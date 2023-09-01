تم الآن إعداد أول مشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر الكهروضوئي بقدرة 10000 طن في الصين بالكامل وهو في مرحلة الإنتاج

سينتج المشروع التجريبي سينوبك شينجيانغ كوكا للهيدروجين الأخضر سنويًا ما يبلغ 20000 طن

كوكا، الصين، 1 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- أكملت مؤسسة الصين للنفط والكيماويات (HKG: 0386، "Sinopec") إعداد مشروع سينوبك شينجيانغ كوكا التجريبي للهيدروجين الأخضر (المعروف هنا "بالمشروع")، وهو أكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر الكهروضوئي مؤخرًا. وقد تحول إلى مرحلة التشغيل لإنتاج هيدروجين أخضر سنويًا بمقدار يبلغ 20000 ألف طن في كامل طاقته، وهو إنجاز كبير في التطبيقات الصناعية واسعة النطاق للهيدروجين الأخضر في الصين.

China’s First 10,000-ton Photovoltaic Green Hydrogen Pilot Project Now Fully Built and Put into Production.

سيتم إمداد الهيدروجين الأخضر الذي ينتجه "المشروع" لشركة Sinopec Tahe للبتروكيماويات ليحل محل الغاز الطبيعي الحالي والطاقة الأحفورية المستخدمة في إنتاج الهيدروجين، ما يحقق تطويرًا منخفض الكربون لمعالجة النفط الحديثة واقتران الهيدروجين الأخضر.

ويعد هذا "المشروع" أول استخدام واسع النطاق في الصين لتوليد الطاقة الكهروضوئية من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر مباشرة. باستخدام موارد الطاقة الشمسية الوفيرة في شينجيانغ، يحتوي "المشروع" على محطة الهيدروجين والمياه المحللة كهربائيًا بسعة سنوية تبلغ 20000 طن، وخزان هيدروجين كروي بسعة تخزين هيدروجين تبلغ 210000 متر مكعب قياسي، وخطوط أنابيب لنقل الهيدروجين بسعة 28000 معياري متر مكعب في الساعة. ومن المتوقع من "المشروع"، باعتباره أول تطبيق واسع النطاق لتكرير الهيدروجين الأخضر، أن يؤدي إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 485000 طن سنويًا. عالجت Sinopec العديد من الصعوبات، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين المرن في ظل سيناريو تقلبات الطاقة الجديدة، وحددت مواقع المعدات الرئيسية والمواد الأساسية.

ومع التركيز على نقل الهيدروجين وتكرير الهيدروجين الأخضر، تعمل Sinopec على تسريع تطوير الهيدروجين من خلال إنشاء أكثر من 100 محطة للتزود بالوقود الهيدروجيني، كما أنها تمتلك وتدير أكبر عدد من محطات التزود بالوقود الهيدروجيني في العالم حتى الآن.

وفي مجال تكرير الهيدروجين الأخضر، تعمل Sinopec بقوة على تطوير طاقة الرياح المركزية والطاقة الكهروضوئية، وإنشاء مشاريع ضخمة تدمج توليد الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، وتخزينه، واستخدامه.

وبالإضافة إلى "المشروع"، بدأ إنشاء مشروع الهيدروجين الأخضر التابع لشركة Sinopec في أوردوس، والذي سينتج 30000 طن سنويًا في فبراير 2023، بينما أصبح مشروع أولانتشاب الآن في مرحلة التخطيط. ولتحقيق أهداف "الكربون المزدوج"، تلتزم شركة Sinopec بخفض انبعاثات الكربون ومواصلة دعم وتعزيز التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون.

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