir dans nos activités locales et à travailler main dans la main avec nos clients et partenaires sud-africains afin de faire des réseaux intelligents le fondement solide de l'économie numérique sud-africaine. Ensemble, nous allons construire un avenir numérique plus inclusif et plus durable. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3007741/image1.jpg