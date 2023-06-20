تلفزيون الصين المركزي (+CCTV): تأثير الأب على شي في الفلسفة المتمحورة حول الناس

بكين, 20 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- كشفت رسالة شخصية كتبها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى والده شي تشونغ شون (1913-2002) في عام 2001 كيف تتعمق أقوال أبيه وأفعاله في نظرة شي جين بينغ للحياة الموفرة والعمل الجاد وحوكمة الدولة، وخاصة فلسفته المتمحورة حول الناس.

في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2001، في الذكرى الـ 88 لميلاد شي تشونغ شون، شهدت عائلة شي لم شمل نادر. لم يتمكن شي جين بينغ، حاكم مقاطعة فوجيان بشرق الصين آنذاك، من حضور الحدث العائلي بسبب التزامات العمل. كتب الابن المعتذر رسالة شكر لأبيه.

في الرسالة، تحدث باعتزاز عن حبه الأبدي لوالديه وعن الصفات النبيلة العديدة التي تعلمها من والده.

كان شي تشونغ شون أحد القادة المركزيين من الجيل الأول للحزب الشيوعي الصيني. دائما ما كان رجلا للشعب.

عندما أصبح رئيسًا للحزب في محافظة سويده بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين، في عام 1943، طلب شي تشونغ شون على الفور من المسؤولين المحليين الامتناع عن التراخي وخدمة 520 ألف من السكان المحليين بقوة.

عندما وصل شي تشونغ شون إلى مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين ليكون رئيس الحزب الإقليمي في عام 1978، عمل ليل نهار وزار 23 مقاطعة تحت أشعة الشمس الحارقة.

في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1999، شاهد شي تشونغ شون، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 86 عامًا، عرضًا عسكريًا ضخمًا ومهرجانًا جماهيريًا على منصة تيان آن مين بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. أجرى محادثة ودية مع القيادة المركزية وقال "يجب ألا ننسى أبدًا أن البلد هو الشعب، والشعب هو البلد".

"مثل الثور الراغب، عملت بجد في صمت من أجل الشعب الصيني. لقد ألهمتني أفعالك لتكريس حياتي لقضية خدمة الشعب وتسديد أموال الوطن الرائع ورفاقي"، كتب شي جين بينغ في الرسالة.

خدم شي تشونغ شون البلاد طوال حياته وتقاليد عائلته الرائعة مثل مرآة ومعيار ودليل مدرسي. كما قال لأبنائه: "لم أترك لكم ثروة غير السمعة الطيبة".

الرابط: https://youtu.be/ISHmbsWfma4

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=ISHmbsWfma4

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