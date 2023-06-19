CCTV+: Влияние отца на Си в философии, ориентированной на людей

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CCTV+

19 Jun, 2023, 15:04 ET

ПЕКИН, 19 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Личное письмо, написанное председателем КНР Си Цзиньпином своему отцу Си Чжунсуню (1913-2002 годы жизни) в 2001 году, показало, как слова и дела его отца глубоко проникли во взгляды Си Цзиньпина на бережливую жизнь, тяжелый труд и государственное управление, особенно в его философию, ориентированную на людей.

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15 октября 2001 года, в день 88-летия Си Чжунсуня, семья Си провела редкое воссоединение. Си Цзиньпин, который в то время был губернатором восточной китайской провинции Фуцзянь, не смог присутствовать на семейном мероприятии из-за рабочих обязательст. Извиняющийся сын написал отцу письмо с благодарностью.

В письме он с нежностью говорил о своей неизменной привязанности к родителям и о многих благородных качествах, которым он научился у своего отца.

Си Чжунсюнь был одним из центральных лидеров первого поколения лидеров Коммунистической партии Китая (КПК). Он всегда был верен своему народу.

Став в 1943 году партийным руководителем уезда Суйдэ северо-западной китайской провинции Шэньси, Си Чжунсунь сразу же потребовал от местных чиновников воздержаться от самонадеянности и твердо служить 520 000 местным жителям.

Когда в 1978 году Си Чжунсунь приехал в южнокитайскую провинцию Гуандун, чтобы стать партийным руководителем провинции, он работал днем и ночью и посетил 23 уезда под палящим солнцем.

1 октября 1999 года Си Чжунсунь, которому тогда было 86 лет, наблюдал за грандиозным военным парадом и массовым зрелищем на площади Тяньаньмэнь в честь 50-й годовщины основания Китайской Народной Республики. Он провел дружескую беседу с центральным руководством и сказал: "Мы никогда не должны забывать, что страна - это народ, народ - это страна."

" Подобно покорному волу, вы молча трудились ради китайского народа. Ваши поступки вдохновили меня посвятить свою жизнь делу служения народу и воздать должное моей великолепной родине и моим соотечественникам", - написал Си Цзиньпин в письме.

Си Чжунсунь служил стране всю свою жизнь, и его прекрасные семейные традиции - это как зеркало, эталон и учебник. Как он сказал своим детям: "Я оставил вам не какое-либо богатство, а хорошую репутацию."

Ссылка: https://youtu.be/ISHmbsWfma4

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=ISHmbsWfma4

SOURCE CCTV+

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