Sinopec تحصل على جائزة "أفضل ممارسات المسؤولية البيئية" في المؤتمر الصيني الأوروبي الثالث لأفضل ممارسات المعايير البيئية، والاجتماعية، ومعايير الحوكمة

ماينز، ألمانيا، 1 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- حصلت شركة "تشاينا بتروليم آند كيميكال كوربوريشن" (China Petroleum & Chemical Corporation) (المدرجة في بورصة هونج كونج بالرمز: HKG: 0386 ، "ساينوبك") على جائزة "أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية" في الدورة الثالثة من المؤتمر الصيني الأوروبي لأفضل ممارسات المعايير البيئية، والاجتماعية، ومعايير الحوكمة الذي عُقِد في 26 يونيو في مدينة ماينز بألمانيا ، لورقتها التي حملت عنوان "التنمية الخضراء المدفوعة بالابتكار، مسؤولية مشتركة لمستقبل مستدام"، والتي تم الاعتراف بها لما تتضمنه من ممارسات شاملة لإدارة الكربون للسلسلة الكاملة.

Huang Yiyang, Consul General of the People's Republic of China in Frankfurt (left), presented the award to the representative of Sinopec.

مع التركيز على إدارة البصمة الكربونية للمنتجات في صميمه العملية، أنشأت "ساينوبك" نظامًا شاملاً لإدارة الكربون يشمل دورة حياة المنتج الكاملة ويتوافق مع المعايير الصينية والأوروبية على حد سواء. أصبحت الشركة أيضًا أول شركة تحقق الاعتراف المتبادل مع شركة "بي إيه إس إف" (BASF) حول مساءلة البصمة الكربونية ، ما يخلق نموذجًا قابلاً للتكرار للتعاون الأخضر عبر الحدود.

تُظهر جهود "ساينوبك" في مجال إمدادات الطاقة الخضراء، والأبحاث والتطوير في مجال التكنولوجيا منخفضة الكربون، وتقييم الكربون في سلاسل التوريد التزام المجموعة بالنهوض بأهداف "الكربون المزدوج" في الصين ووضع معيار عملي لتنفيذ المعايير البيئية، والاجتماعية، ومعايير الحوكمة في صناعة الطاقة والكيماويات العالمية.

في المؤتمر ، ألقى ممثل "ساينوبك" كلمة رئيسية بعنوان طاقة أنظف، حياة أفضل: تعميق التعاون الأخضر بين الصين وأوروبا من أجل مستقبل طاقة منخفض الكربون. تعتبر عبارة طاقة أنظف، حياة أفضل الأفضل بمثابة المبدأ التوجيهي لشركة "ساينوبك" للتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون والتزامها الرسمي تجاه العالم. وأشارت الكلمة إلى أن التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون هي مسعى مشترك للبشرية جمعاء وأن الصين وأوروبا لديهما إمكانات هائلة للتعاون في هذا المجال.

يأخذ المؤتمر ، كمنصة تبادل مفتوحة ومهنية ، دور تشجيع الشركات الصينية والأوروبية على العمل معًا في تعزيز التنمية المستدامة ووضع مخطط مشترك لمستقبل أكثر خضرة.

تماشيًا مع أهداف "الكربون المزدوج" ، جعلت "ساينوبك" إدارة البصمة الكربونية للمنتجات ركيزة استراتيجية لجدول أعمالها للمعايير البيئية، والاجتماعية، ومعايير الحوكمة ، ما يدفع إلى مواءمة المعايير الدولية وتعزيز القدرة التنافسية العالمية. أنشأت الشركة إطارًا شاملاً لإدارة الكربون مدعومًا بحوكمة قوية على أعلى مستوى ، وتغطية دورة الحياة الكاملة ، والمواءمة المتكاملة مع أنظمة إدارة الكربون المحلية والدولية.

ملتزمةً بالتعاون المفتوح ، دفعت "ساينوبك" بشكل استباقي تجاه الاعتراف المتبادل بمنهجيات البصمة الكربونية مع نظرائها الأوروبيين ، وتوصلت إلى مواءمة معايير المساءلة مع شركة "بي إيه إس إف" لدعم التحول المنخفض الكربون لصناعة الكيماويات العالمية.

وفي الوقت نفسه ، قامت "ساينوبك" بتضمين متطلبات منخفضة الكربون في جميع عمليات الشراء الخاصة بها ، وتوسيع إدارة البصمة الكربونية من عملياتها الداخلية إلى السلسلة الصناعية الأوسع نطاقًا ، ودفع الترقيات الخضراء باستمرار عبر سلسلة التوريد بأكملها.

يُرجى زيارة صفحة الويب: http://www.sinopec.com/listco/en/ للحصول على مزيد من المعلومات من "ساينوبك".

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